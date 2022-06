Paro de transportistas podría provocar falta de alimentos en Lima, afirma Conveagro

El Gran Mercado Mayorista de Lima es uno de los principales centros de abastecimiento de la capital. | Foto: Midagri

Los transportistas de carga pesada han convocado a un paro nacional para este lunes 27 de junio, luego de que las conversaciones con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no lograran concretar un acuerdo. Sobre ello, la Convención del Agro Peruano (Conveagro) alertó que si esta paralización de servicios se extiende de los tres días, los alimentos en Lima podrían empezar a escasear.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley, no se va a poder levantar el paro, ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, dijo Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada (UNT), a un medio local.

Los transportistas sostienen que el Estado no ha brindado una solución para atender sus demandas, relacionadas con los altos costos de operación y combustible que vienen asumiendo, el pago de peajes, entre otros. Así, Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, señaló que en los primeros días del paro no se observaría una menor oferta de productos. El problema empezaría a hacerse notar desde el próximo miércoles, donde podrían registrarse menos alimentos en los mercados.

“Si el paro tiene una duración de hasta tres días, a partir de ahí empieza la afectación, y en 10 días Lima estaría sin alimentos”, manifestó Cárdenas.

Por esta razón, pidió al Gobierno que brinde una solución para que la economía no se vea afectada. También indicó que el paro podría incrementar los precios de los alimentos, por la menor oferta y alta demanda que habría.

Es importante mencionar que el presidente de la UNT calculó que la paralización sería de 10 días.

MERCADO MAYORISTA DE LIMA

Jaime Gallegos, gerente general de la Empresa Municipal De Mercados S.A. (EMMSA), descartó que haya un desabastecimiento de productos en el Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en el distrito de Santa Anita, para el lunes 27 de junio.

“Es un poco alarmante estas declaraciones (de la UNT), pero nosotros desde la Municipalidad de Lima queremos brindar un mensaje de tranquilidad a las amas de casa. Todos tenemos derecho a solucionar nuestros problemas, pero no podemos atentar contra otros derechos de las personas, como lo es alimentarse. Desde el Gran Mercado Mayorista de Lima vamos a garantizar el abastecimiento”, manifestó en un diálogo con Infobae.

Sin embargo, Carlos Goycochea, secretario de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Mayoristas del GMML, sí se mostró preocupado por el paro decretado.

“No hay muchos productos. Ha bajado el ingreso de productos al mercado (...) Este mercado no está en condiciones de poder abastecernos si el paro toma tres, cuatro, cinco o más días”, dijo Goycochea a un medio local.

Detalló que productos como el limón, zapallo, papa, hortalizas y la cebolla son los que primero se desabastecen, ya que se consumen automáticamente.

REUNIÓN ENTRE GREMIOS Y MTC HOY

Este viernes 24 de junio se tiene programada una reunión entre los gremios de transportistas y el MTC. Se espera llegar a un acuerdo, aunque los dirigentes lo consideran muy poco probable, ya que el Congreso de la República aún no ha aprobado las normas que ha emitido el Ejecutivo.

“Honestamente, lo veo difícil, porque no se ha trabajado la parte del Congreso y estamos pidiendo la intervención de la presidenta del Parlamento para ver si se preocupa en resolverlo”, expresó Marchese a La República.

Precisó que el paro será de forma pacífica y no se bloqueará ninguna carretera.

VIDEO RELACIONADO: CORREDORES COMPLEMENTARIOS SE UNEN AL PARO

La Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano señaló que suspenderá los servicios de los corredores complementarios rojo, azul, amarillo y morado en protesta por la falta de pago de compensaciones. | VIDEO: TV Perú

