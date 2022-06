Alianza Lima Carlos Bustos lanzó duras frases contra la Liga 1: “No me voy a quedar callado”

El técnico de Alianza Lima, Carlos Bustos, mostró su molestia por la organización del viaje del plantel a Juliaca para enfrentar a Binacional por la fecha 17 de la Liga 1 programado para el domingo 19 de junio.

“Es más fácil viajar a París que a Juliaca. Se da un hecho fortuito como lo del aeropuerto, pero hay una cuestión de logística que tiene que ver una liga de primera división. Por qué no postergar el partido uno o un par de días. Nuestra intención es que se sepa que hubo mucho tiempo para hacerlo de lo mejor manera. Parece que no hay mucha planificación. Nosotros sí queremos jugarlo. A poca gente le preocupa que este fútbol mejore”, señaló del DT argentino.

Bustos explicó que las alternativas que le brindó la Liga 1 al club Alianza Lima para trasladarse a Juliaca no son adecuadas. Una de ellas es viajar a Arequipa por avión y de allí vía terrestre hasta la ciudad de destino. Incluso, enfatizó que se puede aplazar el partido, pero no hay respuesta sobre su solicitud.

“Nos incomodan muchas cosas. Se ha dado un hecho fortuito con el tema del aeropuerto que está cerrado. El día previo al partido no podemos entrenar, ya tenemos la logística programada. Es un partido importante, porque nosotros todavía seguimos peleando el torneo. Es posible que el aeropuerto de Juliaca esté habilitado el lunes, entonces sería bueno postergar el partido y así es mejor todo”, agregó.

“Es increíble que no tengamos la posibilidad de dar nuestro punto de vista y tener que acatar de forma autoritaria lo que nos digan. Yo no me voy a quedar callado. El año pasado hubo un equipo que nunca fue a San Marcos y ahora como somos uno de los equipos que tiene luz en su estadio, nunca podemos jugar de día. Siempre es de noche. No sabemos cuándo tendremos una respuesta de la Liga. Nuestra intención es jugar el partido. Esto tenía que haberse previsto desde antes”, apuntó en declaraciones a Rpp.

Alianza Lima y Binacional se enfrentan en Juliaca el domingo 19 de junio por la Liga 1

LA DERROTA EN HUANCAYO

En otro momento, Carlos Bustos se refirió al último partido entre su equipo Alianza y Sport Huancayo que terminó en derrota para el cuadro de ‘La Victoria’. “Las cosas que vivimos en Huancayo son terribles. Pedimos árbitro FIFA y no nos hicieron caso. Se cortó la luz en el piso donde se realizaba la prueba antidoping. Es increíble todo esto. Pareciera que no les gusta que Alianza esté ahí, peleando. Cuando nosotros tuvimos triunfos consecutivos, comenzaron a pasar cosas más fuertes. Esa es nuestra sensación. No sé por dónde viene todo esto. A poca gente le interesa que el fútbol peruano mejore”.

La queda del estratega ‘íntimo’ fue más allá y habló de la programación de los partidos en el estadio Alejandro Villanueva: “Sentimos que cuando este equipo comenzó a pelear el título, aparecieron circunstancias complicadas. Al menos, callado no me voy a quedar. Ahora, como somos uno de los pocos con luz en su estadio, nunca podemos jugar de día. A los demás sí les facilitan el horario”

LA RECUPERACIÓN DE FARFÁN

Respecto a la recuperación de Farfán, Bustos confirmó que sigue con cargas de trabajo separado del grupo. “Nosotros estamos enfocados en acabar bien el Torneo Apertura. No puedo hablar de otros jugadores. Jefferson trabaja con nosotros, pero no hace lo mismo que el resto de sus compañeros”.

LA DERROTA ANTE RIVER

Carlos Bustos reveló que tras la derrota 8-1 ante River Plate por la Copa Libertadores 2022 no pasó por su cabeza dar un paso al costado. “El partido con River fue muy complicado para nosotros. Pero no, no pensé en renunciar. Sabemos que nos golpeó mucho, pero estamos comprometidos a salir adelante”, finalizó.

