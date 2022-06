El misterio de Julio César Uribe y Téofilo Cubillas en España 1982: la ‘división’ que provocó la eliminación de Perú

Julio César Uribe y Teófilo Cubillas, dos leyendas de la selección peruana. | Foto: USI

La selección peruana ha tenido diversos episodios a lo largo de su historia. Se tejieron relatos de éxitos, con generaciones de grandes jugadores, pero también algunos de sucesos que involucran los pormenores que hay en un vestuario de fútbol como de unión o desencuentro. En esta ocasión, se ahondará en lo que sucedió en la época de los años 80′s, cuando el elenco nacional había clasificado al Mundial de España 1982 y se habló sobre una discordia entre Teófilo Cubillas y Julio César Uribe.

Justamente, en el presente artículo desarrollaremos lo que se conoce acerca de este tema y el contexto que vivía la ‘bicolor’ en aquel entonces. El cuadro nacional era dirigido por el brasileño Tim, quien estuvo al mando en las Eliminatorias Sudamericanas que, en esa época, se desarrollaba por grupos. Perú integró el grupo 2 junto a Uruguay y Colombia.

El debut fue ante los ‘cafeteros’ en El Campín de Bogotá el 26 de julio de 1981. Hernán Darío Herrera adelantó a los locales a los 64 minutos, pero Guillermo La Rosa puso el empate sobre los 86 minutos. Precisamente, este encuentro sería el primero y el último que jugaría Cubillas en ese proceso clasificatorio, en el que incluso erró un penal.

Para el 16 de agosto se volverían a enfrentar ambas selecciones, esta vez en Lima. Un 2-0 a favor de los peruanos les dieron los 2 puntos (cada victoria otorgaba 2 puntos) gracias a los goles de Gerónimo Barbadillo y el mismo Uribe. Ahí fue cuando el ‘Diamante’ se hacía con la ‘10′ y se convertía en la principal figura de Perú. El ‘Nene’, por su parte, no volvió a disputar la Eliminatoria porque el Fort Lauderdale Strikers de los Estados Unidos le habría negado el permiso.

Resumen del ida y vuelta del duelo entre peruanos y colombianos. | Video: Kenny Romero

El entrenador encontraba el equipo y cada vez se hacía más fuerte. Eso quedó demostrado en la próxima victoria que logró ante Uruguay en el Centenario de Montevideo por 2-1. La Rosa (40′) y Uribe (47′) anotaron para la ‘blanquirroja’, mientras que Waldemar Victorino (64′) descontó para los ‘charrúas’. Para la vuelta en la ciudad limeña, los dos no se hicieron daño e igualaron sin goles.

Estos resultados le permitieron a Perú sumar 6 unidades para colocarse en la primera ubicación de su grupo. De esta forma, en la tabla general se posicionó en la tercera posición, ganándose el cupo para la Copa del Mundo de 1982 junto a Chile (2° con 7) y Brasil (1° con 8).

Julio César Uribe en el partido ante Uruguay por Eliminatorias España 1982. | Foto: El Peruano

GIRA INTERCONTINENTAL

Lo que siguió después fue una gira intercontinental que empezó con dos duelos ante Chile. En Santiago la ‘bicolor’ perdió 2-1, mientras que en la vuelta ganó 1-0. Luego viajó a Estados Unidos, donde perdió con el New York Cosmos por 5-1. En Italia fue la siguiente parada con sendos triunfos ante la Fiorentina (1-0) y ante un combinado de Milán (2-0). Contra Hungría de visita fue un 2-1 con el doblete de Uribe, quien se hizo presente ante Deportivo La Coruña en el empate 1-1. Posteriormente, los peruanos viajaron a Argel para jugar ante Argelia e igualaron 1-1. Finalmente, cerraron con una victoria ante Francia en el Parque de los Príncipes con el gol de Juan Carlos Oblitas.

Julio César Uribe había dejado muchos destellos de su calidad a lo largo de todos estos encuentros y se preparaba para liderar una selección, que llegaba como un equipo que podía dar pelea a los mejores del mundo. Un verdadero equipazo, cuyo cuarteto de ataque era: Uribe como ‘10′, dejando de extremos a Oblitas y Barbadillo, para finalizar con La Rosa de ‘9′.

