“Se metió a palacio por la puerta falsa y salió vacado por corrupto”, la dura crítica de Cavero a Vizcarra

Alejandro Cavero criticó a Martín Vizcarra

Alejandro Cavero no dudó en responderle a Martín Vizcarra a través de las redes sociales. Este hecho se suscitó, luego que el ex funcionario cuestionara al parlamentario de Avanza País de “blindar” a Manuel Merino de Lama, en el marco de la denuncia constitucional que afronta por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Vizcarra Cornejo no dudó en cuestionar el informe que presentó Alejandro Cavero a la subcomisión de acusaciones constitucionales en el que solicita y recomienda que se archive la acusación constitucional contra Merino de Lama. “Qué pena hacerse conocido por un informe así, nadie sabía quién era Cavero”, fue la frase que utilizó Martín Vizcarra para referirse al congresista.

El legislador de Avanza País no se quedó callado e hizo uso de sus redes sociales para responderle al exmandatario. “Y nadie sabía quien era Martín Vizcarra hasta que se metió a Palacio por la puerta falsa y salió vacado por corrupto”, indicó.

¿Qué dice el informe de Alejandro Cavero que generó la molestia de Vizcarra?

La petición de esta entidad a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, se genera luego de que Alejandro Cavero (Avanza País) presentara –en su calidad de encargado de procesar la denuncia que sobre este tema presentará la Fiscalía de la Nación- un informe en el que se exime de responsabilidad a Merino y a sus exministros por los hechos mencionados.

En el documento, el parlamentario señala que no hay evidencia de que las muertes de dos estudiantes hayan sido producidas por el accionar de la Policía. Su conclusión contrasta con lo denunciado constitucionalmente por el Ministerio Público. El informe deberá ser analizado y votado en los próximos días por los miembros de la mencionada subcomisión.

Martín Vizcarra critica al Congreso

El expresidente Martín Vizcarra también opinó sobre la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por aprobar el informe de calificación para la acusación constitucional en contra de la primera vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra.

“El Congreso continúa con su objetivo de tomar el Poder Ejecutivo, ahora va por Dina, y luego seguirá Pedro. Nada los detiene”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Vizcarra Cornejo no dudó en cuestionar la labor que viene desempeñando el Poder Legislativo. “Tenemos un Congreso que tiene un solo objetivo: llegar a una instancia para el cual no fue elegido ”, expresó durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. Aseveró el Parlamento no está presentando adecuadamente a la población.

Martín Vizcarra se tomó con humor 'Mi bebito fiu fiu' antes de anunciar la inscripción de su nuevo partido político (Foto: Agencia Andina)

El ex jefe de Estado también precisó que “es cuestión de tiempo para que el presidente Pedro Castillo deje el cargo”, esto al considerar que las denuncias contra del mandatario hacen inestable su situación y consideró que en el Parlamento estarían tratando de asegurarse que no haya sucesión.

Cabe mencionar que Martín Vizcarra está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de colusión agravada y otros en el caso “Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua”.

La Fiscalía ha solicitado el apercibimiento para el expresidente, al considerar que ha incumplido una regla de conducta, al ventilar en los medios de comunicación masiva, aspectos estrictamente relacionados al contenido de la investigación preparatoria y el proceso penal.

VIDEO RECOMENDADO

El ex presidente Martín Vizcarra reapareció con su esposa en una actividad partidaria en Junín tras escándalo de infidelidad. Conversó con los simpatizantes y se mostró muy abierto a las preguntas.|Video: ATV

SEGUIR LEYENDO