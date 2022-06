La inesperada reacción de Jazmín Pinedo cuando supo que Gino Assereto eliminó fotos de ella otras vez

Gino Assereto borró todas las fotos de su cuenta de Instagram y Jazmín Pinedo tuvo inesperada reacción. (Foto: Composición)

Jazmín Pinedo tuvo una inesperada reacción este miércoles 22 de junio cuando le tocó presentar una nota sobre Gino Assereto. Choca Mandros anunció que el chico reality había causado sorpresa porque borró una vez más “las fotos de su ex” de sus redes sociales. La respuesta de la popular chinita no se hizo esperar e hizo su respectiva aclaración.

“Gino Assereto, me suena. (...) Ah, yo soy su ex”, dijo entre risas Jamín Pinedo. “No las ha borrado ahorita, las ha borrado hace tres semana. De hecho nos sentamos conversar sobre eso, y le dije: Gino, otra vez has borrado las fotos, qué estás haciendo, quiero saber, me da la curiosidad. Me dijo no seas sapa”, contó la conductora de +Espectáculos.

Dicho esto, pasó la entrevista que le hicieron al integrante de Esto es Guerra explicando la situación. “Yo soy así, si a mi se me antoja borrar algo lo borro, si se me antoja eliminar algo lo elimino. Yo hago las cosas sin querer llamar la atención, pero bueno, pero la gente ve ahí y (dice), por qué lo borraste, porque quise borrarlo”, indicó bastante tranquilo.

El joven señaló también que lejos de complicarse con el tema y ante tanto cuestionamiento, solo opta por agradecer que cuente con tantos seguidores que estén pendientes de lo que hace. Asimismo, expresó su deseo de dedicarse a la música entregando un mensaje.

“Llegó un momento que dije, me gusta hacer música, pero no me llena hacer música y música y música, necesito hacer algo que tenga un mensaje. Ese mensaje lo quiero transmitir con mi música”, explicó la expareja de Jazmín, indicando que muy pronto lanzará un nuevo tema.

LA RESPUESTA DE JAZMÍN

Tras regresar al set, la conductora de TV señaló que no es algo que le sorprenda, y que incluso, Gino ha respondido a la reportera de la forma más natural posible, pues es lo mismo que le dijo a ella.

“Yo ya sabía, ustedes se acaban de enterar. Es que es verdad, la red de Gino es de los chicos más seguidos en Instagram y si quiere hacer ciertos cambios a veces, es porque quiere”, dijo.

Asimismo, aclaró que ella han terminado su relación desde hace mucho y no da a lugar que los sigan molestando. “Hemos terminado hace 3 años y lo siguen molestando, voy a conseguirme un enamorado para que ya no lo sigan molestando”, indicó entre risas.

La inesperada reacción de Jazmín Pinedo cuando supo que Gino Assereto eliminó fotos de ella | Video: América TV

En esta nueva edición del 22 de junio, Jazmín Pinedo decidió no responder a Magaly Medina. Como se recuerda, la joven hizo noticia desde el pasado viernes por responder a la periodista. A la joven no le gustó que criticara su entrevista a Jefferson Farfán, y mucho menos que dijera que estaba en busca de pareja.

A raíz de ello, inició la guerra de ambas, que al parecer, culminó este martes 21, con la respuesta final de la presentadora de ATV. Aquí Magaly Medina reiteró que América TV está detrás de los ataques y minimizó a Jazmín Pinedo.

