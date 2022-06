Invierno en Lima: Temperatura nocturna podría descender hasta 7°C, pronostica el Senamhi

Temporada de invierno se inició en el Perú con un intenso frío en algunos distritos de Lima

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que Lima y Callao amanecieron este 28 de junio con alta sensación de frío debido a la alta humedad y temperaturas nocturnas por debajo de los 11.3°C durante las primeras horas del día, pero esta cifra podría descender aún más hasta el jueves 30 de junio y disminuir a los 7°C. en diversos distritos de la capital peruana.

En su último reporte de pronóstico, el Senamhi informó que entre el martes 28 y jueves 30 de junio, se registrará el descenso de la temperatura nocturna en la costa. Además, se espera niebla/neblina en la noche y primeras horas de la mañana, ráfagas de viento y brillo solar hacia el mediodía. Además de no descartarse la ocurrencia de llovizna aislada y de ligera intensidad en distritos cercanos al litoral.

Pronóstico del Senamhi del martes 28 al jueves 30 de junio.

Martí Bonshoms, especialista de la Subdirección de Predicción Meteorológica, precisó hace unos días que el paulatino descenso de temperaturas así como el incremento en la frecuencia de lloviznas y neblinas en Lima caracterizan al invierno, que se inició el 21 de junio.

Asimismo, se espera el incremento de la intensidad de los vientos entre julio y agosto, principalmente en los distritos cercanos al mar.

¿Por qué en algunos distritos de Lima Este se siente más frío?

De acuerdo a los especialistas del Senamhi explicó que en Lima Este se siente más frío por su lejanía del mar debido a que “el mar tiene un efecto termo regulador en las zonas mucho más cercanas”.

Los distritos cercanos al mar presentan mayor humedad y cobertura nubosa. La mayor cobertura nubosa evita que se pierda el calor durante la noche.

En tanto que los distritos alejados del mar presentan menor humedad y cobertura nubosa en promedio. Tienen temperaturas más bajas. Cuando el cielo permanece despejado durante la noche se pierde calor rápidamente y baja más la temperatura.

Brillo solar en invierno

Desde el inicio de la temporada de invierno el brillo solar ha seguido iluminando Lima pese a las bajas temperaturas y nubosidad que se han registrado en los últimos días.

Senamhi indicó que este fenómeno se da por el movimiento de declinación de la tierra, la energía solar es menor para el hemisferio sur (invierno), por ello en esta temporada, a la ausencia de nubosidad la presencia de brillo solar incremente la sensación de calor al mediodía, pero en las noches, con ausencia de nubes, permite la pérdida de calor del suelo y las temperaturas disminuyen registrando las más bajas de las 24 horas.

La temperatura mínima se registra durante el transcurso de la noche y madrugada.

Pronóstico temperatura martes 28 de junio

El martes 28 de junio se prevén temperaturas mínimas entre 17° C y 20° C en Tumbes, entre 13° C y 16° C en Piura, entre 13° C y 15° C en La Libertad, entre 10° C y 14° C en Lambayeque, Áncash y Lima, y entre 7° C y 11° C en Ica y Arequipa.

Pronóstico miércoles 29 de junio

El miércoles 29 de junio se prevén temperaturas mínimas entre 17° C y 20° C en Tumbes, entre 13° C y 16° C en Piura, entre 11° C y 15° C en La Libertad, entre 10° C y 14° C en Lambayeque, Áncash y Lima, y entre 7° C y 11° C en Ica y Arequipa.

Pronóstico jueves 30 de junio

El jueves 30 de junio se prevén temperaturas mínimas entre 13° C y 16° C en Piura, entre 11° C y 15° C en La Libertad, entre 10° C y 14° C en Lambayeque, Áncash y Lima, y entre 7° C y 11° C en Ica y Arequipa.

