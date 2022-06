Carlos Compagnucci en Universitario: revive la victoria más recordada con los ‘cremas’ el 2005

Carlos Compagnucci dirigió a Universitario en el 2005.

Universitario de Deportes oficializó recientemente a Carlos Compagnucci como su nuevo entrenador. Esto marcó el retorno de un hombre que ya conoce lo que es el entorno ‘crema’, debido a que lo dirigió cuando estaba en sus primeros años por el 2005. En ese sentido, en la presente nota te comentaremos acerca del partido más recordado en el que estuvo al mando y donde se hizo con la victoria.

Fue el 27 de noviembre de aquel año y sin ir más lejos fue Alianza Lima, en el clásico del fútbol peruano que se desarrolló en el Estadio Nacional. Por esos tiempos, la situación en el club no era la mejor y eso se puede resumir con la declaración del mismo DT cuando fue presentado en conferencia de prensa. “Para mí el club ha cambiado mucho respecto al pasado. Quedé sorprendido con el predio de entrenamiento. Es otro equipo, pero con la misma pasión. Antes (2005) tenía que bañarme en mi casa porque no había agua ni luz en el club. Todo eso me inspira para venir al proyecto”, aseguró.

Sí, los problemas económicos eran una constante de esa época y muchas veces los sueldos de los jugadores no eran abonados a tiempo, además de los conocidos problemas dirigenciales. Con todo eso tuvo que lidiar el argentino, quien tomó el lugar de José Basualdo el 5 de octubre de esa temporada debido a temas personales de este último. Y no lo hizo mal, ya que en su debut, los ‘merengues’ se impusieron por 2-0 a Sport Boys.

Carlos Compagnucci cuando llegó a Universitario el 2005. | Foto: Líbero

La lucha por el título del Clausura el objetivo de un equipo que debía medirse ante un conjunto ‘íntimo’, que en ese momento estaba peleando por los últimos lugares y era dirigido por, curiosamente, el exUniversitario, Roberto Chale.

ALINEACIONES

Ese equipo ‘estudiantil’ alineó en el crucial encuentro de la siguiente manera: Juan Flores; Joel Herrera, Luis Guadalupe, Jhon Galliquio; Miguel Cevasco, Gregorio Bernales, Donny Neyra, José Luis Pereda, Roberto Cornejo; Piero Alva y Javier Molina. Por su parte, los ‘victorianos’ formaron con: Leao Butrón; Guillermo Salas, Miguel Rebosio, José Soto, Wenceslao Fernández; Juan Jayo, Marko Ciurlizza, Carlos Fernández, Aldo Olcese; Wilmer Aguirre y Johan Fano.

DESARROLLO DEL PARTIDO

Desde los primeros minutos, los de Ate fueron ofensivos y buscaron el arco rival en todo momento. Fue así como llegó el primer gol. Piero Alva aprovechó un centro preciso de Roberto ‘Toto’ Cornejo, previo cabezazo del ‘Cuto’ Guadalupe, para poner el 1-0 a los 9 minutos del primer tiempo.

Para el segundo tiempo, los ‘victorianos’ fueron en busca del empate, aunque sin la claridad necesaria para convertir. Sin embargo, la igualdad finalmente llegaría por intermedio de Wilmer Aguirre, quien cabeceó de gran manera luego de una asistencia de Aldo Olcese.

Aunque tan solo seis minutos más tarde, el colombiano Mauricio Mendoza colocó el 2-1. José Pereda recuperó un balón en campo propio y jugó con Alex Magallanes. El volante vio que el ‘cafetero’ se proyectaba en la delantera y le envió un milimétrico balón largo que, ante la salida del portero Butrón, cabeceó a un costado para esquivarlo y definir a placer, decretando el triunfo para los ‘cremas’.

Resumen y goles del clásico del fútbol peruano en la temporada 2005. | Video: Danitur

Esta derrota dejó al elenco de Matute en la última casilla del Clausura, aunque luego se recompuso y acabó en el puesto 11. En cuanto la tabla Acumulada, quedó en la sétima ubicación tras haber sumado 64 puntos.

En el caso de los ‘merengues’, se quedaron en la cuarta posición de ese torneo, igualando a Sporting Cristal en el tablero general, pero no le alcanzó para avanzar a la final, que fue disputada entre el conjunto ‘celeste’ con Cienciano del Cusco.

DATO:

Carlos Compagnucci dirigió en Universitario un total de 14 partidos el 2005, con un saldo de 8 triunfos, 4 empates y 2 derrotas.

