Indignación por militares usando un perro callejero como “carnada” para un pastor alemán

Denuncian maltrato animal por militares. Video: Twitter

Carlo Angeles, regidor Metropolitano de Lima, denunció maltrato animal en un complejo militar en el distrito del Rímac. El también psicólogo informó que presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes. Las imágenes se convirtieron en viral.

En el video compartido por Angeles en su cuenta oficial de Twitter, se aprecia a un grupo de militares entrenando a un perro de raza pastor alemán para que comience a atacar a otro que se encontraba sin hogar cerca de la zona.

Pese a que el can que estaba siendo agredido intentó huir, los soldados incitaban al pastor alemán a que continuara con las acometidas. Una vez viralizada las imágenes hubo una indignación colectiva en las redes sociales.

“Grave denuncia sobre como Ejército del Perú utiliza perros de la calle como “carnada” para entrenamientos en complejo militar Rímac (...) Estoy presentando formalmente la denuncia por maltrato animal a la Fiscalía. Honestamente, son unas basuras. Que les caiga todo el peso de la ley”, escribió el regidor.

En los comentarios, los usuarios indicaron que esto viene pasando por años, pero nunca nadie ha hecho nada por detener este atropello contra los animales.

“Esto es algo que ha pasado por décadas probablemente mas tiempo, mi papá me comentó que en sus tiempos de infantería de madrugada recogían cualquier perro de la calle y al día siguiente entrenaban en cazarlos y al encontrarlos tenían que abrirlos y bañarse en su sangre. Supuestamente para quitarse el miedo a esta, no solo eso tenían que llevar a los perros como prueba de lo ‘logrado’ ellos no sabían lo que les pasaría, y tampoco que los cocinarían y tendrían que comerlos en ‘cabrito’ con las cabezas al lado, papá renunció semanas después”, escribió la usuaria @Kathevens.

“Fiscalía, ¿cuántos seres vivos tienen que padecer ante las medidas abusivas del Ejército? Ministerio de Defensa, tantos galardones y siguen siendo unos abusivos trogloditas que indican maltratar tanto animales como personas indefensos para fortalecerse? ¡Sanciónelos!”, agregó @steph_08amf.

El maltrato animal está penado con cárcel en Perú. Foto referencial: Crisanta Espinosa Aguilar /Cuartoscuro.com

PENA DE CÁRCEL POR MALTRATO ANIMAL

Quien abandone o maltrate a un animal doméstico o silvestre, recibirá hasta tres años de pena privativa de la libertad, la cual se encuentra contemplada en la Ley Nº 30407 o Ley de Protección y Bienestar Animal.

La ley, publicada en enero de 2016, tiene como finalidad garantizar el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de las medidas de protección de la vida y la salud pública.

Con esto se busca impedir el maltrato y la crueldad, causados directa o indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o muerte

De igual forma, apunta a fomentar el respeto a la vida y el bienestar de los animales a través de la educación, y velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus poblaciones y aquellas enfermedades transmisibles al ser humano.

SEGUIR LEYENDO