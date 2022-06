¿Qué significa “palta”, la famosa jerga peruana?

Qué significa palta en Perú. Foto: Composición

En Latinoamérica se utilizan muchas jergas que reemplazan a algunas palabras o expresiones y Perú no es ajeno a ello. De hecho, a estos términos se les denomina americanismos, según la Real Academia Española (RAE).

Existen americanismos propios de Perú, conocidos como “peruanismos” y ahí encontraremos muchas expresiones usadas de forma cotidiana y que para el oído de un peruano suele ser algo común, mientras que para personas de otros países se trata de una novedad. Ese es el caso de “palta”, que tiene más de un significado en el país.

SIGNIFICADO DE PALTA

Para entender la jerga peruana es necesario conocer cuál es el significado de palta, palabra de origen quechua.

Según la RAE cuenta con varios significados, pero los más resaltantes son:

- Fruto, también conocido como aguacate.

- Dicho de una persona: “De un pueblo amerindio que habitaba en la región ecuatoriana de la actual provincia de Loja, y el norte del Perú”.

QUÉ SIGNIFICA PALTA COMO JERGA EN PERÚ

Aparte de ser un fruto, la palta como jerga en Perú es una expresión de sentir vergüenza, incomodidad, preocupación por el accionar propio o el de un tercero, pero todo dependerá del contexto.

Y esto es confirmado por el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española que cuenta con los siguientes significados:

1. Equivocación, error.

2. Vergüenza, turbación.

3. Susto, temor.

Cuenta también con derivaciones como “paltearse”, “paltié”, “palteamos”, “palteo”, “palteas, “paltean”, “paltaza”, “palteando”, “palteado o palteada”, “palteadazo o palteadaza”, entre otras más.

La palta como peruanismo, según Martha Hildebrandt. Foto: Captura

EJEMPLOS DE PALTA COMO JERGA EN PERÚ

Para entenderlo mejor, es necesario conocer ejemplos en ambas formas, o sea, en la manera común y con el peruanismo.

- Peruanismo: “¡Qué palta me dio pasar frente a toda esa gente!”

Común: ¡Qué vergüenza me dio pasar frente a toda esa gente!”.

- Peruanismo: “¿Por qué bailas así? Estás palteando, Sandro”.

Común: ¿Por qué bailas así? Estás haciendo el ridículo, Sandro”.

- Peruanismo: “No hagas ese ruido. Deja de paltear, por favor”.

Común: “No hagas ese ruido. Deja de causar vergüenza, por favor”.

- Peruanismo: “¿Te paltearías si grito que te quiero?”

Común: ¿Te avergonzarías si grito que te quiero?”

- Peruanismo: “Ya sé que estás saliendo con mi ex pareja, pero no te preocupes, no hay paltas”.

Común: “Ya sé que estás saliendo con mi ex pareja, pero no te preocupes, no hay ningún problema”.

- Peruanismo: “Allá están los que paltean”

Común: “Allá están los que dan vergüenza”

- Peruanismo: Estaba tomando agua y se me cayó la carilla del diente en el vaso ¡Paltaza!

Común: Estaba tomando agua y se me cayó la carilla del diente en el vaso ¡Qué vergüenza!

- Peruanismo: “La discusión fue muy fuerte. Estoy palteada”

Común: “La discusión fue muy fuerte. Tengo miedo”.

- Peruanismo: “Unos youtubers nos dijeron para hacer un reto en vivo, pero nos palteamos y nos fuimos”.

Común: “Unos youtubers nos dijeron para hacer un reto en vivo, pero nos avergonzamos y nos fuimos”.

PERUANOS FAMOSOS QUE CONFUNDIERON LA JERGA PALTA

Las jergas en Perú son muy usadas, sobre todo aquellas que son originarias del país. Por ello, no es novedad que en televisión aparezcan sketches relacionados con este tema.

Ese es el caso de Stephanie Cayo y Jesús Alzamora. La actriz sostuvo en un clip de Netflix lo siguiente:

“La palta es el aguacate, pero también le decimos palta a alguien que está aburrido. Entonces, le decimos ‘oye, no seas palta, pues’ o ‘no te hagas paltas en la cabeza, tranquilo, relájate’”. Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales se pronunciaron afirmando que no conocía el significado real.

Por otro lado, los internautas revivieron un momento cómico en el que Jesús Alzamora no supo emplear este vocablo popular en una oración.

“Me gustaría comer un pancito con palta”, dijo Jesús como ejemplo de cómo se utiliza la jerga en el segmento “La jeringa perucha”.

Su compañero, Cristian Rivero, se mostró indignado por su error y lo imitó de manera graciosa.

“Qué idiota que eres, eso no tiene nada que ver. La jerga es ‘oe causa, no seas palta’. Esa es la palta”, sostuvo haciendo mímicas graciosas y generando las risas del invitado y de su compañero.

VIDEO RECOMENDADO:

Jesús Alzamora y la vez que confundió la palabra “palta”. (VIDEO: Latina / Ocupados)

