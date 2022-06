¿Cómo se escribe: echar o hechar de menos? La RAE te lo explica

(Freepik)

La presencia de la letra ‘h’ en muchas palabras puede causar confusión. A pesar de que la ‘h’ es muda, su presencia en infinidad de grafías es de vital importancia, pues muchas veces estas indican su evolución a través del tiempo, de todas aquellas que le preceden y nos brinda conciencia etimológica.

Un claro ejemplo de esto es la palabra harina. De esta, se reconoce farina, del latín. Según los estudiosos, el cambio de la ‘f’ a la ‘h’ se dio por influencia vasca ya que en esa zona no existía ese fonema.

Otro ejemplo, y nuestro tema, es cuando queremos expresar nuestros sentimientos de nostalgia hacia alguien y le decimos: ‘te echo de menos’.

Hay varias frases que comienzan con echar y todas comienzan sin la ‘h’. Hoy te vamos a explicar cómo se escriben correctamente y así no cometerás más errores cuando quieras decir lo que sientes.

VERBO ECHAR

Para la Real Academia Española (RAE) lo primero que hay que tener en cuenta es que todas las formas del verbo echar (que significa ‘tirar’, ‘poner o depositar’ y ‘expulsar’) se escriben sin h.

Esto puede confundir a muchas personas con la locución ‘hecho’. Esta palabra, con ‘h’, hace alusión al participio irregular del verbo hacer.

Es por eso que la duda si se debe escribir echar o hechar es más común de lo que parece al escribir ambos verbos.

Ejemplo:

Siempre echo los envases al contenedor amarillo;

Deberías echar la sal antes de hervir;

Les echarán del trabajo si llegan tarde.

ECHAR DE MENOS

El verbo echar que forma parte de esta frase, que significa ‘añorar’, igualmente, va sin h.

Ejemplo:

Te echo de menos

¿Me habéis echado de menos?

ECHAR A PERDER

En este caso, echar es parte la locución echar a perder, que significa ‘estropear’, ‘malograr’.

Ejemplo:

Con tu carácter lo echas todo a perder.

ECHAR A+ INFINITIVO

En la perífrasis echar a + infinitivo, que también se escribe sin ‘h’, indica el comienzo de la acción expresada por el infinitivo.

Ejemplo:

Siempre se echa a reír en el momento más inoportuno

Casi me echo a llorar.

Siempre hay que tener en cuenta que, a pesar de tener un mismo sonido, no debemos confundir a la hora de escribir echo, echas, echa, del verbo echar, que se escriben sin ‘h’ con las formas hecho, hecha, hechas, del participio del verbo hacer, que se sí escriben con h. De igual manera, hecho, del sustantivo masculino que significa ‘cosa que se hace o que sucede’, ni tampoco cuando se utiliza en la locución de hecho.

Ejemplo:

¿Has hecho lo que te pedí?

¿Ellas han hecho la cama?

Están hechas las restas.

El hecho es que nos hemos comido todo el cocido.

Lo olvidé. De hecho, no me acordé ni un sólo día.

Por otro lado, etimológicamente la palabra echar viene del latín iactare (impulsar, tirar, lanzar). Este es un frecuentativo de iacere (lanzar). El cambio que se puede observar de la ct (iactare) por la ch (echar), es el mismo que podemos ver en otras palabras como noche (noctem), ocho (octo) y trecho (tractus).

En ese sentido, la web etimologías.dechile.net nos indica que el verbo iacere nos dio la palabra echar, desechar, sujetar, inyectar y eyacular. Este verbo y su frecuentativo iactare vienen de la raíz indoeuropea ye- (hacer, lanzar, arrojar), presente en el griego hienal (tirar). De donde tenemos catéter y enema.

SEGUIR LEYENDO