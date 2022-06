“El lunes no entrará nada de alimentos a Lima”, la amenaza de los transportistas de carga que acatarán paro nacional

Una nueva noticia ha generado gran preocupación en los hogares de la capital, luego de conocer que el gremio de transportistas de carga pesada (UNT) acatarán un paro indefinido desde este 27 de junio.

Lo que más afecta, es que han informado a la población que reside en Lima que los alimentos no llegarán a los principales centros de abastos por esta paralización que realizarán ante el alza de precios del combustible.

Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), indicó para Perú21 TV, que no bajarán las medidas de fuerza hasta que el gobierno no escuche sus reclamos y atiendan sus demandas.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley, no se va a poder levantar el paro, ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, apuntó.

La medida de fuerza produciría desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad en Lima y otras ciudades.

“Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”, advirtió Marchese.

“A la población de Lima, les pedimos que no tengan miedo y que se abastezcan. (...) A las amas de casa que nos perdonen, pero la solución pasa también por nosotros”, agregó.

