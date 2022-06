Familia de Inti y Bryan rechaza informe de Alejandro Cavero y piden justicia

Conferencia de prensa de familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado. VIDEO: TV PERÚ

Los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, los jóvenes que perdieron la vida durante las manifestaciones en contra del gobierno de Manuel Merino en noviembre del 2020, acudieron al Congreso de la República para reunirse con integrantes de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, en presencia de representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Esto para abordar el informe del congresista Alejandro Cavero de Avanza País que blindaría al expresidente Manuel Merino, al ex primer ministro Ántero Flores-Aráoz y al exministro del Interior Gastón Rodríguez de ser investigados por los delitos de homicidio en agravio de Inti y Bryan.

Durante la reunión, el padre de Bryan, Óscar Pintado hizo uso de la palabra y sostuvo que el informe atenta contra los derechos humanos, la vida y el derecho a la protesta. “Los jóvenes tendrán miedo de protestar porque no sabrán si regresan vivos. A mi hijo le cayó 10 perdigones, buscamos justicia y no venganza”, aseveró.

Congresistas se reunieron con familiares de Inti y Bryan

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Jennie Dador, dijo que “lo sucedido en noviembre del 2020 no fue aislado, se sigue matando en las protestas. Hay centenares de jóvenes heridos por la represión policial. La reforma policial y las reparaciones son pendientes”.

A su turno, Killa Sotelo, hermana de Inti, manifestó que su familia no esperaba el informe y añadió que no fueron convocados para dar su testimonio. “Hoy para nosotros es un nuevo 14 de noviembre. Hay una pericia que dice que mi hermano murió por un perdigón, no hay prueba de armas artesanales. El informe Cavero es un blindaje”, enfatizó durante el encuentro.

APOYO DE CONGRESISTAS

Al respecto, la congresista Sigrid Bazán expresó su rechazo al informe presentado por el legislador Alejandro Cavero. “No esperemos ser una casa que blinde crímenes que involucre a los derechos humanos, ni un espacio donde se busque la impunidad”, enfatizó en conferencia de prensa.

Congresistas se reunieron con familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Agregó que el Congreso no puede estar por encima del Ministerio Público y no puede decir quiénes forman parte de la investigación. “Exigimos a que el Gobierno y el Ministerio del Interior pueda pronunciarse en apoyo de este caso”, agregó la legisladora. Asimismo, sostuvo que “si no llega a los tribunales como corresponde se acudirá a los tribunales fuera del país”.

EN CONTRA DEL INFORME

Al respecto, Eliana Revollar, defensora del Pueblo interina advirtió que de concretarse la propuesta del informe de Alejandro Cavero, podría generar que el Ministerio Público no pueda continuar las indagaciones contra Manuel Merino y sus exministros.

Asimismo recordó que en el informe de la Defensoría del Pueblo concluyó que la Policía Nacional actuó fuera de los estándares nacionales e internacionales, alejada del principio de legalidad, proporcionalidad.

Por su parte, los miembros de la Bancada Morada han expresado su rechazo al informe del congresista Alejandro Cavero y señalaron que se ha omitido los informes de la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de los DDHH de las Naciones Unidas.

Como se recuerda, el cuestionado informe iba a ser debatido el pasado 12 de junio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero esto no se llevó a cabo debido a la falta de quorum. Este grupo de trabajo convocó a sesión este 14 de junio desde las 8:00 a.m., pero según la agenda publicada en la página del Congreso de la República, el informe no está programado para su debate.

SEGUIR LEYENDO: