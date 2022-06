Romina Marcos salió en defensa de Niurka tras los señalamientos de hechicería: “Que sigan diciendo que es bruja”

Romina Marcos es la hija de Niurka Foto: Instagram @niurka.oficial

La Casa de los Famosos en su segunda emisión ha sido un éxito, ya que el programa desató diversas polémicas entre varios participantes del reality. Incluso, y cómo es de costumbre, los internautas también han sido parte de estas controversias, ya que, por medio de redes sociales los usuarios arremeten en contra de las situaciones que se viven dentro del concurso.

Tal fue el caso de Niurka Marcos y Laura Bozzo, quienes, recientemente, desataron gran polémica por lo que consideraron “brujería” y acusaron a la Mujer Escándalo de aplicarla en contra de La abogada del pueblo en el programa.

Ante ello, los detractores no se hicieron esperar, por lo que acusaron a Niurka de sabotear la estancia de Laura en La Casa. Fue por ello que, Romina Marcos, salió en defensa de su madre, ante estos señalamientos.

En un encuentro con los medios, la actriz aseguró que la personas no están enteradas de las tradiciones de su progenitora, por lo que destacó que su religión nunca dañaría a nadie, pues esta misma le ha ayudado a su madre a salir adelante en su vida cotidiana:

Aseguraron que Niurka le hizo brujería a Laura Bozzo (Foto: Instagram)

“La gente no sabe y no tiene la menor idea de lo que es la religión de mi mamá. La gente no tiene ni la menor idea de la fe que mi mamá le tiene a esa religión, de lo que la ha ayudado. Mi mamá no le hace brujería mala a nadie, no se mete con nadie. Jamás va a aplastar a alguien por medio de su religión”, puntualizó la cantante.

Asimismo, Romina reafirmó lo importante que es esta práctica para Niurka, dado que en sus momentos más oscuros esta creencia la ha sacado de problemas y por ende sale avante de ellos. De igual forma, explicó a la prensa por qué es que Niurka se inclinó a esta fe:

“Su religión la protege, su religión es su fe. Cuando ella no puede, se va con su religión. Cuando ella está dolida, va con su religión. Cuando ella no entiende qué está pasando, va y le pregunta a su religión. Esa es la religión para mi mamá, por eso es tan amante de su religión, porque se lo ha demostrado a lo largo de los años. Porque nos ha cuidado a nosotros”, agregó, Marcos frente a los medios.

Madre e hija llevan una cercana relación (Foto: Instagram)

Por otro lado, la ex participante de Inseparables mencionó el gran respeto que le tienen ella y sus hermanos a las creencias religiosas de la vedette, aunque ellos no la practican. Incluso, invitó a la audiencia que le sigan temiendo a su madre, de modo que, de esa forma, ella (Niurka) aleja a sus haters:

“Nosotros respetamos mucho la religión de mi mamá, hemos aprendido a valorarla, hemos aprendido a entender su fe, que es gigante (…) Que sigan diciendo que es bruja, que le tengan miedo, porque al final sí la gente habla así de ella y piensa que le debe tener miedo, es por algo tal vez los santitos son los que quieren que le tenga miedo, para que no se metan con ella”, expresó Romina.

Asimismo, afirmó que la actriz cubana no está actuando de manera negativa hacia Laura Bozzo sino que la está ayudando para seguir en la competencia:

Laura Bozzo y los múltiples enfrentamientos con Niurka Marcos. (Foto: Instagram)

“Lo que está haciendo mi mamá con Laura, no viene desde un lugar negativo. Yo creo que, incluso, le está dando muchas herramientas, para que ella pueda aguantar más tiempo dentro de la casa, porque sí necesitas aguantar muchas cosas y el tema emocional, estando encerrados, muchos sentimientos están a flor de piel”, cerró la famosa.

