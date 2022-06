No se llegó a un acuerdo y paro indefinido sigue en pie: Transporte interprovincial se sumaría a la huelga de este lunes 27

Gremios de Transportes de Carga Pesada reclaman que el alza del combustible se ha vuelto insostenible para ellos. Foto: Andina

Tras varias reuniones entre el gremio de transportistas y miembros del Ejecutivo en Palacio de Gobierno, trascendió que no se llegó a un acuerdo entre las partes, por lo que se mantiene en pie el paro indefinido programado a iniciar este lunes 27 de junio.

El propio Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas (UNT), dio los detalles de lo conversado con los ministros a su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Según sus declaraciones a la prensa, las negociaciones llegaron a su fin y la paralización de sus funciones es inminente. Dejó en claro que solo levantarán la huelga si el gobierno de Pedro Castillo presenta los decretos correspondientes “oleados y sacramentados”; es decir, promulgados y publicados.

“Hasta el día de hoy vamos a conversar, ya mañana nos retiramos a nuestros cuarteles porque ya vamos a prepararnos para el paro. No nos queda otro recurso, venimos conversando más de un mes todos los días […] Hoy día terminamos nuestro diálogo, hasta aquí demostramos la voluntad, buscamos el consenso, pero si no lo logramos será en el campo de la lucha, no queda de otro”, manifestó Marchese.

“Hasta que no tengamos el Decreto de Urgencia, o el Decreto Supremo, o el Decreto Legislativo que solucione el problema, la gente no se quiere mover. Y eso sería, como mínimo, recién el martes o miércoles, hasta entonces, el paro va”, agregó.

La reunión entre el gobierno y los transportistas se inició a las 10 de la mañana. Foto: Andina.

En tanto, se dio a conocer que este lunes tampoco habrá servicio de transporte interprovincial terrestre , según las palabras de Martin Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres.

“Es lamentable tener que comunicar esta situación (…) por aprobación unánime se está declarando la paralización del transporte interprovincial de pasajeros para el día lunes 27″, declaró Ojeda en Exitosa.

“Si no se ayuda al transporte interprovincial de pasajeros lamentablemente estamos dejando al país en tierra de nadie con un transporte caótico, anárquico y sobre todo en contra de los principios de la seguridad vial”, añadió.

DEMANDAS

Uno de los representantes del gremio de transportistas explicó cuáles son los cinco reclamos que deben ser solucionados por el Gobierno. En ese sentir, explicó que no se conformarán con que se resuelva solo un par de demandas, sino que deben ceder a todos los puntos que piden.

“Son herramientas que necesita el transporte para no seguir en la muerte lenta. Estas son: la reserva de carga, la tabla de costos mínimos de operación, el precio del combustible, los peajes y la competencia desleal internacional y en los puertos”, explicaron.

“La reserva de carga es muy importante para que las regiones se desarrollen. Estamos teniendo mucha competencia desleal en nuestro Perú por parte de las empresas grandes que están haciendo lo que les da la gana, nos están robando el trabajo”, agregó uno de los representantes.

INTENTOS DEL EJECUTIVO

Antes de la última reunión entre las partes, que ocurrió a las 9 de la noche en la PCM, el viceministro de Economía, Alex Contreras, indicó que el Poder Ejecutivo ha mejorado la propuesta que tiene para los transportistas de carga, por lo que confiaba en que las conversaciones avancen hacia un acuerdo que evite una paralización de sus labores este lunes.

En ese entonces, el representante del gobierno señaló que se pasó a un intermedio a fin de ajustar las medidas ofrecidas con las demandas expuestas. “La propuesta del Poder Ejecutivo busca por un lado abordar el problema central, que es la incertidumbre de los precios, pero también generar condiciones para una mejora significativa en el sector”, comentó Contreras.

Sin embargo, no se llegó a ni un consenso y este lunes 27 de junio iniciará un paro indefinido de transportistas.

SEGUIR LEYENDO