Gerardo Ameli no es más técnico de Cienciano: los equipos de Liga 1 que cambiaron de DT en el 2022

El técnico argentino llegó en la presente temporada, pero decidió no seguir en el equipo.

Un nuevo técnico en la Liga 1 2022 acaba de ser destituido. Gerardo Ameli y Cienciano del Cusco llegaron a un acuerdo y el técnico argentino no va más en la institución, sumando el noveno técnico que es cambiado en esta temporada de la primera división del fútbol peruano. Los ‘cusqueños’ ya se pusieron en la búsqueda de un nuevo técnico de cara a la Copa Bicentenario y el Torneo Clausura.

El cuadro imperial buscaba que el técnico argentino se quede, pero Gerardo estaba muy desgastado por la dura temporada que tuvieron . En constantes ocasiones, según mencionó el estretega en conferencia de prensa, fueron perjudicados por los árbitros al punto de ser relegados en la tabla de posiciones. Culminando la fecha 17 del Apertura terminaron sextos con 28 unidades, pero sin oportunidad de pelear por el campeonato. En la fecha 17 vencieron 1-0 a la Academia Cantolao.

Sport Huancayo y Cienciano empataron en el cierre de la jornada 14.

LOS CLUBES DE LA LIGA 1 QUE CAMBIARON DE TÉCNICO:

SPORT BOYS

El club que cambió de entrenador en más ocasiones fue Sport Boys y también el que arrancó con las destituciones en el 2022. Inició con Ytalo Manzo, el cual solo dirigió tres jornadas y tras dos derrotas fue destituido. Después, Walter Fiori asumió el cargo y solo duró un mes en el banquillo. Participó de seis cotejos, incluido la Copa Sudamericana y sus números fueron los siguientes: 5 caídas y un triunfo. Juan Alayo está ahora a cargo del equipo y tiene contrato hasta el final de la temporada.

CARLOS A. MANNUCCI

Enrique Meza fue el segundo técnico destituido en la temporada. El méxico no logró un solo punto en sus primeras cinco fechas disputadas y la directiva del Carlos A. Mannucci comunicó horas después de perder ante la Academia Cantolao que el estratega no iba más en la institución. El uruguayo Mario Saralegui tomó las riendas del equipo y ahora se ubican en el puesto 14 con 17 puntos.

UTC DE CAJAMARCA

Franco Navarro y Universidad Técnica de Cajamarca fueron los primeros en decirse hasta quí no más. Las dos partes se distanciaron como en ocasiones anteriores. El ‘Pepón’ no pudo liderar de gran forma al ‘Gavilán’, el cual se ubica entre las últimas posiciones de la primera parte de la Liga 1. El argentino Marcelo Grioni fue el elegido para drigir.

UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Universitario de Deportes también atravesó una situación parecida que la ‘Misilera’. No obstante, Gregorio Pérez no fue despedido, sino tuvo que dejar el mando por un problema de salud. Luego, su compatriota Álvaro Gutiérrez llegó a un acuerdo con la directiva ‘crema’. El campeón con Nacional de Uruguay no logró acoplarse al fútbol peruano y tuvo una salida temprana al caer goleado 4-1 ante Alianza Lima en un clásico. Jorge Araujo tomó las riendas del equipo de manera interina y ahora Carlos Compagnucci es el nuevo técnico crema.

Carlos Compagnucci y su comando técnico en Universitario: Marcelo Herrera (asistente técnico 1), Lisandro Greppo (asistente técnico 2) y Guido Thompson (preparador físico).

CARLOS STEIN

Jahir Butrón logró el ascenso con Carlos Stein. Lastimosamente, en la máxima categoría no le fue como se esperaba y a inicios de abril se comunicó que no seguía en el club de Lambayeque. El hermano de Leao pasó momentos difíciles y hasta fue amenazado junto a sus jugadores por delincuentes, quienes entraron a la práctica con armas de fuego en mano. Ahora el cuerpo técnico está conformado por Tabaré Silva (DT uruguayo); Luis Mena Araujo, Preparador Físico y Gatón Linares García, Asistente Técnico.

AYACUCHO FC

Alejandro Apud es otro de la nómina de entrenadores echados. El uruguayo comenzó bien en la Sudamericana, jugando de igual a igual con Sao Paulo y ganando a Wilstermann en Bolivia. Sin embargo, con el tiempo, el nivel de Ayacucho FC decayó. Quedó eliminado del torneo internacional y es penúltimo en el certamen doméstico. El argentino Marcelo Vivas asumió el mando de los ‘Zorros’ y en su debut empató 1-1 ante Sport Huancayo.

UNIVERSIDAD SAN MARTÍN

Juan José Luvera corrió con la misma suerte en la Universidad San Martín. Los ‘Santos’ tuvieron uno de los peores arranques de temporada, pero fue parte de que el argentino partió con desventaja en el torneo local porque al principio de campaña se pensó que el elenco iba a competir en la segunda división. Permaneció ocho jornadas en Santa Anita hasta que llegó a un acuerdo para dejar el cargo. Hoy por hoy Víctor Rivera está al frente del equipo.

ACADEMIA CANTOLAO

El ‘Delfín’ oficializó la salida de Carlos Silvestri mediante un comunicado, de esta forma el DT nacional terminó su segundo período en esta institución. Los resultados no acompañaron al exarquero en esta campaña y la derrota 2-0 ante Deportivo Municipal el pasado domingo fue la gota que colmó el vaso. Actualmente, Cantolao se ubica en el fondo de la tabla con nueve puntos, solo ha podido ganar dos partidos. El estratega ahora es el peruano Guillermo Esteves.

