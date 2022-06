Al fondo hay sitio vuelve a la TV luego de 6 años: la historia y la apuesta por el retorno de una serie que marcó historia en la televisión peruana

Al fondo hay sitio regresa a las pantallas este miércoles 22 de junio. Foto: El Comercio

Todo listo para el regreso de Al fondo hay sitio (AFHS), la recordada producción peruana que volverá a ser transmitida por América Televisión en una nueva temporada, la novena, después de 6 años el próximo miércoles 22 de junio que ya no tendrá como director a Efraín Aguilar, sino a Gigio Aranda para ver otra vez las aventuras, discusiones y peleas de los Maldini y los González.

Hay varios personajes que se han mostrado en los adelantos de la serie como ‘Tito’ (Laszlo Kovacks), ‘Joel’ (Erick Elera), ‘Charito’ (Mónica Sánchez), ‘Felix’ (Carlos Solano), ‘Pepe’ (David Almandoz) y ‘Don Gilberto’ (Gustavo Bueno), ‘Teresita’ (Magdyel Ugaz), ‘Francesca Maldini’ (Yvonne Frayssinet) y ‘Peter’ (Adolfo Chuiman). La actriz Liliana Trujillo también apareció subiendo al famoso bus ‘Petito’ y a la ‘Teresita’ (Magdyel Ugaz) invitándola a bailar cuando suena la ‘Terecumbia’ (Magdyel Ugaz).

Hay artistas que no regresarán a Al fondo hay sitio entre los que se encuentran Mayra Couto, Nataniel Sánchez, Andrés Wiese, Tatiana Astengo e Irma Maury.

En el caso de Mayra Couto y Andrés Wiese es porque la recordada ‘Grace’ acusó de acoso sexual al actor cuando estaban la teleserie. Aunque el artista mencionó que tiene otros proyectos personales, esto habría sido la principal razón para no continuar en la producción peruana.

Nataniel Sánchez tiene proyectos programados en España donde reside actualmente. Le guarda cariño a su personaje, pero aseguró que no lo volvería a interpretar. Y lo mismo sucede con Tatiana Astengo, quien consideró que no había más que explorar de su personaje ‘Reina Pachas’.

Irma Maury prefirió dar un paso al costado porque, como dijo en un entrevista con Correo, quería más tiempo para ella, por lo que no regresará al lado de los Gonzáles, donde interpretaba a ‘Doña Nelly Camacho’.

Entre los nuevos valores artísticos que tendrá la serie están María Grazia Gamarra, Karime Scander, Franco Pennano y Jorge Guerra, que serán parte de la serie más exitosa de los últimos años.

El capítulo final de Al Fondo Hay Sitio con Los Gonzáles y Los Maldinis juntos. VIDEO: América Televisión)

TEMPORADA DE AL FONDO HAY SITIO

Ya con los personajes que se saben que regresarán y los que no, se desconoce cómo será la nueva trama de la serie de América Televisión, pero como fue desde un inicio estará relacionado con la familia de Maldini y los González, aunque no se sabe si en el mismo barrio de siempre porque el sitio de grabación de ‘Las Lomas’, ubicado en Lince, ya no existe más.

LOS RÉCORDS QUE OBTUVO AFHS

En el último capítulo de la séptima temporada de Al fondo hay sitio se superó los 40 puntos de rating. Los picos de audiencia aumentaban al inicio y al final de cada temporada, según lo que sucedía con la vida de los personajes.

La supuesta muerte de ‘Peter’ (Adolfo Chuiman) tuvo desde 44 hasta 52 puntos de rating, uno de los mejores puntajes en la primera temporada. Aunque, finalmente, se descubrió que el mayordomo de los Maldini no había fallecido.

Jorge Guerra es uno de los nuevos jales de Al Fondo Hay Sitio. Foto: Instagram.

El regreso de ‘Lucho Gonzáles’ (Bruno Odar), que se presumía que había fallecido, tuvo picos de 59.8 puntos de rating y en promedio 50.7. Este es el capítulo más visto durante la emisión de la teleserie.

Otros capítulos que tuvieron una audiencia alta fueron la boda secreta de ‘Joel’ (Erick Elera) y ‘Fernanda’ (Nataniel Sánchez) con 38.3 puntos de rating; y como eran los Gonzáles antes de llegar a Lima que llegó hasta los 42.5.

¿QUÉ SIGNIFICA AL FONDO HAY SITIO?

Al fondo hay sitio es utilizado en un lenguaje popular peruano cuando un transporte público está lleno y no hay más sitio en el vehículo. El cobrador, encargado de pedir el pasaje, grita que “al fondo hay sitio”, así no haya más espacio.

En la tesis “Al fondo hay sitio”: una manifestación de la identidad cultural peruana de Dahlía Anais Uceda Belouni (que se puede leer AQUÍ) explica que “AFHS apela a las identidades culturales del público, a través de la caracterización de sus personajes o de los hechos narrado”.

Al Fondo Hay Sitio anuncio fecha de estreno. (VIDEO: Instagram)

¿DÓNDE QUEDA LAS LOMAS DE AFHS?

La historia de los Maldini y los Gonzáles se grabaron durante 8 años en unos de los que fueron los estudios de América Televisión, ubicado en la calle Los Mirtos, en Lince. Actualmente, los estudios del canal se encuentran en Pachacámac.

Ese set de grabación que quedaba en la esquina de la calle Las Orquídeas y Los Jazmines para grabar Al fondo hay sitio y Así es la vida ya no existe más, sino que es un edificio moderno con 16 pisos frente al parque Clemente Revilla.

Aaron Picasso, el primer Jaimito Gonzáles’, mencionó que ese lugar debió ser un museo para que los asistentes se pudieran tomar fotos en las casas de las familias de la producción peruana.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE AFHS?

Al fondo hay sitio cuenta con 1578 episodios, en la versión original, y 1583 para la plataforma streaming que fueron organizados en 8 temporadas oficiales. La novena se estrena este miércoles 22 de junio.

América TV Go es la plataforma de streaming que tiene disponible todos los capítulos de la teleserie. La suscripción mensual cuesta S/ 9.99.

