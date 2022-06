Los memes que produjeron los exorbitantes precios del combustible

Los memes se pusieron a la orden del día con el alza de la gasolina. (Composición)

El alza de precios en el Perú se debe en gran parte al incremento de los precios de los combustibles a nivel internacional. En un futuro cercano, la situación no parece que va a mejorar. Sin embargo, como se ha visto en innumerables oportunidades, cada vez que un problema grande se le cruza a algún peruano, este suele enfrentarlo con una sonrisa en la cara que le hace más llevadero el dolor y el tránsito a la solución . Si es que acaso la hay, pues hay oportunidades en la que no podemos hacer absolutamente nada, solo reír para no llorar.

Es en ese sentido que, utilizando el ingenio que tanto nos caracteriza, los cibernautas peruanos han comenzado a compartir una serie de memes para pasar con un poco de buen humor este duro momento.

A continuación los mejores de las redes:

¿QUÉ PASÓ?

El precio de los combustibles sigue subiendo y no solo los que cuentan con un automóvil en casa se verán perjudicados económicamente.

De acuerdo con los expertos en la materia, esta situación también va a repercutir en los servicios de transporte público en lo que se refiere al incremento de las tarifas que deberá pagar el público usuario.

Además, aquellos que hagan servicio de taxi y que su carro no cuenta con GNV se verán en la obligación de aumentar sus tarifas, lo que conllevaría a recibir menos ingresos por sus servicios.

SUBIRÁ LA CANASTA BÁSICA

Más de uno se puede preguntar ¿y qué tiene que ver a canasta básica en todo esto? Pues al subir los precios de los combustibles, también se elevan los precios del transporte que traen los diversos productos alimenticios desde provincia (y fuera del país) hasta la capital.

Y eso que no hablamos de los fletes marítimos que también han elevado su valor. Como un efecto dominó, también se elevan los costos de los alimentos (y de cualquier producto comercial) que usa esa vía para arribar a territorio peruano.

LOS MÁS AFECTADOS

Como lamentablemente es usual cada vez que ocurre algo parecido en el mundo, los que más van a sufrir son los menos favorecidos. Y es que este sector de la población podrá gastar el mismo dinero que usa para su alimentación, pero comprará menos productos. Es decir, por ejemplo, si antes utilizaba 100 soles en las compras para la canasta básica de la semana, ahora deberá gastar 150 o 200 soles para adquirir lo mismo.

CAMBIO A GNV

Una de las varias salidas que tiene esta situación ha salido desde el propio gobierno. Y es que el primer ministro Aníbal Torres ha utilizado su cuenta de Twitter para recomendarles a los transportistas cambiar al sistema de GNV para ahorrar dinero y no verse afectada con este tipo de crisis.

“MASIFICANDO EL USO DEL GNV: Convierte tu vehículo de gasolina a GNV y ahorra desde S/15 hasta S/25 por galón. Convierte tu vehículo de GLP a GNV y ahorra hasta S/5 por galón”, escribió.

DIFERENCIAS ENTE GNV Y GLP

Mientras decides si conviertes tu vehículo GNV (Gas Natural Vehicular) o no, te presentamos algunas diferencias con el GLP (Gas Licuado de Petróleo) para que saques algunas conclusiones.

El GNV suele ser más económico que el GLP

Hay más grifos con GLP que de GNV, sobre todo en provincia

Si en caso se te presenta una fuga, el GNV se disipa rápido en la atmósfera y reduce el peligro. Por su parte, el GLP permanece más tiempo en el aire hasta que se ventile el área correctamente.

Convertir tu carro a GNV cuesta, más o menos, cuatro mil soles. A GLP te saldría a 2500 soles

Ambos son ecoamigables.

Y ahora, ¿ya decidiste qué hacer?

