Luis Fernando Suárez y su lamento por decisión de Luis Advíncula: “Me mata, tengo una rayita en el corazón”

El técnico colombiano logró la clasificación a Qatar 2022 con Costa Rica. VIDEO: ESPN.

Luis Fernando Suárez, técnico de Costa Rica que consiguió el cupo al mundial de Qatar 2022, fue uno de los primeros en pronunciarse luego de enterarse que Luis Advíncula había decidido dejar la selección peruana. El estratega habló tras la victoria sobre Nueva Zelanda y con tristeza se refirió a las palabras del ‘Rayo’, futbolista que debutó en Juan Aurich precisamente con este técnico.

“Lo de Advíncula me mata, tengo una rayita en el corazón. Yo lo puse a jugar por primera vez en Chiclayo, en el Juan Aurich. Yo lo amo y no quiero que él ni siquiera piense en irse de la selección peruana. Luis todavía tiene mucho para dar . Esta tristeza que tengo hoy es grande porque hay un montón de cosas personales de por medio ”, resaltó el colombiano en rueda de prensa.

El futbolista de Boca Juniors falló el tercer penal de la ‘blanquirroja’. Su disparo pegó en el palo derecho del arquero y se fue desviado al otro lado. El llanto y sufrimiento del jugador llegó cuando Alex Valera, en el sexto penal a favor de la ‘bicolor’, falló también su disparo y Perú quedó eliminado.

Tras llegar al vestuario escribió lo siguiente en sus redes sociales: “Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Yo hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”. Horas más tarde, borró el mensaje de sus perfiles.

Noticia en desarrollo....

SEGUIR LEYENDO: