Percy Medina afirma que la poca representatividad y baja aprobación de los gobernantes “ponen en riesgo a nuestra democracia”

Percy Medina, experto en temas electorales.

A tres meses de efectuarse las elecciones municipales y regionales en el país, Percy Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, conversó con Infobae para analizar el proceso y panorama de los próximos comicios, así como la actual coyuntura política que ha afectado a que los ciudadanos tengan un alto nivel de desconfianza de sus autoridades gubernamentales en las diferentes esferas de poder.

Desde su punto de vista, ¿cómo considera que se viene llevando a cabo el proceso para las próximas elecciones regionales y municipales en nuestro país?

Todo parece indicar que se está desarrollando con normalidad, no hay ninguna alarma que haya saltado o que pueda indicar que el próximo proceso electoral está fuera del curso regular. Sin embargo, la principal preocupación está en el nivel de confianza que tiene la ciudadanía sobre los órganos electorales debido a los últimos acontecimientos que han generado las fake news y la lluvia de desinformación para desacreditar los procesos electorales, pero que no solo es exclusivo de Perú, sino también sucede en otros países de América Latina.

¿Cuáles son las implicancias a que haya un descrédito hacia los órganos electorales?

Mucha gente se ha quedado con la duda si es que nuestros procesos electorales serán transparentes. No obstante, los órganos electorales peruanos han ido desarrollando mecanismos de seguridad para el proceso de votación, y también ha desarrollado procedimientos que garantizan transparencia en todos sus pasos, pero lamentablemente en el último proceso electoral actores políticos han compartido información montada para desinformar.

¿Cómo los órganos electorales pueden garantizar su confianza en las elecciones de octubre?

Una de las preocupaciones en relación a este proceso electoral es que, si cualquier candidato a la alcaldía o gobierno regional perdedor está descontento con el resultado del proceso electoral pueda denunciar que le están haciendo un fraude sin ningún tipo de fundamento. En ese sentido, creo que es importante que los órganos electorales puedan acompañar este proceso con verificación de la información y si se quiere mostrar un dato falso, esta sea desmentida rápidamente.

Desde el Congreso con una ley se quiso hacer cambios en las reglas de juego para admitir nuevas candidaturas fuera de tiempo, ¿cómo afecta esto al proceso de las elecciones regionales y municipales?

Un principio fundamental en todo proceso electoral es que las reglas de juego no varíen una vez iniciado. Eso es muy importante para garantizar la confianza en estas elecciones. En el pasado hemos tenido muchos casos de cambios en la legislación una vez iniciado un proceso electoral, por eso el propio Congreso dio una norma que garantizaba la inmutabilidad de las reglas electorales un año antes del día de la elección . Es decir, el año previo a una elección no se pueden cambiar las reglas electorales. Y si se hace un cambio, eso rige a partir del próximo proceso electoral. Sin embargo, el propio Congreso dio una fecha más corta, incluso más que la habitual para hacer todos los ajustes en relación a este proceso electoral. Pero una vez que el proceso ya se había iniciado, surgió esta iniciativa para cambiar las reglas, lo que produjo que los organismos electorales dijeran que era imposible, no solamente jurídicamente sino también a la práctica materialmente es imposible hacer elecciones complementarias cuando ya había candidaturas elegidas, los plazos ya estaban corriendo, el tiempo para organizarlas era muy estrecho; por eso ha dado lugar que dicha norma no pueda implementarse.

REFORMA POLÍTICA

La reforma política no está llevando a que tengamos mejores candidatos o representantes en nuestras instituciones gubernamentales.

Las reglas electorales y sobre todo los partidos políticos son un marco que ayudan a mejorar la política y a tener mejores candidaturas. Es un elemento necesario para la reforma, pero no es suficiente lo que se viene haciendo. Una verdadera reforma hace que tengamos realmente una renovación de los cuadros políticos con nuevos actores políticos y nuevas prácticas políticas. Además, permite a tener un involucramiento desde la ciudadanía en los procesos políticos. Sin embargo, hoy en el país hay una crisis de representación debido a que los partidos en su conjunto no están sabiendo representar a la sociedad que es heterogénea, cambiante y muy demandante en sus puntos de vista puestos a la política. La transformación está en que las autoridades políticas tengan mayor vocación para reencontrarse con la ciudadanía y saberla representar.

¿Qué preocupación nos debe generar a que el Poder Ejecutivo como Legislativo tenga altos niveles de desaprobación? ¿Esta situación afecta a su representatividad ante los ciudadanos?

