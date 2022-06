Laura Bozzo hace limpieza por primera vez y propone homenaje a empleadas domésticas: “Es un trabajo bien difícil”

La presentadora nunca había hecho quehacer Captura de pantalla Telemundo: La casa de los famosos 2

La Casa de los Famosos se convirtió, en solo una temporada, en uno de los realitys show más populares en los últimos tiempos dentro de la televisión de habla hispana. Tras el anuncio de su segunda edición y su reciente estreno que ha sido de lo más visto y comentado en redes sociales, los memes y videos virales han sido un factor clave para ello.

La verdadera ganadora de esta temporada está resultando ser la presentadora peruana, aunque según ella mexicana de elección, Laura Bozzo, que ha pasado de ser una de las personalidades más odiadas a contar con el mayor número de apoyo en las redes sociales de Telemundo gracias a sus divertidas reacciones involuntarias que de manera constante la han convertido en diversión pura para redes sociales. Por ello, recientemente una nueva actividad dentro de la casa más famosa de la televisión la ha vuelto tendencia.

Niurka Marcos y la Señorita Laura se encargaron de los labores del hogar, situación que no pareció ajena a la vedette cubana pero sí para la presentadora que confesó que jamás había realizado dichas actividades, causando más allá de controversia, un momento divertido para los televidentes: “De verdad Niurka hay que hacer un homenaje a todas las empleadas del hogar, es un trabajo bien difícil”, expresó.

Sus palabras fueron el resultado de que lavara un baño dentro de la casa, pues se le podía ver pidiéndole consejos al resto de sus compañeras, pues estaba cometiendo errores muy notorios como querer trapear sin haber barrido previamente, vaciar toda una botella líquido sanitizante solo para una tasa del baño, no saber cómo limpiar un espejo o agarrar la escoba y el jalador.

Raramente su maestra sería La Mujer Escándalo, con quién desde el día uno del programa ha tenido diversos roces que se han arreglado rápidamente dejándolas, según los fans, como dos personas volubles. Niurka Marcos le enseñaba cómo vaciar el shampoo al baño y dejarlo hacer efecto sin la necesidad de usar exceso de producto, desperdiciar y no saber darle el uso correcto. De la misma forma, se encargó de expresarle que nunca se puede trapear sin antes barrer ya que la basura puede quedar pegada o tapar la coladera.

En redes sociales las críticas y comentarios divertidos no tardaron en llegar pues el video compartido en la página de Instagram de Telemundo fue retomado por miles de usuarios en otras plataformas como Twitter, causando dicho momento en un nuevo video viral de Laura Bozzo -pues tiene demasiados desde que inició el programa-.

Laura Bozzo está lista para el reality (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

“Laura Bozzo sin saber cómo agarrar una escoba representa a toda una generación de huevon*es que jamás hemos trabajado en casa”. “Creo que mi Lau no tenía mamá o abuela porque es increíble que echara todo el cloro para un simple baño cuando a mi madre una botella le dura casi un mes”. “Niurka muerta de la risa de que Laura no sabía hacer nada de limpieza, que bueno que le enseñó”. “Sí Laura no llega a la final con todos estos memes que salen de ella, neta esto será un fraude’', expresaron en redes sociales.

El resurgir de Laura Bozzo

La presentadora ha ganado muchos seguidores por sus memes (Fotos: Twitter)

La Señorita Laura tomó la mejor decisión al sumarse al programa de telerrealidad y dejar atrás el formato talk show -que es un contenido de entrevistas de televisión centrado en escuchar la opinión de uno o varios invitados, a veces en formato de debate- que al menos en México ha resultado ya muy desgastado, pese a que sigue dando audiencia, pues su imagen se ha limpiado gracias a los memes.

