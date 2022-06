Papá de Claudio Pizarro aclara la visita de su hijo a la concentración de Perú: “No fue su idea”

Padre de Claudio Pizarro habló sobre la visita de su hijo a la concentración de la selección peruana.

La visita de Claudio Pizarro fue polémica tras la derrota de Perú ante Australia que lo dejó fuera del Mundial Qatar 2022. Por ello, el padre del exfutbolista se manifestó sobre la presencia de su hijo en el hotel de concentración de la ‘blanquirroja’ días previos al repechaje.

“Claudio quedó conmigo para ir al partido de Perú en Barcelona y el tema de que él entrara a la concentración nació de los mismos jugadores que lo invitaron para compartir un momento, no fue una idea de Claudio”, sostuvo Claudio Pizarro Dávila en diálogo con RPP.

Con esto reforzó lo manifestado por Juan Carlos Oblitas en la última conferencia. El ‘Ciego’ confirmó que el pedido fue por parte de los integrantes de la ‘bicolor’ y respondió que Ricardo Gareca tenía conocimiento del arribo de ‘Pizza’ a la concentración.

“Los tiempos no se dieron para que esté Ricardo (en Barcelona). Claudio viajaba desde Múnich. Conversamos, de que no se iba a ver bien que no estuviera Ricardo. Pero fue por un tema de tiempos. Lo que quería Claudio era despedirse”, expresó el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

Foto: FPF

¿PIZARRO TENDRÁ DESPEDIDA EN PERÚ?

Este martes se confirmó que Werder Bremen le organizará un partido de despedida a Claudio Pizarro. Este evento se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre en el Weserstadion, casa de los ‘Lagartos’. El encuentro estará conformado por tres equipos: el club ‘verdiblanco’, Bayern Munich y un combinado de amigos de ‘Pizza’, en el cual podría haber jugadores de la selección peruana.

La incógnita que surge a raíz de esta noticia es: ¿Por qué no en Perú? Si bien los números no lo apoyaron en la ‘bicolor’, es el representante nacional más exitoso de la historia a nivel de clubes, conquistando títulos internacionales como la Champions League y siendo uno de los máximos artilleros en la Bundesliga. El padre del exjugador responde a la duda.

“No sé si habrá un partido de despedida para Claudio en Perú. De darse, podría ser a fin de año o en enero, pero no he escuchado si se está planeando algo”, sostuvo. Asimismo, le tiró el balón a la FPF y Alianza Lima. “Tendrán que ver si es importante para ellos hacerle o no una despedida. Dependerá de ellos y yo creo que Claudio estaría contento con eso”.

Claudio Pizarro disputó su último partido con la selección peruana ante Uruguay.

LO DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

Claudio Pizarro ha sido muy cuestionado por su rendimiento en la selección peruana. Esto se debía a que convertía muchos goles en el fútbol alemán, pero no sucedía lo mismo cuando se ponía la ‘blanquirroja’. Apenas pudo marcar 17 tantos en 79 partidos disputados.

“Hay gente que critica a Claudio por la selección pero no hace un análisis objetivo. En su tiempo, el fútbol peruano estaba en crecimiento, casi no había jugadores afuera. El tiempo le ganó a Claudio”, enfatizó el padre del jugador retirado.

Por último, el progenitor de Pizarro dejó en claro que su hijo aportó mucho al ‘equipo de todos’, pero que los años le pasaron factura. “A Claudio le ganó el tiempo en la selección peruana. Cuando se hizo un equipo fortalecido, ya estaba con otra edad. Paolo y Jefferson ya estaban consolidados y lo desplazaron, es lo natural. Claudio hizo bastante por la selección”.

DATO: La última participación del delantero con el conjunto nacional fue 29 de marzo de 2016. Jugó 50 minutos ante Uruguay por Eliminatorias de Rusia 2018 y tuvo que abandonar el campo por lesión.

