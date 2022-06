MisterChip y la posible renovación de Ricardo Gareca con Perú: “Se ha ganado el derecho a elegir”

MisterChip habló de Ricardo Gareca y su posible renovación con Perú.

La continuidad de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana es un tema aún pendiente de solucionar. Y es que si bien la FPF ya le hizo llegar una propuesta de renovación, el entrenador aún no ha respondido y se está tomando el tiempo necesario para decidir. En ese sentido, MisterChip habló sobre este asunto y de la potestad que se ha ganado.

“No puedo apostar por la continuidad y discontinuidad de él porque no he hablado con él y no sé lo que está pensando en estos momentos. Lo que sí te puedo decir es que Gareca se ha ganado el derecho a elegir lo que quiera hacer ”, aseguró el famoso estadístico en una charla con los periodistas peruanos, Erick Osores y Gonzalo Núñez, para el canal de YouTube, ‘Erick y Gonzalo’.

Del mismo modo, se refirió a los logros que obtuvo el ‘Tigre’ con la ‘bicolor’, tomando en cuenta que cogió al equipo siendo una de las selecciones más bajas (a nivel de rendimiento) de Sudamérica. “Es un ciclo muy exitoso. Son dos repechaje, uno con clasificación mundialista. Es una final de Copa América, más otra semifinal de Copa América. Creo que Perú en los últimos 50 años no ha tenido un ciclo como este”, añadió.

Cuando Juan Carlos Oblitas fue nombrado director deportivo de la FPF el 2015, una de sus tareas era la de elegir al nuevo seleccionador, siendo su primera opción el estratega argentino. La apuesta era porque ya tenía un paso corto, pero exitoso en el medio local (campeón del Torneo Apertura con Universitario el 2008).

La elección salió mejor de lo esperado, ya que sumado a lo que mencionó el especialista español, consiguió otorgarle ese gen competitivo a la ‘bicolor’ para que pueda jugar sin prejuicios ni miedo ante equipos de mayor envergadura. Dejó de mirar a los rivales por debajo del hombro hasta tenerlos cara a cara. En resumen, su plantel podía ganarle a cualquier contrincante.

Ahora, el hecho de haberle clasificado a la cita mundialista de Rusia el 2018 significó algo histórico, pues se trataba de 36 años de ausencia, por lo que Gareca le ha dado un sello que todos los peruanos recordarán por siempre.

Para el actual proceso de Qatar 2022, no se hizo con el principal objetivo y cayó ante Australia en el repechaje. De todas formas, MisterChip consideró que el DT debería continuar, aunque entendió que la demora de su respuesta se debiera al duro golpe de la eliminación.

“A mí me gustaría que siguiera. Creo que ha hecho un muy buen trabajo en la selección y en la Eliminatoria ha empezado a meter savia nueva pensando quizás en el futuro. Pero el palo después de una Eliminatoria tan larga como es la sudamericana, el palo de no ir a la Copa del Mundo, van a ser meses muy duros, tanto para él, como para los jugadores, los propios aficionados. Hasta que no pase el Mundial y nos quitemos todo ese drama de la cabeza, yo creo que Gareca no va a tomar una decisión ”, cerró.

El haber perdido ante los ‘Socceroos’ en la repesca supuso un traspié bastante complicado que podría haber mermado los ánimos. La tanda de los penales significó un martirio para un equipo peruano que había ofrecido el rendimiento más bajo desde que el ‘Flaco’ agarró la selección.

Pero la permanencia del argentino pasaría por una reestructuración en el fútbol de menores, para que el universo de jugadores no sea limitado y pueda tener mayores opciones para elegir. El presidente de la FPF, Agustín Lozano y el ‘Ciego’ saben de esto y le hicieron una oferta, por lo que, según mencionó el exjugador nacional, a fin de mes habría una respuesta.

