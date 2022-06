¿En frente o enfrente? La RAE te resuelve la duda

(Freepik)

Siempre cuando se redacta un texto, formal o informal, puede ser que surjan algunas dudas de cómo se escribe correctamente tal o cual palabra. Acaso una de las más frecuentes es cuando nos topamos con palabras que no sabemos si se escribe todo junto o separado.

En la hermosa lengua de Cervantes tenemos infinidad de casos que podría prestarse para el error. Algunos ejemplos de esta penosa situación pueden ser entorno y en torno; sino y si no o, mejor aún, asimismo, así mismo o a sí mismo. Hoy vamos a descubrir el particular caso de enfrente y en frente.

Y es que saber las diferencias en las parejas de voces que se pronuncian igual pero tienen diferente escritura, nos podría salvar de un momento embarazoso en la que quisiéramos decir una cosa pero terminaríamos diciendo otra. Los significados cambian radicalmente si un término aparece junto o separado. O ya de plano estamos cometiendo un error ortográfico garrafal. Pero no hay que preocuparse demasiado, puesto que no siempre es así, como en el caso de enfrente y en frente.

¿QUÉ DICE LA RAE?

Los expertos dicen que enfrente es un adverbio. ¿Y qué es eso? Pues es una palabra invariable que modifica el significado de un verbo, de un adjetivo, de una oración o de una palabra de la misma clase. En resumen y para no alargar más el tema, enfrente es un adverbio de lugar que significa “a la parte opuesta” o “en la parte opuesta”.

Ejemplo:

“Estaba enfrente de mí, con su mirada desafiante”;

“La junta se concentró enfrente de la sede de la compañía”.

De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española (RAE), y como hemos visto en los ejemplos descritos líneas arriba, enfrente se puede usar con verbos de movimiento o de estado y además suele llevar el complemento “de” que expresa el término de referencia.

¿Y EN FRENTE?

Con relación a ‘en frente’ escrita en dos palabras, la RAE no se hace problemas y señala que la locución adverbial también es válida. Además se le da el mismo significado de enfrente.

Ejemplo:

“Mira en los cajones que tienes en frente de ti”.

Sin embargo, siempre hay una salvedad, un pero que nos pone las cosas más claras. En este caso, la RAE nos dice que si bien no hay mayor complicación con escribir enfrente o en frente, lo preferible es usar la más simple de las grafías, es decir, la que se escribe en una sola palabra.

Por otro lado, vale recordar que etimológicamente, la palabra enfrente está compuesta de la siguiente manera: el prefijo verbal en-, que viene del latín in- y que significa hacia adentro.

Luego, la raíz de la palabra frente deriva de frotem, acusativo de frons, frontis (frente). De ahí también nacen las palabras frontal, frontón, frontera, fronterizo.

Finalmente, y ya que estamos con un adverbio de uso común, no está de más recordar que esta clase de palabras no permite el uso de posesivos. Para tener una idea más clara de esto, no se dice ni escribe “enfrente mío”, “enfrente tuyo” o “enfrente suyo”. Es mejor usar “enfrente de mí”, “enfrente de ti” o “enfrente de él”.

SIEMPRE RESPONDE

La Real Academia Española siempre mantiene muy activa su cuenta de Twitter, pues miles de usuarios le suelan plantear sus dudas ortográficas todos los días y el ente responde a cada uno de ellos.

Lo que tienes que hacer es entrar a la mencionada red social y mandar tu mensaje usando el hashtag #RAEconsultas.

