‘Puma’ Carranza expulsado por agredir a su rival en Universitario vs El Pelícano por la final de Copa Leyendas

'Puma' Carranza expulsado por agresión en Universitario vs El Pelícano.

Universitario iguala sin goles con El Pelícano en la final de la Copa Leyendas de fútbol 7. El partido se disputaba más de lo que se jugaba y José Luis Carranza no pudo controlar su impulso, haciéndose expulsar de forma tonta. El ‘Puma’ salió a presionar a un rival y le dejó un manotazo. No es la primera vez que el exjugador ‘crema’ ve la tarjeta roja en este torneo.

Esto ocurrió a los 7 minutos del segundo tiempo. El conjunto ‘rojiblanco’ rotaba el balón en cancha de los ‘merengues’ cuando Carranza fue a la marca de un rival y le dio un lapo en la cabeza a Padilla. En seguida, el árbitro del compromiso expulsó al ídolo de la ‘U’. El ‘Puma’ lo mandó a volar al referí y se fue con dirección a la banca de suplentes, en el camino se paró a conversar con Sidney Faiffer y le hizo señas que no agredió a su rival.

El volante se arrepintió y fue a increparle al juez. Sus compañeros se sumaron al reclamo y Eddy Carazas lo hizo de forma airada, ganándose la amonestación. Se vivió un momento de tensión en el Complejo Deportivo Ollantaytambo.

¿Qué pasa cuando un jugador es expulsado en la Copa Leyendas de fútbol 7? Los encargados de la transmisión del encuentro no tenían muy claro la regla, no obstante minutos más tarde fue aclarada por la reportera de campo. El ‘Puma’ dejó con seis jugadores a su equipo durante 2 minutos y pasado ese tiempo, su técnico podría poner otro futbolista en su reemplazo. Además, el mediocampista no podría a volver a jugar este cotejo.

José Luis Carranza fue expulsado en el segundo tiempo de la final de la Copa Leyendas de fútbol 7.

¿Cómo llegan ambos finalistas? El Pelícano y Universitario se ubicaron primero y segundo en la tabla de posiciones correspondientemente. De esta forma obtuvieron su paso a la semifinal. En esa instancia, los ‘cremas’ superaron 2-1 a La Misilera con un doblete de Michael Guevara, mientras que los ‘rojiblancos’ aplastaron 9-2 a Sporting con un hat trick de Crifford Seminario.

Realmente será un partidazo, puesto que ambos elencos tienen una gran plantilla. La ‘U’ cuenta con Michael Guevara, José Luis ‘El Puma’ Carranza, Juan ‘Chiquito’ Flores, Gregorio Bernales, Roberto Farfán, Eddy ‘El Diablo’ Carazas y Diego Bustamente. Por su parte, el Pelícano tiene a exfutbolistas como es el caso de Sidney Faiffer, Atilio Muente, Crifford Seminario y entre otros.

NO ES LA PRIMERA VEZ

El 31 de mayo se llevó a cabo el clásico de la Copa Leyendas de Fútbol 7. Se enfrentaron Universitario e ‘Íntimos’ por la fecha 5 del certamen en el Complejo Deportivo Ollantaytambo de Ate. Y más allá del resultado, hubo una acción que se llevó todas las miradas de los hinchas que acudieron al partido.

Ocurrió a los 25′ del segundo tiempo, cuando los ‘cremas’ ganaban 1-0 con tanto de Michael Guevara. ‘Puma’ Carranza, que ya venía incómodo por las arremetidas del conjunto rival, perdió los papeles contra Joao Pereira y terminó expulsado. El ídolo de Universitario de Deportes le metió un codazo al ‘íntimo’ y el árbitro, que se encontraba cerca a la acción, se percató de la agresión y no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

Después de la decisión del colegiado, todo se salió de control. El mediocampista empujó a Pereira, el cual trataba de calmarlo. Por otro lado, los integrantes del cuadro ‘merengue’ le decían de todo al juez. Finalmente, los asistentes del complejo deportivo aplaudieron a Carranza.

