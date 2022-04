El Agustino: auto fue impactado por el ferrocarril; despistado chofer dice que no escuchó la bocina

Accidente en El Agustino entre auto y ferrocarril. VIDEO: Canal N

Este jueves, alrededor de las 2 p.m., un tren del Ferrocarril Central del Perú –que atraviesa varias zonas de Lima y Callao para luego dirigirse al centro del país– chocó contra un taxi en El Agustino. El vehículo fue retirado por una grúa de la municipalidad distrital y fue llevado a la comisaría. Después de unos minutos, se restableció el tránsito en la zona.

Según detalló el chofer del taxi a canal N, no escuchó la bocina del tren avisando que se acercaba. El hombre también fue conducido a la comisaría de la zona para dar su testimonio de lo ocurrido.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas José Carlos Mariátegui y Ferrocarril. El intenso tráfico en la zona habría provocado que el taxi se quede estancado en el medio de las vías y se produzca este accidente. Finalmente terminó siendo impactado. Aunque está pendiente revisar las cámaras de seguridad para ver realmente cómo sucedió el accidente de tránsito.

Afortunadamente no se reportaron heridos producto del choque. Según el reportero de canal N, intentaron conversar con los maquinistas del ferrocarril, pero no quisieron declarar a las cámaras.

Choque entre auto y tren en El Agustino.

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE PUNTOS

El Sistema de Licencias de Conducir por Puntos tiene por finalidad reducir la reincidencia en la comisión de infracciones a las reglas de tránsito. Se trata de un registro de acumulación de puntos en el historial del conductor por cada infracción cometida. Los puntos que se le asignen dependerán de la gravedad de la infracción.

Las faltas leves acumulan entre 1 y 20 puntos en contra, mientras las infracciones graves acarrean de 20 a 50 puntos negativos y las infracciones muy graves añaden entre 50 y 100 puntos. Todos se van sumando al historial del conductor.

Para saber cuántos puntos acumulados tiene un conductor se debe ingresar al Sistema de Licencia de Conducir por Puntos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) haciendo clic en el siguiente enlace.

Si llegas a acumular 100 puntos por primera vez en un periodo de 24 meses, te suspenderán la licencia por seis meses. Si vuelve a sumar 100 puntos por segunda vez te sancionarán con la suspensión por un año. Si por tercera vez acumulas 100 puntos, la cancelación del brevete y su inhabilitación serán definitivas.

El puntaje generado a raíz de una infracción tendrá una vigencia de 24 meses, contados a partir del momento en que queda firme la infracción en sede administrativa. Transcurrido dicho plazo, los puntos se eliminan automáticamente.

Tipos de infracción

Leves (entre 1 y 20 puntos) cuando, por ejemplo, estacionas mal el vehículo, lanzas objetos desde el vehículo a la vía pública, usas innecesariamente el claxon o estacionas el carro en lugares destinados a personas con discapacidad.

Graves (entre 20 a 50 puntos) por no ceder el paso a vehículos que tienen preferencia, no llevar placas de identificación del vehículo, usar señales visibles o audible similares a los vehículos de emergencia o por no presentar alguno de los documentos de identificación vehicular al serle requerido.

También se considera infracción grave dejar el vehículo abandonado en la vía pública, hacer reparaciones en la vía pública salvo en caso de emergencia, no usar el carril derecho para dejar o recoger pasajeros, conducir con un número de personas mayor al señalado en la tarjeta de identificación vehicular, tener la puerta abierta con el vehículo en movimiento, conducir usando un dispositivo móvil en la mano, no pagar la tarifa en los puntos de peaje o garitas o seguir a los vehículos de emergencia para ir más rápido.

Muy graves (entre 50 y 100 puntos) por conducir con exceso de velocidad, participar en competencias de velocidad ilegales, circular en sentido contrario, manejar sin tener licencia o con el brevete suspendido, retenido o inhabilitado.

También se considera muy grave conducir con brevete que no corresponda a la categoría del vehículo, estacionar en sitios peligrosos como túneles, puentes, curvas, vías de ferrocarril, conducir vehículo con partes mecánicas en mal estado o por cargar combustible con personas a bordo (vehículos de transporte público).

Recuerda, infringir las normas de tránsito eleva enormemente la posibilidad de siniestros de tránsito; y la reincidencia lo agrava más; cuida tu vida y la de los demás.

