La administración de Sport Boys “no tiene noción. No está manejando bien las cosas”, dijo el abogado de Agremiación de Futbolistas

Sport Boys: la administración "no tiene noción. No está manejando bien las cosas", dijo el abogado de Agremiación de Futbolistas

Jhonny Baldovino, abogado de la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP) se refirió a la situación de Sport Boys y los problemas que afronta en la temporada 2022.

Los jugadores de Sport Boys el pasado 15 de febrero dieron a conocer mediante un comunicado público los diferentes problemas afrontan en el club. Entre las complicaciones señalaron el incumpliendo de pago de la plantilla, mejoras en la locación de entrenamiento, la logística y alimentación del equipo.

En ese sentido, Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, dio cuenta de la situación de Sport Boys y las deficiencias de actual administración concursal del club rosado.

“La realidad económica del Sport Boys es difícil desde hace varios años, la actual administración puede tener muy buenas intenciones para temas concursales, pero para la gestión deportiva, no tiene noción. Creo que no está manejando bien las cosas, pues el Boys tiene deudas de hace pocos años y debe pagarlas para jugar”, dijo Jhonny Baldovino sobre la situación de Sport Boys en declaraciones a radio Ovación.

El abogado de SAFAP dio a conocer que las demandas del plantel de jugadores de Sport Boys están amparadas en el reglamento de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Esta situación afecta al plantel en la logística y las comodidades para que entrenen, por norma es una obligación del club darle las comodidades necesarias, las canchas cuidadas, el sustento alimenticio, el aseo de los baños, todo eso está fallando en Sport Boys. La comisión de licencias debe realizar una visita y señalarle al club cuáles son los problemas para corregirlo, pues están incumpliendo el reglamento de licencias y eso podría generar acciones que perjudican a la institución”, afirmó Baldovino.

“Los jugadores nos manifiestan que estaban entrenando en una cancha sintética, cuando el torneo se realiza en una cancha natural, los jugadores querían denunciar esto hace tiempo, pero esperaban que se revierta la situación, pero al no ver cambios, elevaron su voz de protesta para llamar la atención del reglamento de licencias”, concluyó.

Sport Boys enfrenta a la Universidad San Martín el lunes 21 de febrero por la fecha 3 de la Liga 1

RECLAMO DE LOS JUGADORES

El plantel profesional de Sport Boys emitió un comunicado en el que informó sobre las condiciones de trabajo inadecuado que les ofrece el club y solicitó revertir la situación.

“Queremos hacer de conocimiento público y de la hinchada del club, que las condiciones a las que se comprometió el club no se vienen cumpliendo adecuadamente, lo que atenta contras los intereses deportivos y objetivos institucionales; sin embargo, el profesionalismo e identificación de los jugadores, plantel y demás colaboradores para con la institución, ha permitido afrontar la pretemporada y los primeros dos partidos del campeonato 2022, a pesar de los inconvenientes señalados; pero dicha situación ha raído y seguirá trayendo consecuencias en la integridad física de los jugadores (lesiones o enfermedades) al no estar entrenando en campos en campos que no ofrecen las comodidades y las condiciones adecuadas de higiene”, cita el comunicado del club Sport Boys.

Comunicado de los jugadores de Sport Boys

