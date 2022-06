Paro de transportistas y agricultores: qué opinan los comerciantes a pocas horas de desarrollarse esta manifestación

Paro de transportistas definido para este 27 de junio

A pocas horas de desarrollarse el paro por los gremios de transporte y agricultores, destinado para este 27 de junio, diversos comerciantes mayoristas y minoristas han mostrado su preocupación, sobre todo porque aseguran que continuará el alza de precio en los productos. Además, sostuvieron que es importante que el presidente tome acciones inmediatas porque esta inestabilidad está trayendo más riesgos en nuestra economía.

Infobae Perú, recorrió el mercado Huamantanga en el distrito de Puente Piedra, para conocer las reacciones de los principales centros de abastos de Lima Norte, ante esta problemática que nuevamente enfrenta el país. Recordemos que en el mes de abril de este año, estas manifestaciones dejó un saldo de 8 personas fallecidas. Además, se registraron daños a las propiedades, bloqueo de carreteras, escasez de productos y desmanes.

“Estamos preocupados porque en los mercados mayoristas de Lima, como La Parada, nos dicen que estemos preparados porque puede haber escasez de productos. La verdura, la fruta, puede entrar hoy, pero eso solo duraría máximo hasta el martes porque van madurando y se malogra”, expresó Catalina Vicente, dueña del establecimiento de verduras en dicho centro de abastos.

“Nos sentimos agobiados porque de qué vale que haya productos si la gente no puede comprar. Nosotros somos mayoristas, vendemos al minorista, pero ellos, cada día, llevan menos productos y eso nos afecta. A veces tenemos que rematar porque se malogra las verduras. Si esto sigue así, lo más probable es que aumentemos los precios, puede subir hasta dos soles el kilo en los diversos productos”, agregó.

Foto: Yuriko Cabeza

Otro sector que también se vería muy afectado con el paro de transportistas son las tiendas que venden pollo, ya que esta carne muy consumida por los peruanos está cada día subiendo su precio.

No es novedad de que el precio del pollo se ha incrementado en el transcurso de las últimas semanas y que ante la advertencia de un nuevo paro a nivel nacional, el alza siga afectando el bolsillo de las amas de casa.

“Yo vendo pollo desde hace más de 10 años y puedo decir que este año el precio del pollo ha tenido mucha variación, ha subido, ha bajado, se ha mantenido, pero sí noto que esta vez el precio está más alto. Aquí en este mercado el precio por mayor está entre S/ 8.50 y hasta S/. 8.80 el kilo del pollo entero, pero en los mercados de barrios, pueden llegar a costar 10 soles el kilo. Lo que nos han dicho es que esta semana subirá 30 céntimos más por el paro ”, detalló Luz Aguirre, de la avícola Marcelo.

“Se entienden las medidas de fuerza de los transportistas, el precio de la gasolina está por las nubes y esto tiene para rato. El gobierno debería hacer algo. En mi caso, la gente compra por javas, yo abastezco a algunos puestos de los mercados que están cerca y por algunos distritos aledaños. Antes tranquilamente vendía 100 javas de pollo al día, ahora vendo menos. Tengo entendido que mucha población opta por las menudencias, que es más barato”, explicó.

Foto: Yuriko Cabeza

En el caso de la venta de frutas, el mercado Huamantanga también ofrece variedad de estos productos. Sin embargo, el aumento de precios no excluye a este sector.

“Nosotros tenemos contacto directo con los agricultores y nos sentimos mal cuando nos dicen que sus cosechas se pueden perder por falta de fertilizantes, de verdad estamos en una crisis muy dura. Lo que nos preocupa es que sabemos que los precios seguirán subiendo ”, expresó Juan Pacheco, dueño del stand “Doris”.

“Yo estoy de acuerdo con el paro, la gasolina no puede seguir subiendo algo se debe hacer. Nosotros dependemos de los camioneros, dependemos de los agricultores y sin ellos los productos de primera necesidad se escasean, no llegan. Nos sentimos preocupados, la gente ya no compra fruta como antes, prefiere comprar arroz, huevos, pollo. La fruta la están dejando de lado y es comprensible, todo sigue subiendo”, expresó.

Foto: Yuriko Cabeza

Advertencias de los transportistas

Tras el anuncio del paro de transportistas, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), expresó para Perú21 TV que los mercados estarán desabastecidos para este lunes 27 de junio. Asimismo, pidió “perdón” a las amas de casa por estas medidas de fuerza.

“Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”, advirtió Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT) para Perú21 TV.

“A la población de Lima, les pedimos que no tengan miedo y que se abastezcan. (...) A las amas de casa que nos perdonen, pero la solución pasa también por nosotros”, agregó.

El gremio de agricultura en nuestro país también se unirá al paro indefinido, ya que este sector ha sido muy golpeado en los últimos meses por el alza de precio de los fertilizantes y sobre todo por la escasez de urea, importante insumo que utilizan para cosechar y sembrar.

Aseguran que existe una falta de apoyo del Gobierno del presidente Pedro Castillo ante el alza de precios, la crisis alimentaria y la segunda reforma agraria.

Entre las organizaciones que se sumarán a esta convocatoria está la Confederación Nacional Agraria, la Confederación Campesina del Perú, la CGTP, entre otras.

El Gran Mercado Mayorista de Lima es uno de los principales centros de abastecimiento de la capital. | Foto: Midagri

¿Qué exigen los agricultores?

Los agricultores del Perú, exigen a las autoridades que den una pronta solución ante el alza del precio de los fertilizantes y no se extienda más la compra de urea, sobre todo porque pronto llegará la temporada de cosecha.

“Nosotros estamos muy preocupados porque vamos a dejar de sembrar, hay una preocupación nacional. Estamos propiciando un paro regional ante la negativa del Gobierno Central y del Gobierno Regional”, señaló Linder Mauricio Diestra, representante de la Junta de Usuarios Irchim de Áncash, en diálogo con Exitosa.

También resaltó que los cambios en el Midagri han perjudicado a los campesinos. “Pusieron a un ministro y dejó todo estructurado, luego entra el ministro Óscar Zea y tiró todo. Ahora ya lo retiraron y ha entrado otro ministro. Es decir, no hay claridad en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego”, criticó.

“Alrededor del 60% de los 12.000 agricultores del valle del Santa se verían afectados por esta situación, la cual desencadenaría una crisis alimentaria y el incremento de los precios de los alimentos. Al parecer la agricultura no es prioridad para el Estado”, declaró Mauricio Diestra, agricultor, para Radio Santo Domingo.

Gremios de Transportes de Carga Pesada reclaman que el alza del combustible se ha vuelto insostenible para ellos. Foto: Andina

¿Qué exigen los gremios de transporte?

Entre los principales pedidos que el gremio de transporte solicita, está restituir el transporte de mercancías como servicio público, exigen la reducción del diésel y que haya más restricción en los operadores portuarios internacionales. Además de un precio justo de los peajes, ya que este año incrementó su valor.

Por su parte, los transportistas que abarcan los gremios de colectivos, mototaxistas y transporte urbano, protestarán por el alza imparable de los combustibles, la costosa tramitación de las licencias de conducir para poder ingresar al Sistema Nacional de Conductores (SNC) y la nueva normativa que regula el servicio de auto colectivo que no se ajusta a la realidad de cada región.

