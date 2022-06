“Es alarmista decir que habrá desabastecimiento por paro de transportistas”, dice ministro de Agricultura

Andrés Alencastre es el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Ante la alerta de desabastecimiento de alimentos en Lima debido al paro de transportistas programado para este lunes 27 de junio, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, salió a declarar a los medios de comunicación para calmar a la población.

El titular del Midagri manifestó que hablar de escasez de productos es “alarmista”. Según explicó, es cierto que un sector mínimo de alimentos no ingresará a la ciudad por la huelga, sin embargo, esto no provocaría que la capital del Perú pase apuros.

“Lo que se va a interrumpir son tres a cuatro días, en un marco de conversaciones, de los flujos de transportes de carga. No todo lo que traen es alimento, y no todo de lo que se alimenta Lima viene desde lejos. Ustedes tienen tres valles acá, que tienen provisión de alimentos”, dijo Alencastre.

“El asunto es que tenga que haber una acción concertada, no desde el ministerio, sino todas las municipalidades. Hay comercios privados y hay comercios minoristas, hay una estructura de comercio”, añadió.

Como ejemplo, el ministro explicó ni en la época más fuerte de la pandemia del coronavirus escaseo por tanto tiempo los alimentos.

“Me parece que es excesivamente alarmista (el asegurarse alimento por 10 días). ¿Por qué no revisan las estadísticas? ¿Por qué no se preguntan cuántas toneladas llegan cada día a los mercados mayoristas y cuantas no llegan ni pasan por ahí? Ni siquiera cuando hemos estado en una situación de parálisis total con el COVID-19 hemos tenido ese tipo de respuesta”, puntualizó.

Este llamado a la calma es debido a las advertencias que dio la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), sobre que la paralización total de sus funciones provocará que no ingrese nada de alimentos a Lima este 27 de junio.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, dijo Javier Marchese, presidente de la UNT, a un medio local.

“A la población de Lima, les pedimos que no tengan miedo y que se abastezcan. (...) A las amas de casa que nos perdonen, pero la solución pasa también por nosotros”, agregó.

MERCADO MAYORISTA DE LIMA SI TENDRÁ ALIMENTOS

Hace unos días, Jaime Gallegos, gerente general de la Empresa Municipal De Mercados S. A (EMMSA), descartó que haya un desabastecimiento de productos en el Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en el distrito de Santa Anita, debido al paro indefinido de transportistas.

“Es un poco alarmante estas declaraciones (de la UNT), pero nosotros desde la Municipalidad de Lima queremos brindar un mensaje de tranquilidad a las amas de casa. Todos tenemos derecho a solucionar nuestros problemas, pero no podemos atentar contra otros derechos de las personas, como lo es alimentarse. Desde el Gran Mercado Mayorista de Lima vamos a garantizar el abastecimiento”, manifestó en un diálogo con Infobae.

Según sus declaraciones, no es la primera vez que deben afrontar una crisis de este tipo debido a las protestas en el interior del país. Por lo que ya tienen listos planes de contingencia y rutas alternas para evitar la escasez de productos de la canasta básica familiar.

“Si bien es cierto, no será a la misma cantidad de alimentos que ingresan al mercado en promedio, si habrá cantidades significativas. Por ejemplo, a diario ingresan entre 6 mil y 6 500 toneladas diarias, pero en el paro agrario de hace meses logramos tener ingresos entre 4 mil y 5 mil toneladas”, expresó.

“Tenemos rutas alternas, tenemos almacenes. Los días previos al inicio de este tipo de eventos, el mercado se sobreabastece de alguna forma, porque tenemos ingresos mucho mayores con lo cual nos permite afrontar, de alguna u otra forma, los primeros días de este tipo de paros”, acotó.

