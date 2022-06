La sorpresa de un ciudadano qatarí cuando hinchas peruanas lo abrazan para tomarse foto con él

Hinchas peruanas no dudan en abrazar a árabe para posar junto a él.

Este 13 de junio es una fecha importante para nuestra selección de fútbol, es por eso que un grupo de peruanos ha viajado hasta Doja en Qatar para apoyar a nuestra blanquirroja. Lo que llamó la atención es como la comunidad de ese país se ha comportado con nuestros connacionales.

Pese a que ellos no pueden demostrar afecto en público por su propia cultura, muchos no han dudado en abrazar, alentar, cantar y bailar al ritmo de nuestra hinchada.

Lo que llamó la atención es cómo las hinchas peruanas han sabido conquistar con su carisma a los árabes. Es por eso que se hizo viral un video en TikTok, en donde ellas eligen a un hombre con su vestimenta típica para posar para las fotos que quedarán grabadas para siempre.

En las imágenes se puede ver la seriedad de este hombre, pero no lo hace por incomodidad, sino que es parte de su cultura y tradición. Pese a que los abrazos está prohibido, las peruanas no dudan en hacerlo y este sujeto solo tina a mantener su distancia como manera de respeto a las mujeres.

“Bellas peruanas olvidaron que según la cultura de ellos no está permitido abrazar, pero no importa, yo haría lo mismo. Apapáchenlo por mí”, escribió el usuario que compartió el video, a unas horas del repechaje Perú vs. Australia. Incluso se observa que una peruana le agarra la mano para que el catarí agarre una banderola.

Un grupo de hinchas peruanas se mostraron muy contentas y no dudaron en posar junto a árabe tras su llegada a Doja.

EL BANDERAZO DE PERÚ EN QATAR

Un importante grupo de peruanos realizó el popular ‘banderazo’ en la puerta del hotel de concentración del cuadro dirigido por Ricardo Gareca. Emotiva escena desde la ciudad de Doha. Emotivo.

Vestidos de rojo y blanco, dejaron la garganta para motivar a la selección peruana ante relevante duelo que se llevará a cabo en el Estadio Ahmed bin Ali de Rayán, el lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. de Perú (3:00 p.m. de Argentina). Mucha emoción por parte de todos los presentes.

Como se puede ver en imágenes, la ‘bicolor’ recibió la sorpresa de los aficionados tras su último entrenamiento de cara al choque contra los australianos. El plantel bajó del bus oficial y vivió momento de felicidad en horas de la noche de allá.

Banderazo de hinchas peruanos en Qatar | Latina TV

FERIADO EN PERÚ

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, indicó que este es un feriado nacional pactado para el 13 de junio, es recuperable para el sector público.

Según señaló el ministro de Cultura, el feriado del 13 de junio será todo el día. Como se recuerda, la primera iniciativa era solo del mediodía en adelante, pero con el paso de los días se ordenó que sea las 24 horas.

En feriados del sector público, los organismos estatales, tales como Reniec o Sunat suelen cerrar. Sin embargo, el periodista Jaime Chincha, de Canal N, reveló que las oficinas como Migraciones, Sunat y Reniec, sí atenderán al público. Mientras que los bancos, restaurantes, supermercados y farmacias deberían funcionar con total normalidad. A menos que decidan también darle feriado a sus trabajadores.

