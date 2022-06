Juan Silva: fiscalía allanó locales de las empresas mencionadas en audios con Zamir Villaverde

| Flicker: MTC

Nuevas diligencias se realizan por el hoy prófugo exministro Juan Silva. Ayer, la fiscalía dispuso allanar las oficinas de las empresas Termirex, Grupo Arcose y Tapusa; que están incluidas en la investigación por el caso Puente Tarata III-Provías Descentralizado que, por cierto, alcanza al presidente de la República, Pedro Castillo.

Según el diario La República, los operativos fiscales fueron autorizados por el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema, Juan Checkley Soria. Su decisión se basó en que las declaraciones de colaboradores eficaces que involucran a las citadas empresas.

En esa línea, también se menciona la entrega de 100 mil soles que el empresario Zamir Villaverde habría realizado a Juan Silva de parte de la empresa Tapusa, como un presente, por haber facilitado la licitación del puente Tarata III. Y otros 30 mil soles que el ex titular de Transportes le habría pedido para el presidente Castillo.

En esa línea, se realizó el allanamiento, descerraje, con registro personal y domiciliario e incautación de cualquier evidencia o archivo de comunicaciones relacionado a Silva en las oficinas de Termirex, Grupo Arcose y Tapusa.

En paralelo a estas diligencias también se acogió el requerimiento para que el levantamiento del secreto para visualizar y extraer la información y data digital de teléfonos móviles, tabletas, computadoras, USB, chips y microchips enmarcadas en el caso Puente Tarata III.

NUEVO AUDIO

Anoche, el programa “Combutters” de Willax reveló un nuevo audio entre Zamir Villaverde y Juan Silva, quienes sí coordinaban y hasta se reunían desde octubre del año pasado.

En la grabación, que dataría del 18 de octubre de 2021, se escucha que Silva y Villaverde hablan con una tercera persona que aparentemente trabajaba para el entonces colaborador del presidente Pedro Castillo. Además, ambos personajes fijan un encuentro en el ministerio de Transportes tras un viaje que Silva debía realizar al Cusco.

Audio de Zamir Villaverde y Juan Silva

Como se recuerda, el exministro indicó el pasado 1 de junio en una entrevista con Radio Exitosa que no recordaba haberse reunido con Villaverde en la cartera que dirigía. “(¿Conoció a Zamir Villaverde?) Yo no puedo recordar ese tipo de cosas, pero estoy seguro de no ser responsable de lo que hagan en Palacio de Gobierno. A mi despacho (en el MTC) nunca llegó, a mi departamento tampoco. Él tendría que probar esas cosas”, sostuvo Silva.

“Es difícil recordar si (Villaverde) habrá ido. Yo he buscado toda la documentación del ministerio que está en Transparencia y en ningún momento ese señor ha llegado a mi despacho. Yo no puedo hablar de él porque no ha llegado (a su oficina). No lo he atendido personalmente ni lo he atendido como funcionario, yo tengo las pruebas y lo llevaré a la Fiscalía”, agregó.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO

Silva: Yo le voy a dar tu número para que te llame.

Villaverde: Sí, sí, dale este número.

Silva: Díctame tu número, díctame tu número. Anota, Angélica, el número de un pata. No, no, anota tu primero. ¿Tienes para que anotes ahí?

Villaverde: Ya, 997046843.

Silva: Ya te dicto, o díctame tú, 997046843. Que le llame a ese número y que le diga de parte mía, que le llame a Marco. Él le va dar instrucción respecto a eso que me dijiste.

Villaverde: Don Juan, más bien que me escriba un WhatsApp porque yo no estoy contestando llamadas desconocidas, que me escriba un WhatsApp.

Silva: Que te escriba un WhatsApp de mi parte, ya de ahí ya que te llame. Ya, listo, ya, bacán.

Villaverde: Así es. Yo le llamo. Así es. Don Juan, entonces mañana estoy yendo un ratito para avisarle tres cositas que tengo ahí que ya son ganadores.

Silva: Ya, en la noche porque voy a viajar al Cusco, en la noche estoy acá, ahí conversamos.

Villaverde: Ya, en la noche entonces, don Juan. Ahí le voy a decir, tenemos un resultado ya que estoy contentísimo de decirle.

CIEN GRANDES

Hay que recordar que no es la primera conversación entre Juan Silva y Zamir Villaverde. El pasado 3 de junio también se difundió un audio en el que el extitular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones habría recibido un soborno de parte del empresario a cambio de la adjudicación para la construcción del puente Tarata en la región San Martín.

La conversación fue difundida por el programa ‘Combutters’, que se trasmite por la señal de Willax Tv bajo la conducción de Phillip Butters. En dicha trascripción, se da a conocer que Villarverde entregó “100 grandes” a Silva, lo que sería una referencia de 100 mil dólares, según dieron a entender en la trasmisión.

Transcripción de audios de Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva. VIDEO: Willax

“Los amigos de Tapusa (integrante junto a Termirex del Consorcio Puente Tarata III) han mandado acá, me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de que se abre una maleta), cien grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, le dice Zamir Villaverde a Juan Silva.

“No es la primera que me han mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”, agrega el empresario, de acuerdo a la transcripción. A lo que el exministro contesta: “Sí, sí claro”.