Lo que muestran las encuestas en cuanto aprobación y confianza de organismos como el Poder Ejecutivo, Congreso y partidos políticos es que justamente esa crisis de representación ponga en peligro nuestra democracia. Si uno mira los instrumentos que comparan la confianza, las opiniones o posturas políticas en América Latina, el Perú está en la cola en muchos aspectos. En muchos temas el Perú está entre los tres últimos lugares en la región en cuanto a confianza y apoyo a la democracia. Esas señales nos deben llamar a la preocupación.

¿Qué consecuencias trae la poca representatividad de los gobernantes?

La poca representatividad trae una serie de problemas, ya que la democracia representativa se basa en que la gente entrega su poder a un representante para que en su nombre tome decisiones. Entonces la labor de las autoridades es mantener la paz social, la estabilidad, la gobernabilidad para que la gente se sienta satisfecha y confiada con ese mecanismo que es la democracia representativa. Si la gente siente mayoritariamente que esos representantes no están sirviendo a la ciudadanía, sino están sirviendo intereses personales, y peor aún están sirviendo a intereses corruptos de cualquier naturaleza; entonces de alguna manera ese contrato social se debilita y se rompe. Es así como viene surgiendo la actual crisis política en el país, la inestabilidad se agrava, lo cual pone en riesgo a nuestra democracia.

¿Cómo los gobernantes pueden ponerse en sintonía con la ciudadanía?

Los cambios políticos de fondo, así como las leyes que se pretenden implementar, deberían hacerse con el más amplio consenso porque son reglas que deberían aspirar a durar en el largo plazo. Estas deben tener alto consenso. Y si una regla de cualquier naturaleza es impuesta por una mayoría circunstancial, donde hay cambios y modificaciones tan solo por votos, hace que todo sea precario y genera inestabilidad. En el caso del proyecto de ley que pretende volver a la bicameralidad se debe tener una mayor reflexión y consenso y evaluar que sea un modelo seguro . Y si se adopta esta ley en medio de una polémica discusión, se gane por las justas de los votos o se haga a espaldas de la ciudadanía va a generar problemas más adelante.

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

Volviendo al tema de las elecciones municipales y regionales, la población considera que la oferta de candidatos no los representa, ya que hay aspirantes poco idóneos y con denuncias penales o judiciales.

La política se ha atomizado, se ha fragmentado, se ha personalizado al punto que los partidos, las propuestas y las ideas casi han desaparecido y lo que tenemos son personajes políticos, más que partidos que propuestas políticas. Esto nos ha llevado que tengamos personajes aventureros de la política en muchos casos. Lamentablemente, esto coincide con un deterioro de los actores políticos, ya que muchos tienen problemas de la justicia a pesar que se han dado normas para impedir que determinados sentenciados puedan participar. Ante esta problemática, es ideal que los partidos políticos promuevan candidatos que surjan después de un trabajo político, una formación, de una vocación de servicio y que no tengan problemas con la justicia.

¿Qué deben hacer los peruanos para emitir un voto consciente e informado?

El voto es un derecho y un deber porque es el que permite nombrar a las autoridades que nos van a gobernar. Y un elemento fundamental en el ejercicio de ese voto es que pueda hacerse sobre la base de una reflexión basada en información. Y para hacer una evaluación debo tener una adecuada información que lo encontramos en los portales web de los organismos electorales. En el caso de las candidaturas, ya sea a la alcaldía o gobierno regional, uno tiene que hacer un esfuerzo en garantizar que su voto responda a criterios y objetivos. Hay un elemento subjetivo en el voto de identificación y simpatía, eso es algo natural, pero lo fundamental debe ser una evaluación objetiva de cada candidato . Es importante que se analice los antecedentes, las propuestas, el equipo técnico que plasmen en la realidad sus promesas electorales.

En estas elecciones también se espera que haya mayor cuota de mujeres en las alcaldías y gobiernos regionales.

En el último proceso electoral ha habido un cambio importante que ha permitido que el congreso actual sea el más paritario en la historia del Perú. Eso es producto de las normas de paridad y alternancia. La reforma política aquí sí ha tenido una tremenda implicancia, ya que ha obligado a las fuerzas políticas a tener listas paritarias de género y alternadas al Congreso. Ahora en estas elecciones locales y regionales esperamos que haya mayores alcaldes y gobernadoras mujeres. En los órganos pluripersonales, es decir que están compuestos por más de una persona, ha ido incrementándose la participación de mujeres, sin ser idealista, ha sido cada vez mejor, pero en los órganos unipersonales que son ocupados por una sola persona, como, por ejemplo, gobernadores y alcaldes ha sido muy limitada. En este momento no tenemos ninguna sola gobernadora y las alcaldesas no superan el 5% del total de alcaldías. Esperamos que esto cambie en la próxima elección .

