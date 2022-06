Ejecutivo aprobó proyecto de ley que permite ingreso libre a universidades públicas

Nueve universidades peruanas fueron incluidas en el QS World University Rankings

El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de ley que permite el ingreso libre a las universidades, institutos y escuelas tecnológicas y pedagógicas.

“Este proyecto de ley, aprobado ahora por el Ejecutivo, forma parte de los principales programas e iniciativas del gobierno democrático del presidente Pedro Castillo, que mira con visión de inclusión, con visión de reparar ese importante derecho a la educación de nuestros millones de jóvenes”, señaló el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

Indicó que la iniciativa legislativa aprobada en el Consejo de Ministros será enviada mañana al Congreso de la República a fin que sea incluida en su agenda de manera prioritaria.

“Invocando la prioridad del caso, ponemos en la agenda pública este derecho tan importante para nuestros jóvenes”, expresó.

El ministro de Comercio Exterior explicó que el proyecto de ley de acceso libre a la educación superior mira este derecho constitucional de manera progresiva.

“Somos conscientes que la educación peruana en su globalidad necesita mayores y mejores estándares de competitividad y calidad”, subrayó.

Sánchez reconoció que la reforma de la educación tiene en el presupuesto público su principal reto; sin embargo, resaltó que la mirada progresiva de la norma permitirá una cobertura de 5 mil estudiantes en el primer año .

RECOMENDACIONES

La iniciativa de hacer posible el ingreso libre a las universidades públicas del país es totalmente viable si se cumplen al menos cinco requisitos que la hagan sostenible en el tiempo, sostuvo Américo Guevara Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP).

“El ingreso libre es factible, pero supeditado a varios puntos que el Gobierno debe afrontar. El primero es atender la demanda universitaria porque actualmente las universidades públicas solo atiende un porcentaje menor de ella”, indicó el también rector de la Universidad Agraria La Molina (UNALM).

En entrevista con Andina detalló que, de acuerdo con las estadísticas al año 2020, las universidades públicas albergan en general a un promedio de 19.15% de estudiantes matriculados, mientras que la privada al 80.84%.

“En este momento 175,246 estudiantes se encuentran matriculados en universidades públicas, mientras que 740, 949 lo están en universidades privadas. Si queremos ampliar la oferta tenemos que hacer un estudio profundo”, aseguró.

Guevara Pérez detalló que la lucha por ingresar a una universidad pública es enorme. En la universidad a su cargo, hay un promedio de 3,000 postulantes para unas 400 a 500 vacantes. Sin embargo, hay otras universidades con alrededor de 40,000 postulantes, como San Marcos, para un promedio de 2,000 a 3,000 vacantes.

Ciclos de nivelación

Indicó que el segundo requisito a atender es el fortalecimiento del sistema escolar básico para reducir las brechas educativas de los jóvenes, de modo que éstos lleguen a la universidad con las capacidades apropiadas y no registren tantas frustraciones, además de la temida deserción.

“En tercer lugar, el Ministerio de educación tiene que determinar la gradualidad que se tendrá en la implementación de esta propuesta. Creemos que se podrían dar ciclos básicos de nivelación para los jóvenes”, precisó

Para el presidente de la ANUPP, el cuarto aspecto necesario para dar sostenimiento a esta propuesta, y tal vez el más crucial, es invertir mayor presupuesto en las universidades públicas y así mejorar su infraestructura y ampliar los espacios para la investigación.

“Entendemos la inquietud del Gobierno de dar el ingreso libre, pero este ingreso libre tiene que ir ligado a un mayor presupuesto; de lo contrario no va a funcionar”, expresó.

Como quinto requisito figura aumentar el número de plazas para docentes, así como para el personal administrativo. “Se tiene que abrir más vacantes para docentes calificados, quienes se dediquen a la investigación, así como mayores fondos para hacerlo. En este momento dependemos de concursos nacionales e internacionales”, indicó.

No solo son carpetas

Américo Guevara Pérez dijo que en este momento el presupuesto asignado a las universidades públicas es mínimo, básicamente para sostener su mantenimiento.

“Todos los años solicitamos presupuestos adicionales y, de eso, nos entregan solo un 15% a 20%, eso es una limitante para aumentar nuestra oferta educativa”, afirmó.

Reconoció que cada casa de estudio tiene su propia infraestructura y presupuesto, pero es una constante la necesidad de ampliar laboratorios, comprar materiales, reactivos, equipos e insumos en general.

“A nosotros nos exigen calidad y estamos comprometidos con la calidad. Sin embargo, cuando pedimos el presupuesto para afrontar los cambios exigidos, el presupuesto no nos lo dan. Se requiere una conversación real sobre las necesidades mínimas de la universidad pública para poder mejorar”, apuntó.

El experto refirió que cuando se habla de abrir la universidad para todos, no significa un tema solo de tener más carpetas, sino de atender una serie de demandas y necesidades de los alumnos, como servicio de transporte, comedor estudiantil, biblioteca implementada, área de estudio, de recreación, entre otras.

Becas de Pronabec

El presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP) lamentó que los centros superiores nacionales no sean favorecidos con un mayor número de becas de Pronabec “bajo el criterio de que no se paga o no se gasta nada”.

“La universidad pública tiene ganas de cambiar, pero nos tienen que apoyar, tal vez no con dinero directo, pero si implementando un laboratorio, comprando equipos de última generación. Las universidades públicas no tienen ni un 1% de los estudiantes que han recibido becas del gobierno y eso tiene que cambiar”, dijo.

Pidió recordar que los mejores cuadros de profesionales están en la universidad y por eso debemos apoyarla, más si es pública.

Sobre el próximo examen para ingresar a la UNALM, Guevara Pérez, quien es rector de esa casa de estudios, destacó que se desplegarán diversas medidas de seguridad para evitar lo ocurrido recientemente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se denunció la filtración de su prueba de admisión.

“Después de dos años de pandemia estamos desarrollando nuestro primer examen presencial y estamos tomando todas las medidas de seguridad, tanto sanitarias, para evitar problemas de contaminación, y de otros problemas de los que hemos estado hablando hace poco. Estamos seguros de que nos va a ir bien en el examen que se va a llevar a cabo el domingo”, expresó.

