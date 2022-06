Exministro Óscar Zea solicitó ser parte de la bancada de Podemos Perú

Óscar Zea pidió su incorporación a Podemos Perú a José Luna.

La conformación del Congreso de la república registra un nuevo cambio, esta vez por parte del exministro de Desarrollo Agrario y Riego Óscar Zea quien llegó al parlamento del partido Perú Libre. Desde febrero de este año trabajó cerca al presidente Pedro Castillo como titular del Midagri, pero fue retirado del cargo tras los diversos cuestionamientos en su contra sobre el manejo del sector que hoy enfrenta una crisis crucial.

Zea envió una solicitud a José Luna Gálvez, presidente del partido Podemos Perú, indicando que se muestra interesado en pertenecer a dicha bancada. “Estoy convencido que la actual coyuntura política nos demanda actuar con responsabilidad para responder a los ciudadanos que nos dieron su confianza para ser representados”, señala la misiva del exintegrante de la bancada oficialista.

A mediados de marzo, Podemos Perú dejó de ser oficialmente una bancada en el Congreso luego de que Carlos Anderson decidiera renunciar a la agrupación. Según el reglamento del Parlamento, necesitan cinco integrantes para ser considerados bancadas y contar con los beneficios que esta recibe. Entonces, el congresista renunciante calificó que la bancada de Luna Gálvez se mostraba muy cercana al gobierno de Pedro Castillo.

Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú.| Foto: Agencia Andina

“Más tarde van a ver mi carta de renuncia (a Podemos Perú). Ayer dije, que esperaba que me dieran algunas satisfacciones acerca de esta cercanía demasiado estrecha (con el Gobierno): utilizar, de alguna forma puestos y acceso al poder como moneda de cambio. Yo estoy muy lejos de esas cosas y no quiero pertenecer a una bancada de esa naturaleza. No se me ha dado ninguna satisfacción” dijo Anderson a la prensa.

Con la incorporación de Zea, Podemos Perú podrá solicitar a la Mesa directiva que se le considere como una bancada más del Congreso, así como Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, entre otros.

FIGURA CUESTIONADA

Poco después de asumir el cargo de ministro, la prensa señaló que Óscar Zea fue dos veces acusado de homicidio e incluso fue detenido tras convertirse en reo contumaz, según una revelación periodística de Panorama. Óscar Zea ingresó al penal de Juliaca el 13 de agosto de 1999 por el homicidio del ciudadano Paulino Zeballos Huacasi.

De acuerdo al reportaje, Zea ha sido detenido y ha estado preso en dos momentos distintos acusado por homicidio calificado contra Edwin Richard Parisuaña Quispe y Paulino Zeballos Huacasi. Sin embargo, cabe indicar que ha sido absuelto en ambos casos.

El exministro del Midagri, Óscar Zea, fue cuestionado por su actitud durante el paro de transportistas.

Durante su paso por el Midagri estuvo a punto de enfrentar una moción de interpelación. “(Se desempeña como ministro) sin contar con las capacidades técnicas y científicas en materia agrícola, agronómica o zootécnica u otra especialidad relacionada con la Agricultura y Riego, que nos lleve a pensar que los recursos y la política del Estado en el sector agrario del país se encuentre debidamente garantizados”, decía el documento a modo de justificación del proceso.

Luego de ser retirado del gabinete, Zea optó por renunciar a la bancada de Perú Libre. “Al respeto debo manifestarle que mi renuncia se sustenta en razones de principios y de conciencia”, señala el parlamentario.

Zea Choquechambi es congresista de la República para el periodo 2021-2026. Es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y ejerció su profesión como docente en la Institución Educativa Secundaria de Pomaoca. Como congresista, Óscar Zea fue miembro titular de la Comision Agraria del Congreso y de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

