Pedro Castillo podría ser denunciado e inhabilitado por no colaborar con la Comisión de Fiscalización

Luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, se negara a recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, distintos personajes se pronunciaron indicando que el Jefe de Estado habría actuado inconstitucionalmente. A esta opinión se sumó Eloy Espinosa Saldaña, exmagistrado del Tribunal Constitucional, quien aseguró que Castillo Terrones podría ser denunciado e inhabilitado de sus funciones por no haber colaborado con la investigación de la mencionada Comisión.

En entrevista con Exitosa Noticias el exfuncionario del TC aseguró que dicha Comisión podría incluir en su informe final que el mandatario Castillo Terrones habría infringido el artículo 97 de la Constitución. De hacerlo, el Jefe de Estado podría afrontar una nueva acusación constitucional.

“Si el informe que debe presentarse mañana dice que el presidente se ha opuesto a cumplir con el artículo 97 de la Constitución, que dice que hay que darle facilidades al Congreso para habilitar cualquier investigación, el presidente podría incurrir en infracción constitucional ”, indicó en el medio mencionado.

Durante la entrevista, el exfuncionario del Poder Judicial comentó al público que el informe final, liderado por la Comisión de Fiscalización, por el Caso Serratea será puesta en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Según estimó Espinosa Saldaña, el organismo aprobará el documento. Luego de realizarlo, este sería derivado a la Comisión Permanente y luego al Pleno del Congreso para el debate.

“Eso va incluso más rápido que lo que van los jueces y fiscales. Basta que lleven eso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esta va a decir que sí y esto lo llevan a la Comisión Permanente y al Pleno”, aseguró.

Finalmente, el exmagistrado se unió a las críticas contra el presidente de la República por haber desistido de acudir al interrogatorio de la Comisión Fiscal, puesto que días previos habría asegurado que asistiría, colaboraría con las investigaciones y que siempre le “contesta a todo el mundo”.

DEFENSA ASEGURA QUE NO PUEDE SER ACUSADO CONSTITUCIONALMENTE

Luego que el presidente Castillo Terrones desistiera atender a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República y que se haya especulado respecto a posibles faltas a la Constitución Política del Perú, la defensa del mandatario salió a aclarar ciertos puntos legales e indicar que su representado no habría incurrido en ninguna falta.

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo apeló al artículo 117 de la Constitución Política del Perú e indicó que el gobernante de la nación, en su cargo de máxima autoridad del país, no puede ser acusado constitucionalmente ya que el mencionado artículo señala que tampoco puede ser investigado durante el desarrollo de su mandato a excepción de casos específicos. Asimismo hizo mención al artículo 97 de la Carta Magna.

El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, señaló que la Constitución no obliga al presidente declarar ante la Comisión de Fiscalización.

“No puede ser acusado constitucionalmente porque hay que leer el dispositivo del artículo 97 de la Constitución con el 117. El presidente no puede ser investigado ni en el fuero judicial, ni en el fueron fiscal, ni en el fuero parlamentario, distinto a los casos previstos en el 117 que regula la traición a la patria como delito y tres infracciones constitucionales”, señaló la defensa legal de Pedro Castillo.

Es importante mencionar que Castillo se abría acogido a la sugerencia de Espinosa, quien recomendó no declarar ante el grupo de trabajo. “He recomendado que no se reciba a la Comisión señalando que no trabaja con imparcialidad, sino que busca levantar cargos ”, dijo el domingo por la noche en conversación con un noticiero.

“Una declaración debe ser la concreción del derecho a ser oído con objetividad, imparcialidad y debido proceso, sino es mera formalidad”, dijo a Latina Noticias. Luego señaló que el presidente de la Comisión ha adelantado opinión al señalar que se tienen pruebas contra el presidente. “Dice que el lunes tomamos la declaración y el miércoles presentamos el informe final”, recalcó.

