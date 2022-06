Renato Tapia y un mensaje que representa a muchos peruanos: “Ese día algo murió en mí, aún sigo buscando qué”

Renato Tapia y su fuerte mensaje en Instagram tras perder la chance de llegar al Mundial Qatar 2022.

Poco a poco, los jugadores de Perú van dejando sus palabras de profundo dolor luego de perder la chance de llegar al Mundial Qatar 2022. Ahora fue el turno de Renato Tapia, uno de los que estuvo de titular frente a Australia. El jugador dejó mensaje que seguro representa el sentir de la mayoría de peruanos.

“No hay palabras para describir lo que siento día a día. Cada vez que vuelvo a pensar en que no estaremos en el Mundial, me dan ganas de llorar y de no pensar en nada”, arrancó el mediocampista de Celta de Vigo de España.

“Ese día algo murió en mí, aún sigo buscando qué . Sé que pudimos dar más, creo que todos lo sabemos, pero simplemente no fue nuestro día”, señaló Renato Tapia en el post de Instagram. ‘Cabeza’, como lo conocen, anotó en la tanda de penales del repechaje.

“Perdí muchas cosas este año por la selección, pero no me arrepiento de nada y volvería a hacerlo por este grupo y por mi país. Será difícil sobreponerme a esta situación”, indicó el futbolista que, en su momento fue señalado por ‘guardarse’ para jugar por Perú.

El mensaje de Renato Tapia en su cuenta de Instagram tras lo ocurrido con Perú en el repechaje.

“Desde chico juré que iba a representar al mi país en el extranjero e inculcar a otras personas a que se sientan orgullosos de ser peruanos. Hoy puedo decir que pude ayudar a que eso pase”, agregó Renato Tapia como recordando su trayectoria internacional.

“Ser peruanos no tiene precio. Ser peruano es ser distinto. Ser peruano es que, a pesar de todas circunstancias, siempre estaremos juntos. Juro que volveremos, sé que volveremos...”, cerró el seleccionado para todos sus seguidores.

Como se sabe, Perú cayó en tanda de penales frente a Australia en Rayán y le dijo adiós a la posibilidad de llegar al Mundial 2022, el segundo de manera consecutiva tras lo ocurrido en Rusia 2018. Un golpe inmenso para el platel y los hinchas de corazón.

Pero, como dice Renato Tapia, nos verán volver, y más fuertes. Ahora los esfuerzos están enfocados en la continuidad de Ricardo Gareca como técnico de la ‘bicolor’ y, posteriormente, el plan para la siguiente Eliminatoria, que arranca en marzo del próximo año.

