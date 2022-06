Caso Manuel Merino: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará votación que archivó su denuncia

Plantean reconsideración de la votación que archivó denuncia contra Manuel Merino, Ántero Flores – Aráoz y Gastón Rodríguez

La congresista de Alianza para el Progreso, Rosio Torres Salinas anunció que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verá la reconsideración de la votación que archivó las denuncias constitucionales contra el expresidente Manuel Merino y los exministros Ántero Flores – Aráoz y Gastón Rodríguez.

El pedido de reconsideración la presentó el legislador Edgard Reymundo de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú y sería vista en sesión extraordinaria el próximo lunes 27 de junio.

Como se recuerda, el pasado viernes 17 de junio el informe fue debatido y sometido a votación, que tras quedar en empate, Torres Salinas tuvo que dirimir en su condición de titular de este grupo de trabajo, por lo que se decidió archivar la denuncia contra Merino, Flores Aráoz y Rodríguez.

EMPATE DE VOTOS

A favor del informe de Alejandro Cavero votaron los siguientes integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales:

Los congresistas de Fuerza Popular: Martha Moyano, Ernesto Bustamante, Hernando Guerra García. Wilson Soto de Acción Popular, Alejandro Cavero de Avanza País y Alejandro Muñante de Renovación Popular.

En contra votaron Paul Gutiérrez y Segundo Quiroz de Bloque Magisterial, María Taipe y Alfredo Pariona de Perú Libre. José Jerí de Somos Perú, Reymundo Mercado de Cambio Democrático y Jorge Flores de Acción Popular.

La congresista María Acuña de Alianza para el Progreso decidió abstenerse.

En tanto, la presidenta de este grupo parlamentario, Rosio Torres hizo uso de su voto dirimente a favor del informe.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debatió el informe de Alejandro Cavero el pasado viernes 17 de junio.

ALEJANDRO CAVERO DEFENDIÓ SU INVESTIGACIÓN

El congresista Alejandro Cavero insistió en que no se ha encontrado un vínculo entre el fallecimiento de Inti Sotelo y Bryan Pintado con la Policía Nacional del Perú y Manuel Merino.

“Nosotros determinamos en la Subcomisión si las denuncia - en función de las pruebas - tienen o no un móvil político. En la denuncia de la Fiscalía de la Nación no se encontró prueba fehaciente de la participación de la PNP en las dos muertes y menos la cadena de mando que provenga de Merino, expresidente de la República. Pero eso no quiere decir que no se siga investigando”, señaló el congresista a Correo.

Alejandro Cavero culpó al Partido Morado de politizar las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

En esa línea, el legislador de Avanza País sostuvo que el Partido Morado utilizó políticamente la muerte de Bryan Pintado e Inti Sotelo “para su conveniencia” . “No fueron ni héroes ni villanos, sino víctimas de las circunstancias de violencia”, expresó.

FAMILIARES DE INTI Y BRYAN RECHAZARON INFORME

Días antes de la votación del informe, los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, los jóvenes que perdieron la vida durante las manifestaciones en contra del gobierno de Manuel Merino en noviembre del 2020, acudieron al Congreso de la República para reunirse con integrantes de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, en presencia de representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Killa Sotelo, hermana de Inti, manifestó que no fueron convocados para dar su testimonio. “Hay una pericia que dice que mi hermano murió por un perdigón, no hay prueba de armas artesanales. El informe Cavero es un blindaje”, enfatizó durante el encuentro.

A su turno, Óscar Pintado sostuvo que el informe atenta contra los derechos humanos, la vida y el derecho a la protesta. “Los jóvenes tendrán miedo de protestar porque no sabrán si regresan vivos. A mi hijo le cayó 10 perdigones, buscamos justicia y no venganza”, aseveró.

Conferencia de prensa de familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado. VIDEO: TV PERÚ

