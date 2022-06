79% de peruanos asegura que situación económica en el Perú está peor que hace 12 meses

Peruanos consideran que están peor económicamente que hace un año.

La crisis económica y la delincuencia en el Perú son los principales problemas que preocupan a los peruanos, según la última encuenta de Ipsos Perú para Lampadia. El sondeo indica que el 79% considera que la situación económica del país es peor que hace 12 meses, mientras que 51% sostiene que el Gobierno de Pedro Castillo debería priorizar la lucha contra la inseguridad ciudadana y la corrupción (38%).

Respecto a la situación económica, el 75% también considera que el actual gobierno está afectando negativamente la economía y el empleo, mientras que el 20% está trabajando para mejorar y el 5% no precisa.

Este sondeo de Ipsos también señala que el 61% sostiene que el gobierno incentiva los conflictos sociales que paralizan la minería, pero otro 21% recalca que se “está facilitando la producción y exportación de minerales”.

Sobre el conflicto en Las Bambas el 82% manifestó que desaprueba que comuneros recurran a la violencia para demandar más beneficios.

Pedro Castillo, durante su visita en Huancavelica, consideró que su gobierno es el culpable de la actual crisis económica y alza de precios que vive el país. “El costo del pollo, el costo del pan, el costo de productos de primera necesidad, la carencia de fertilizantes, ¿es culpa de este Gobierno? ¿Es culpa de este régimen? No, es por no haber mirado el país, es por no haber mirado hace mucho tiempo los recursos que tiene el Perú”, expresó.

Encuesta Ipsos para la empresa Lampadia

De otro lado, esta misma encuesta de Ipsos refiere que el 76% de los peruanos considera que los ministros y otros funcionarios nombrados por el presidente Pedro Castillo no son, en general, personas honestas ni capacitadas.

Esto demuestra la alta rotación de las cabezas de los ministerios que han tenido que ser destituidos por no dar la talla o acusaciones que han mellado en la imagen del gobierno del actual mandatario.

Asimismo, el 60% consideró no estar de acuerdo con la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política del Perú.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

El presidente de la República podría enfrentar en los próximos días una acusación constitucional en su contra luego que se conociera parte del informe final de la Comisión de Fiscalización, cuyos integrantes sostienen que hay elementos para acusar a Pedro Castillo por los supuestos delitos de de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

Sin embargo, su abogado Benji Espinoza considera que la comisión “no puede ser acusado constitucionalmente porque hay que leer el dispositivo del artículo 97 de la Constitución con el 117. El presidente no puede ser investigado ni en el fuero judicial, ni en el fueron fiscal, ni en el fuero parlamentario, distinto a los casos previstos en el 117 que regula la traición a la patria como delito y tres infracciones constitucionales”, señaló.

