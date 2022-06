Pedro Castillo responderá ante la fiscalía sobre presuntos delitos que lo involucran en actos de corrupción

Pedro Castillo tuvo que presentarse este lunes 13 de junio ante la fiscalía que lo está investigando por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, su abogado, Benji Espinoza, solicitó una reprogramación para que el mandatario pueda hacer sus descargos otro día.

Cabe mencionar, que el pedido de cambio de fecha, también vino acompañado de un recurso de “tutela de derecho” ante el Poder Judicial para anular la investigación en contra del jefe de Estado.

Recordemos que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión.

Esta acción, se ordenó, tras las declaraciones y revelaciones de la lobbista Karelim López ante la fiscal Luz Taquire, del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, quien acusó al extitular del MTC, Juan Silva, y a los congresistas de Acción Popular de haberse confabulado para beneficiar con siete licitaciones a constructoras chinas y peruanas en Provías Descentralizado.

También en estos actos cuestionables estarían involucrados Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, el empresario Zamir Villaverde y los sobrinos del presidente Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo. Además, la empresaria reafirmó que quien lideraría esta organización sería el propio Castillo Terrones.

Fiscalía reprogramó citación de Pedro Castillo para el viernes 17 de junio

LO QUE PEDRO CASTILLO DEBERÁ RESPONDER ANTE LA FISCALÍA

Aparte de este caso en donde involucran al ex MTC, a su ex mano derecha, a sus sobrinos y congresistas, el mandatario debe responder por los audios aportados en donde se escucha a un aspirante a colaborador eficaz sindicarlo como la presunta cabeza de una red criminal de corrupción que operaba en el aparato del Estado, así como las declaraciones que han brindado otros testigos ante las fiscalías anticorrupción y lavado de activos.

Ante esto y de manera sorpresiva, el último domingo el presidente brindó una entrevista al canal del Estado y fue consultado por estos nexos. Tras la pregunta, sostuvo que rechaza y desconoce sobre estos audios que lo involucran gravemente.

“Desconozco y lo rechazo. Entiendo que, en el marco de las investigaciones, personas que tienen que rendirle cuenta a la justicia, en su desesperación, se atribuyen ser colaboradores eficaces o pseudo colaboradores eficaces. En esa desesperación por llegar adonde debe llegar, se someten a hacer algunas supuestas declaraciones”, expresó durante una entrevista en TV Perú.

En ese sentido, el mandatario añadió: “Me gustaría que estas investigaciones no solo se hagan con la rapidez, sino con la celeridad del caso. Van a haber muchos audios, me imagino. Las investigaciones por el bien del país deben hacerse con total transparencia. A mí se me han vinculado con muchas investigaciones, muchos audios, muchos vídeos, mensajes, algo que también se vio en toda la campaña”.

No obstante, negó que su gestión “haya encaminado a un ministro a que haga o pregunte ¿cuánto vale esto?, o ¿cuánto cuesta tanto? Espero que se haga correctamente la investigación y se realice de manera formal”, reafirmó.

Juan Silva y el presidente Pedro Castillo son investigados por el caso Tarata III.

30 MIL

Uno de los hechos principales por los que la Fiscalía de la Nación decidió abrir investigación contra Pedro Castillo , fue la declaración del aspirante a colaborador eficaz CE-02-5D-2FPCEDCF-2022, quien contó que se le habría pedido S/30 mil para ser entregado al jefe de Estado por permitir los negocios irregulares en el MTC.

La entrega, según narró dicho aspirante, se produjo el 4 de noviembre del 2021, en el departamento que el exministro Silva tenía en el Cercado de Lima. Además, precisó que en total fueron S/100 mil.

“Además, ha referido que, entre agosto y setiembre del 2021, el entonces ministro Silva habría llamado a Zamir Villaverde para solicitarle la suma de S/30 mil, citándolo en su departamento ubicado en el Cercado de Lima (…) este último le habría mencionado a Zamir Villaverde que ese dinero era para el presidente de la República, Pedro Castillo”, se da a conocer en el documento fiscal.

“100 grandes para usted, para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, es otro momento clave de estos audios y de la investigación contra Pedro Castillo.

Otro punto preciso de la investigación, es la segunda transcripción de un audio , en los que dialogarían Zamir Villaverde y Juan Altamirano (asesor del exministro Juan Silva). Este material, que ya se encuentra en manos del Fiscal de la Nación, describen los nexos y cómo operaban desde la denominada “Casa Blanca”.

En el diálogo, es Villaverde quien da cuenta que “desde la Casa Blanca” había salido un concurso público para el MTC y que, además, se le había encargado que revise por qué un grupo de empresas estaba ganado las obras.