REGRESO DE CUBILLAS

Sin embargo, cuando se acercaba la fecha para la cita mundialista, se rumoreaba sobre la vuelta de Teófilo Cubillas (con 33 años) a la representación nacional, algo que se terminó por concretar por diversas razones lanzadas. La primera era que quería alcanzar el récord de máximo goleador de los Mundiales, distinción que tenía el alemán Gerd Müller con 14 anotaciones, sobre los 10 del peruano (5 en México 1970 y 5 en Argentina 1978).

Pero la segunda va más por lo extrafutbolístico. Ramón Quiroga, arquero de Perú en aquel entonces, explicó en el programa Al Ángulo lo que sucedía. “En esa época se formaban comisiones, no era como Gareca que lo maneja la FPF. Estaban los dirigentes de Alianza Lima como el ‘Beco’ Espantoso, el ‘Gringo’ Hanza y lo terminan llamando a Teófilo”, confesó.

Eso no fue todo. El exportero también dio detalles de lo que pasó en el vestuario con el cambio de dorsales. “Por eso que a Uribe le quitan la ‘10′ y se la dan a Cubillas. La ‘9′ se la dan a Uribe y el ‘19′ se lo dan a La Rosa, que era el ‘9′”, añadió. A ello se le suma, que el estratega brasileño, según reportes de la época, era un admirador del juego de Cubillas, por lo que su presencia era casi incuestionable para él.

El exarquero y el periodista revivieron estos momentos, en donde Perú rindió debajo de su nivel en ese Mundial. | Video: Movistar Deportes Perú

Además, la inclusión del ‘Nene’ le daba un plus a la selección en temas de marketing. “El peso de tener a un peruano con ese récord apuntaba a ser tremendo. En España 82, Perú mínimo jugaría 3 partidos y Cubillas de titular era una todavía una presencia. Si había penal, él lo patearía, imagino”, aseguró Luis Puiggrós, fallecido columnista del diario El Comercio.

MUNDIAL ESPAÑA 1982

A partir de ese momento, empezó a haber una ‘división’ en el plantel, que se vio reflejado en la eliminación tempranera de aquel Mundial en fase de grupos. Empate 0-0 con Camerún en el debut, otra paridad 1-1 con Italia y el peor marcador posible: una apabullante goleada 5-1 en contra ante Polonia, en donde 3 de esos goles de los europeos ocurrieron en cinco minutos. La oncena titular de Perú nunca encajó, lo que se añade el hecho de que Héctor Chumpitaz y Roberto Rojas se perdieron el certamen internacional por sendas lesiones.

La selección peruana que jugó en el Mundial de España 1982 con Julio César Uribe y Teófilo Cubillas. | Foto: Difusión

REFLEXIÓN DE URIBE

Años después, Julio César Uribe sería cuestionado por lo que sucedió en España 1982, a lo que resumió con la siguiente declaración en un conocido instituto nacional: “En la Eliminatoria fuimos la consecuencia de la unión. En el Mundial, de la división” .

“La historia nos dividió por intereses personales a Teófilo y a este servidor. Éramos un grupo espectacularmente unido; en el Mundial 82 esa unidad se rompió por intereses personales, donde el manejo de los egos desbordó el interés colectivo”, señaló en una entrevista para el comunicador, Pedro Canelo, del diario El Comercio.

Teófilo Cubillas en el partido ante Polonia en el Mundial de España 1982. | Foto: Difusión

No obstante, el ‘Diamante’ dejó en claro que nunca ha tenido una discusión con el mismo ‘Nene’, pero espera que la vida los pueda reencontrar, quizás para colaborar en un mejor porvenir para los más jóvenes. “Yo creo que la historia no es para dividirla si no para compartirla. Soy un convencido y lo dije, ojalá en algún momento, la misma historia nos pueda unir para juntos hacer algo por la juventud , ojalá. Ese es el espíritu, el ser correcto, nada más no perfecto, pero correcto si nadie es perfecto por eso existe lo perfectible siempre va a existir”, comentó.

Ahora, por el lado de Cubillas no se ha escuchado ni leído declaraciones acerca de esta controversia, aunque lo que sí es cierto, es que ambos fueron dos de los más grandes futbolistas que el Perú vio nacer y que por factores externos, no llegaron a brillar juntos en el campo de juego en beneficio de la selección nacional.

