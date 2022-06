Keiko Fujimori se habría separado de Mark Vito por intromisión de terceras personas, según semanario de Hildebrandt

Fotografía de archivo de Mark Vito Villanella quien acompaña a su esposa Keiko Fujimori Higuchi en San Borja, (Perú). EFE/Juan Ponce Valenzuela

El martes 21 de junio, Keiko Fujimori Higuchi sorprendió a muchos al anunciar, a través de sus redes sociales, su separación de Mark Vito Villanella tras 18 años de matrimonio. La lideresa de Fuerza Popular indicó que el fin de su relación amorosa se dio en los mejores términos y sostuvo que guardaría estricta reserva sobre el tema. Sin embargo, este viernes, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló algunos detalles de la separación de la pareja investigada por su presunta pertenencia a una organización criminal, además, de lavado de activos en el Caso Odebrecht.

De acuerdo a la publicación, dos semanas atrás Keiko Fujimori comunicó a su círculo político cercano el fin de su matrimonio con Mark Vito para pedir consejos y evitar que el tema sea visto como una maniobra judicial o política.

CRISIS CONYUGAL

El semanario señala que la crisis conyugal entre Keiko y Mark se habría iniciado a mediados del año pasado. En agosto, para intentar retomar la relación, la pareja se mudó a un inmueble en la calle Álvaro Obregón, en Higuereta, cerca al colegio donde estudian las hijas de la pareja.

La última foto pública de la pareja es del año nuevo y fue compartida por la excandidata a la presidencia en sus redes sociales. “Recibimos más unidos que nunca como familia este nuevo año”, escribió entonces Keiko.

La última foto como pareja

La separación, de acuerdo al semanario, fue en marzo de este año, cuando Keiko decidió dejar el departamento de Higuereta y se mudó con sus hijas a la casa de su madre, Susana Higuchi, en San Borja, quien falleció en diciembre de 2021.

El cambio de domicilio fue informado al juez Víctor Zúñiga, ya que Keiko tiene mandato de comparecencia restringida.

Mark Vito no requiere informar a ningún juez ya que, desde hace dos años, no tiene comparecencia judicial. Tampoco cuenta con impedimento de salida del país y, con su pasaporte peruano, no registra salida al exterior desde abril del 2018.

INTROMISIÓN DE TERCEROS

El semanario también afirma que los problemas conyugales entre Fujimori y Villanella “se habrían originado por la intromisión de terceras personas en la relación”.

“Uno de los primeros eventos tiene que ver con el Gold’s Gym de Camacho, donde Mark Vito acudía. Esto ocurrió hace cuatro años, pero la pareja logró superarlo”, indica la publicación.

Pese a ello, la relación se habría mostrado fortalecida, al menos para las cámaras, cuando Keiko Fujimori ingresó al penal Santa Mónica.

De hecho, cuando llevaba más de un año de prisión preventiva, Mark Vito realizó una huelga de hambre en una carpa instalada en las afueras del penal de mujeres de Chorrillos para exigir la libertad de su esposa.

“Mi vida no tiene importancia, la vida de mi esposa es todo (...) yo no puedo vivir sin ella. Si yo viví por ella, yo estoy dispuesto a morir por ella si eso significa su libertad, con gusto me voy”, dijo Mark aquella vez.

OTROS NEGOCIOS

El semanario también señala que ahora Keiko tiene una mejor relación con su hermano Kenji, quien vive a pocas cuadras. Además, desde abril Keiko también ingresó al negocio de venta de productos de belleza de la marca Oriflame, donde Kenji tiene la categoría “director oro”.

Keiko ha cambiado su RUC a “persona natural con negocio” y además mantiene el sueldo de S/ 15,000 que le paga Fuerza Popular.

Pero también ha incursionado en el negocio de las redes sociales e influencers y en mayo creó la empresa Kyara29 EIRL dedicada a “la prestación de servicios destinados a representar, desarrollar, asesorar, administrar, organizar, producir, promocionar, realizar y brindar servicios de marketing y publicidad, en especial aquellos que requieren la participación de influencers en canales digitales, redes sociales, tales como Instagram, Facebook, Tik Tok, entre otros”.

Como se recuerda, su hija Kyara tiene 1 millón de seguidores en Tik Tok y 446 mil en Instagram.

“La empresa fue fundada con un capital de 1000 soles en la notaría de Alfredo Zambrano, esposo de la conductora de televisión Magaly Medina, y ha entrado en operaciones el último 14 de junio”, indica el semanario Hildebrandt en sus trece.