El día 11 de enero, el presidente Pedro Castillo y ministro Juan Silva inspeccionaron la Central de Operaciones de la Línea 2 del Metro de Lima. | Foto: MTC

“Excelente Juan, pero más o menos te comento algo para que tú sepas. El día viernes ha salido ya un concurso que vino justo de la Casa Blanca y vino una hoja, diciendo que cómo es posible que estas empresas del club ganen. Me dieron la consigna que yo lo mire (…) le he pedido un favor a Francia y le he dicho, pucha, por favor, ayúdame, habla con tu tío, le digo”, se lee en la transcripción del audio entregado por el CE-02-5D-2FPCEDCF-2022.

Ante dicho audio, el aspirante a colaborador eficaz dijo que al referirse a “la Casa Blanca” se refería a Palacio de Gobierno y que cuando menciona “tío” se refiere al presidente Pedro Castillo.

MÁS ELEMENTOS QUE INVOLUCRARÍAN A PEDRO CASTILLO

Lo que la fiscalía buscará contrastar con la versión del presidente cuando este declare ante las autoridades, son los audios difundidos en los que presuntamente conversarían Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, en el cual lo sindican de manera directa

En los diálogos, Villaverde menciona que existiría un maletín con un millón de dólares que estarían vinculados al exministro Juan Silva y a la campaña de Castillo Terrones.

“Pedro no lo dice todavía”, se le escucha al que sería Villaverde. Mientras que Pacheco responde: “Pero Pedro sabe del millón de soles”.

“Además, revelaría que Juan Silva Villegas habría pagado un millón de soles presuntamente para ocupar el cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones. A ello, se sumaría que el presidente Pedro Castillo Terrones, habría tenido conocimiento del pago que habría realizado Silva Villegas”, señala el documento fiscal que investiga a Castillo.

Desaprobación al Presidente ha aumentado 10 puntos porcentuales desde enero del presente año. Foto: Andina

DESIGNACIONES OSCURAS

El jefe de Estado, también deberá responder por la designación de Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones y las actividades que desarrolló su exsecretario general, Bruno Pacheco. Según las pesquisas, el ex MTC habría sido designado a ser parte de esta cartera por la relación tan estrecha que tiene con Pedro Castillo, el cual “ayudaría” a negociar de manera más eficaz y sin cuestionamientos.

Zamir Villaverde habría conocido inicialmente a Bruno Pacheco durante la campaña -tal como el empresario lo ha reconocido- y luego fue presentado ante los sobrinos del presidente Pedro Castillo y ellos hicieron lo propio con Silva.

Otro aspirante a colaborador eficaz expresó que el exministro del MTC había coordinado con Villaverde y los sobrinos del presidente, la designación de funcionarios para dicha cartera.

El colaborador, narró, cómo todos los implicados, junto al exgerente de obras de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte, llegaron hasta el domicilio de Silva en el distrito de Lince.

“Concretándose dicho recojo por una camioneta Land Rover con lunas polarizadas, donde se encontraban a bordo Zamir Villaverde García (chofer) y Fray Vásquez Castillo. Se dirigieron a la casa del Ministro del MTC Juan Silva Villegas”, narró el aspirante a colaborador.

El exministro Juan Silva rechazó las expresiones de Bruno Pacheco y Zamir Villaverde.

LOS NIÑOS

Las reuniones de Castillo Terrones con los congresistas de Acción Popular será otro tema que deberá responder ante las autoridades que llevan su investigación, ya que según la fiscalía, los parlamentarios tendrían vinculación con la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, la que habría tenido participación en consorcio con empresas chinas que ganaron seis contratos.

“En esa línea de análisis, de la información recabada se pueden advertir presuntas reuniones con el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, incluso participando en alguna de ellas el entonces ministro de transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas”, se indica en la hipótesis fiscal. (Con información de El Comercio)

REPROGRAMACIÓN

Pedro Castillo solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la reprogramación de su declaración indagatoria como parte de la investigación preliminar que se le sigue junto al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y a un grupo de congresistas de Acción Popular.

Durante un evento en donde brindó apoyo a las ollas comunes, sostuvo que “han pasado 10 meses que en este gobierno se ha venido escarbando situaciones para poder evidenciar y decir al país que Pedro Castillo ha metido la mano y ha robado y hasta ahorita no me encuentran, y no la van a encontrar, porque mi padre me crio con las uñas cortadas, en el marco de la honradez”.

Pedro Castillo | Foto: Presidencia de la República

En diálogo con RPP Noticias, el abogado del presidente, señaló que el 15 de junio la Corte Suprema verá la tutela de derecho que presentaron para que anule la disposición fiscal, por la cual el jefe de Estado fue incorporado en esta investigación fiscal.

“Si se estimara que es inconstitucional al darnos la razón en la tutela, ya no habría ninguna citación ni diligencia pendiente para el presidente”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

El ministro Dimitri Senmache indicó que sí cree en la inocencia del presidente Castillo y precisó que de saber que no es así no hubiera aceptado el cargo.|Fuente: Exitosa

SEGUIR LEYENDO