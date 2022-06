La reducción del IGV para los combustibles es uno de los pedidos de los transportistas. | Foto: Agencia Andina

El martes 21 de junio, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela Quiroga, se reunió en Arequipa con el vocero nacional de la Asociación de Transportistas del Perú (Asotrape), Javier Corrales, y como parte de los acuerdos, el dirigente anunció que la agrupación que representa no participará en el paro nacional de transportes convocado para el lunes 27 de junio. Sin embargo, hay otros gremios que continuarían con esta medida de fuerza.

El titular del MTC les expresó la voluntad del gobierno de Pedro Castillo para hallar una solución a las demandas del sector transportista.

“Mi estilo de trabajo es reunirme con las personas, mi compromiso con ustedes es llevar su voz al Gobierno. Los invito para resolver los problemas del sector en una mesa técnica”, dijo Barranzuela, en el encuentro con el dirigente del gremio transportista.

NUEVA FECHA PARA EL PARO

Por su parte, Corrales aseguró que si los pedidos de los transportistas no son resueltos, la Asotrape irá a un paro indefinido el próximo 18 de julio. “Tenemos casi un mes para seguir trabajando coordinadamente y esperamos que antes del 18 de julio se puedan dar soluciones a nuestras demandas”, enfatizó.

Asimismo, el dirigente confirmó que sus representantes asistirán a la reunión de coordinación organizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para este viernes 24.

Sin embargo, cabe recordar que el lunes, Walter Solano, representante de la Unión Nacional de Transportistas (UNT), no descartó participar del paro y dijo que la protesta podría incluir bloqueo de carreteras como las registradas en abril de este año.

MTC anuncia que Asociación de Transportistas suspendió su participación en paro del 27 de junio. | América TV

PEDIDOS DE TRANSPORTISTAS

En tanto, Javier Corrales, de la Asotrape, explicó que la plataforma de su gremio tiene estos tres pedidos importantes:

- la reducción del IGV para los combustibles para que, según explicó, el precio baje hasta en 4 soles.

- la prórroga de las licencias de conducir y

- la modificación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

“La Sutran se ha convertido en una entidad meramente recaudadora y eso genera malestar entre los transportistas”, dijo Corrales.

También señaló que el MTC ha aceptado prorrogar la vigencia de las licencias de conducir y la norma está en trámite ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) antes de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Finalmente, adelantó que en la reunión del viernes 24 con el MTC la Asotrape también abordará otros temas, como la reserva de carga, los peajes, la seguridad en el transporte y la Ley del Conductor, que debe de ser debatida y aprobada próximamente.

PRECIO DEL COMBUSTIBLE

Según un estudio publicado por Bloomberg, los peruanos son quienes pagan más por este combustible en todo América Latina.

La compañía estadounidense de asesoría financiera se basó en datos del Ministerio de Hacienda de Colombia para determinar qué país sufre más el alza de precios de gasolina en la región y como resultado dio el Perú.

Esta información fue contrastada con la data del sitio GlobalPetrolPrice, que toma como referencia la de 95 octanos, y arrojo que el país en América Latina que tiene los precios más altos es Uruguay, que paga por galón 7,65 dólares americanos.

Luego viene Perú, que por galón gasta US$ 6,2, es decir, alrededor de 23 soles. Tercero es Brasil (US$ 5,8), seguidamente viene Chile (US$ 5,4), Paraguay (US$ 5,3), México (US$ 4,6), Argentina (US$ 3,7), Ecuador (US$ 2,6), Colombia (US$ 2,3) y Bolivia (US$ 2,1).

