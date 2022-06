Melgar vs Deportivo Cali: cómo le fue al ‘Dominó’ enfrentando clubes colombianos

Los estadísticas de Melgar contra equipos colombianos.

Melgar jugará con Deportivo Cali por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. No será la primera vez que se mida con un equipo colombiano en este torneo y en la Libertadores. En el cómputo de partidos, el ‘Dominó' se encuentra igualado con los clubes ‘cafeteros’. En la siguiente nota revive los encuentros de los arequipeños con rivales de dicho país.

Su primer partido fue ante Deportivo Pasto. Esto ocurrió en 2013 y se cruzaron en la primera ronda de la Sudamericana. Los ‘rojinegros’ cayeron goleados 3-0 en Colombia con un doblete de Nicolás Palacios y un tanto de Luis Murillo. En la vuelta, ganaron 2-0 gracias a las anotaciones de Oscar Gamarra e Ysrael Zúñiga. No obstante, no pudo acceder a la siguiente fase por diferencia de goles.

Al equipo ‘cafetero’ que más enfrentó en torneos internacionales es Junior de Barranquilla. Primero en la Copa Sudamericana 2015. El ‘Tiburón’ aplastó a los peruanos con un resultado de 5-0. Luego, el conjunto ‘characato’ le devolvió la paliza y lo venció 4-0 con doblete de Bernardo Cuesta y tantos de Minzún Quina y Jonathan Acasiete. Una vez más no le alcanzó para clasificar.

En la Copa Libertadores 2019 se cobró su revancha. Ambos coincidieron en el grupo F y Melgar ganó sus dos partidos. Fue la única vez que pudo conseguir una victoria en condición de visita. Su artillero Bernardo Cuesta puso el único gol del compromiso en Barranquilla. En aquella edición del torneo organizado por Conmebol quedó tercero con 7 puntos.

Melgar venció por la mínima diferencia a Junior en Barranquilla en la Copa Libertadores 2019.

Finalmente, en 2017 compartió el grupo C con Independiente Medellín en la Libertadores. Se vio superado en los dos compromisos. Cayó 2-0 en suelo colombiano y después no pudo sacar provecho a la altura de la ciudad blanca, perdiendo 2-1.

MELGAR VS DEPORTIVO CALI

Melgar consiguió su boleto a octavos de final de la Copa Sudamericana 2022 tras ubicarse primero del grupo B. El ‘Dominó' dejó en el camino a grandes equipos como Cuiabá de Brasil, River Plate de Uruguay y Racing de Argentina. Sus números en la primera fase fueron los siguientes: 4 victorias y 2 derrotas. Marcó 10 goles y recibió seis.

Ahora deberá enfrentarse a Deportivo Cali. El partido se llevará a cabo este miércoles 29 de junio desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio del conjunto ‘cafetero’. Su rival viene de ser tercero en el grupo E de la Libertadores. Compitió de gran forma con Boca Juniors y Corinthians.

Foto: @MelgarOficial

Un punto en contra de los colombianos es que no afrontan un compromiso oficial desde el 26 de mayo, es decir hace un mes. Debido a que no logró clasificar a las etapas finales del Apertura tras ubicarse penúltimo con 18 puntos.

El club peruano vive otra realidad. Le ganó el fin de semana a Atlético Grau en el Monumental de la UNSA y quedó a un pasito de consagrarse ganador del Apertura de la Liga 1. Actualmente es primero con 40 unidades y de conseguir un empate en la jornada final, levantará el trofeo por primera vez en su historia.

No obstante, tendrá una baja muy sensible. Se trata de Bernardo Cuesta, actual goleador de la Copa Sudamericana con seis tantos. El delantero argentino sumó su tercera amarilla ante Cuiabá y no podrá ser tomado en cuenta por suspensión.

