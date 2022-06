Pedro García criticó organización del fútbol peruano y dijo cuál es el “cáncer de la selección”

El panelista del programa Al Ángulo se refirió a la organización del fútbol peruano.

La selección peruana está en un momento delicado luego de quedar fuera del mundial de Qatar 2022. La ‘blanquirroja’ cayó ante Australia en la tanda de penales y se quedó sin cupo para la copa del mundo. Ahora deberá intentar renovar con Ricardo Gareca para que se quede cuatro años más, pero esto ha quedado en suspenso. El ‘Tigre’ pide una restructuración para que el fútbol peruano mejore, tema del que se refirió Pedro García.

“La verdad tengo mucha decepción de cómo estamos organizados. Tengo mucho tiempo viendo fútbol, fuera de la carrera de periodismo y dentro del periodismo y me parece deprimente la manera de cómo estamos organizados, o entre comillas desorganizados. A mí me parece que ese tema de los estatutos y cómo estamos políticamente ordenados, es el cáncer de la selección y el cáncer del fútbol peruano ”, comentó el panelista del programa Al Ángulo en Movistar Deportes.

A pesar de que en los últimos años la ‘bicolor’ ha destacado tras llegar al repechaje en dos oportunidades consecutivas, pelear palmo a palmo con las selecciones sudamericanas en las Eliminatorias, llegar a la final de la Copa América y romper distintas malas rachas históricas, a nivel de clubes y categorías inferiores todo se ve muy lejano. Esto es lo que busca equiparar el ‘Tigre’ y es una de sus condiciones para mantenerse en la selección peruana.

“Una de las cosas que pide Ricardo es la reestructuración del fútbol local. De nada sirve clasificar a un Mundial y que los clubes se queden rezagados en el fútbol base. Eso nos afecta”, declaró Juan Carlos Oblitas en conferencia de prensa desde la Videna el pasado viernes 17 de junio, un día después de reunirse con el ‘Tigre’.

¿RICARDO GARECA RENOVARÁ CON LA SELECCIÓN?

Hasta que Juan Carlos Oblitas brindó la conferencia de prensa las sensaciones eran positivas. Sin embargo, en los últimos días Ricardo Gareca ha sido relacionado con otras selecciones, precisamente de Asia. Según algunos medios, el ‘Tigre’ ha sido contactado por Qatar y Egipto, países que ofrecen una buena cantidad de dinero por dirigir.

“Dar una respuesta concreta de que Ricardo se siente con fuerzas, no. Este es un momento de reflexión, hemos pasado un momento muy duro, no esperábamos este resultado, pero los que han sentido más son Ricardo y los jugadores, que son los que nos han dado tantas alegrías estos siete años. Nos tocó perder, pero estamos empujando para que él entienda que está bien y necesitamos que esté al frente de este grupo. Para fin de mes tendríamos una respuesta positiva sobre su continuidad. La prioridad es Ricardo Gareca, no tengo plan B”, comentó el Director Deportivo.

A pesar de que el ‘Ciego’ mencione de que no exista una segunda opción, se tiene en claro que existen algunos nombres en carpeta en caso el estratega argentino de una respuesta negativa. Uno de los nombres que ha saltado en las últimas horas es Sebastián Beccacece, actual técnico de Defensa y Justicia de la Liga Profesionl Argentina.

