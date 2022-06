Pedro Aquino reveló conversación con Ricardo Gareca tras quedar fuera del mundial: “Nunca se despidió”

El volante partió a México para unirse a los entrenamientos de la selección peruana. VIDEO: América Televisión.

Pedro Aquino se tomó unos minutos en el Aeropuerto Jorge Chávez para hablar con la prensa antes de partir a México y unirse a la pretemporada con el América. El volante fue consultado por lo que se viene para la selección peruana y cómo recuperarse tras haber quedado fuera del mundial. Además, también se refirió a la continuidad de Ricardo Gareca y reveló la conversación que tuvieron tras perder en el repecaheje. Finalmente, habló de la llegada de Edison Flores al Atlas.

“Estábamos con la ilusión de poder clasificar, pero las cosas no se dieron de la manera que quisimos. Ahora hay que preprarse mucho mejor para el otro mundial. Nos encantaría mucho que el profesor Ricardo Gareca se quede. Hemos crecido bastante con él, nos ha dado muchas alegrías, esperemos que sea así. Tuvimos una plática muy personal allá en Qatar, pero nunca se despidió , solo fue una plática cortita”, comentó en conversación con los medios.

Por otro lado, se mostró alegre por la llegada del ‘Orejas’ al último campeón del fútbol mexicano. “Que bueno que sigan llegando peruanos a México. Nosotros que estamos allí nos sentimos muy orgullosos. Que sigan llegando peruanos y que se siga abriendo esa ventana”, resaltó.

Pedro Aquino ingresó en el segundo tiempo del partido ante Australia en reemplazo de Sergio Peña a los 80 minutos. El volante mejoró el equilibrio del equipo en la mitad ed la cancha, pero poco pudo hacer para sacar ventaja sobre los ‘Socceroos’. Estuivo atento y quitó balones en el tiempo extra, siendo una de las mejores variantes junto al nuevo jugador del Atlas. La ‘Roca’ no participó de la tanda de penales, pero vivió de cerca el doloroso momento.

Ahora deberá concentrarse plenamente en los entrenamientos con el América, que esperar levantar el título en esta nueva temporada de la Liga MX. En el último Torneo Clausura se quedó en semifinales. La ‘Águilas’ vienen preparándose con amistoso y el último que tuvieron fue ante León de Santiago Ormeño, que jugó desde los 77 minutos. El cuadro del mediocampista peruano venció por 5-2.

El volante participó del mundial Rusia 2018. Foto: FIFA.

¿RICARDO GARECA SE QUEDARÁ?

Hasta que Juan Carlos Oblitas brindó la conferencia de prensa las sensaciones eran positivas. Sin embargo, en los últimos días Ricardo Gareca ha sido relacionado con otras selecciones, precisamente de Asia. Según algunos medios, el ‘Tigre’ ha sido contactado por Qatar y Egipto, países que ofrecen una buena cantidad de dinero por dirigir.

“Dar una respuesta concreta de que Ricardo se siente con fuerzas, no. Este es un momento de reflexión, hemos pasado un momento muy duro, no esperábamos este resultado, pero los que han sentido más son Ricardo y los jugadores, que son los que nos han dado tantas alegrías estos siete años. Nos tocó perder, pero estamos empujando para que él entienda que está bien y necesitamos que esté al frente de este grupo. Para fin de mes tendríamos una respuesta positiva sobre su continuidad. La prioridad es Ricardo Gareca, no tengo plan B”, comentó el Director Deportivo.

La selección de Qatar quiere contar con Ricardo Gareca para el próximo Mundial.

TANDA DE PENALES PERÚ VS AUSTRALIA

Todo empezó de maravilla para la selección peruana con la atajada de Pedro Gallese en el primer penal. El ‘Pulpo’ decidió que él iba a empezar tapando y demostró con una gran parada que había decidido bien. Gianluca Lapadula marcó el penal para la ‘blanquirroja’ y ya teníamos la ventaja. Sin embargo, todo se desmoronó en los siguientes penales. Australia ya no fallaría más y Luis Advíncula fallaría el tercero para Perú, mientras que Alex Valera falló el sexto disparo. Finalmente, Australia terminó ganando por 5-4 y se hizo dueño del cupo al Mundial de Qatar 2022. Aquino no participó de la tanda.

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (Video: ESPN).

