Magaly Medina niega tener ampay de Mark Vito, tras anuncio de separación con Keiko Fujimori

Magaly Medina niega tener ampay de Mark Vito Villanella.

La conductora Magaly Medina en su programa de la noche del 21 de junio, comentó tajantemente que no tendría imágenes comprometedoras del exesposo de la candidata a la presidencia Keiko Fujimori con una tercera persona.

“Lo que me asombro más, fue que en redes sociales comienza a circular un rumor que tiene mucho de mal intencionado, pero no tiene nada de cierto, se ha comenzado a propalar un fake news que mi programa tendría un ampay de Mark Vito Villanella, que por eso Keiko Fujimori anunció rápidamente mediante comunicado su separación, no es así, no tengo ningún ampay” , afirmó Medina.

Por otro lado, la presentadora de ATV, señaló que de ser el caso, sí tuviera un video dónde se ve a Mark Vito Villanella con otra persona que no sea su esposa, ella no tendría razón para guardárselo y lo haría público sin ningún problema.

“Alguna vez ya lo hice, por tratar de ser solidaria con otra mujer, pero nunca más lo volvería hacer porque hasta ahora me sigo arrepintiendo de ello” , dijo Medina.

Magaly Medina niega tener ampay de Mark Vito Vilanella.

ANUNCIO DE SEPARACIÓN DE KEIKO Y MARK

Luego de 18 años de matrimonio, Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella se divorciarán, así lo hizo saber la lideresa política de Fuerza Popular en su cuenta oficial de Twitter mediante un comunicado.

“Después de una amplia reflexión, les comunicamos que Mark y yo hemos decidido terminar nuestro matrimonio. Lo estamos haciendo en los mejores términos y reafirmando nuestro compromiso de seguir educando y sosteniendo con mucho amor a nuestras hijas”, escribió la hija de expresidente Alberto Fujimori.

Asimismo, señaló que no brindará declaraciones sobre los motivos de su separación. Solo tuvo palabras de agradecimiento hacia su expareja por haberla apoyado incondicionalmente en los últimos años, especialmente cuando pasó más de un año en prisión preventiva en el expenal de Santa Mónica.

“Por ellas vamos a guardar estricta reserva sobre este tema y no haremos ningún comentario adicional. Hoy reitero mi agradecimiento a Mark por haber luchado a mi lado en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución por ser mi esposo”, finalizó.

Foto: Twitter

Foto Twitter

¿CUÁL ES EL AMPAY QUE MAGALY SE ARREPIENTE?

La conductora Magaly Medina confesó en mayo pasado en el programa de Jorge Benavides que sí perdonó alguna vez a una protagonista de un ampay porque esta la llamó llorando y desesperada. Se trataba de actriz Bárbara Cayo, quien le dijo que si el material se emite a nivel nacional, su expareja le iba a quitar la custodia de sus hijas.

La periodista detalló que ya había sacado a la luz un ampay de Bárbara con Carlos Thorton, quienes en ese entonces tenían sus respectivos matrimonios. Tras la separación de la actriz debido a este material, los investigadores de Magaly Medina volvieron a captarla con otra persona, es este video el que nunca llegó a salir.

Pese a que nunca habla con los protagonistas de sus ampay, esta vez decidió contestarle a Bárbara Cayo, pues usó varios intermediarios que le pedían que le responda a la actriz y cantante. La conductora de TV señala que al verla desesperada, la terminó convenciendo de que no saque el comprometedor material.

“Le contesté el teléfono porque estaba desesperada, lloraba y lloraba ... Ya se había separado del marido por culpa del primer ampay. Me dijo: Mira que si tú sacas ese ampay, mi esposo me va a quitar a mis hijas, no puedes sacarlo, te lo ruego, te lo suplico ”, señaló.

MAGALY MEDINA SE ARREPIENTE

Sin embargo, hoy en día se arrepiente, pues Bárbara Cayo terminó atacándola en un restaurante donde se habían encontrado ambas, pese a que ella le había hecho un favor. “Un día me encontró en un restaurante en Lima y se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulgar ”, finalizó.

Magaly Medina habló sobre Paul Martin, sobre Aldo Miyashiro y el el ampay que le perdonó a Bárbara Cayo.

