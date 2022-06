Juan Silva: oficio sobre impedimento de salida consignó su nombre de forma equivocada

Durante la presentación del ministro del Interior Dimitri Senmache en el Congreso, un detalle particular sobre el fugado exministro Juan Silva salió a la luz. El congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) presentó el oficio que la Corte Suprema de Justicia dirigió a la Superintendencia Nacional de Migraciones informando sobre el impedimento de salida del país del ex titular de Transportes y Comunicaciones, pero el nombre del mismo tenía un error.

En el Oficio 11-2022-1-5001-JSIP de la Corte Suprema, emitido el 4 de junio y dirigido al jefe de Trámite Documentario de Migraciones, se lee “José Francisco” y no “Juan Francisco” Silva Villegas. Se incluyen los datos del exministro, DNI, edad, altura, domicilio, delitos, estado civil. “Entonces esta resolución de impedimento de salida del país no impide la salida del exministro Juan Silva, sino del señor, que quizás no exista, José Francisco Silva”, dijo Bustamante.

De otro lado, el ministro Senmache consideró que la fuga de Silva se debió a una “desconfianza” entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Enfatizó que la relación entre ambas instituciones puede mejorar y calificó como un “error” lo ocurrido con el exministro de Transportes.

“Siento algunas veces que estos errores que hay es por una desconfianza de las instituciones, de quien tiene la información y cómo la comparte. Desde acá me permito pedirle al fiscal de la Nación una reunión para ver cómo podemos mejorar esa relación”, dijo.

Se recuerda que Silva está siendo actualmente investigado por la Fiscalía de la Nación y se le han atribuido los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, en agravio del Estado. El pasado 27 de mayo se ordenó la videovigilancia del mismo, pero se ha cuestionado si la PNP actuó efectivamente desde entonces.

JUSTIFICACIÓN DE FALTA DE SEGUIMIENTO A JUAN SILVA

El titular del Interior señaló que desde el 27 de mayo, la PNP ejecutó la medida de videovigilancia a Silva.

“La policía enmarca sus funciones dentro del marco de la ley, no puede hacer algo que la ley impide, ni interpretar normas, sino que sigue acciones que el juez o fiscal señala”, aseveró.

Pero la justificación que dio el ministro Sanmache, y la Policía, fue que la disposición judicial solo mencionaba la videovigilancia, pero no el seguimiento.

“Yo leo la disposición fiscal y sus disposiciones, y en ningún momento encuentro que se haga señalamiento expreso de la medida de seguimiento. No es que uno quiera ser totalmente purista o legalista, pero existe durante todo el año 2021 y 2022 distintas disposiciones que realiza el Ministerio Público que son expresas”, justificó.

Además, indicó que por una estrategia fiscal, la resolución de detención preliminar por 15 días contra el exministro fue notificada a la Policía Nacional el 6 de junio, fecha en la que Silva debía rendir declaración ante el Ministerio Público, pero no se presentó. Finalmente, señaló que ya se han allanado 9 domicilios, todos con mandato judicial, para ubicar al exministro Silva.

En una conferencia de prensa el 12 de junio, el general Fredy López Mendoza, director contra la corrupción de la Policía Nacional, dio la misma explicación.

“La videovigilancia, contemplado en el Código Procesal Penal, hace que el efectivo o el órgano de inteligencia se dedique exclusivamente a perennizar a través de medios fotográficos los lugares donde el objetivo reside, estamos hablando de viviendas, de espacios públicos”, explicó el general López Mendoza.

“El 1 de junio, este señor ha concurrido a un medio de comunicación a horas de la mañana. (...) Al tomar conocimiento de manera pública que esta persona estaría dando declaraciones en este medio de comunicación, un equipo de inteligencia (fue) trasladado a este lugar, ha llegado ya cuando esta persona ha salido en un vehículo”, agregó.

Además, el general López Mendoza reconoció que en todas las horas, desde que el exfuncionario regresó a su casa de la primera entrevista y hasta que lo vieron en vivo dando declaraciones, no conocieron dónde se encontraba Juan Silva.

DESCARTA RENUNCIAR

En declaraciones pasadas ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, indicó que no renunciará a su cargo tras la fuga del extitular del MTC.

“No he pensado (renunciar al cargo). Yo pienso cumplir como lo juré el día que acepté el cargo y, como se lo dije al señor presidente, yo asumo este cargo de manera libre. Nadie me va a obligar a poner a alguien en mi equipo; yo he traído al coordinador parlamentario y a mi asesora, y he sugerido al presidente que nombre un comando policial”, manifestó.

Desde ese entonces, el también abogado responsabilizó a la Fiscalía por la fuga del investigado, al retrasar las comunicaciones formales para la detención del exministro.

