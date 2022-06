Australia asiste a un Mundial por quinta vez consecutiva

Australia derrotó a Perú y clasificó al Mundial Qatar 2022 (Foto: Socceroos)

Los ‘socceroos’ disputaron el partido de repechaje por el penúltimo boleto para Qatar 2022 frente a la selección peruana. En un partido bastante parejo durante los noventa minutos, Australia se impuso a a la bicolor en una tanda de penaltis con global 5-4.

Los oceánicos asumen un nuevo triunfo mediante la vía de repesca e integrarán el grupo D de la Copa del Mundo junto Francia, actual defensora del título, Dinamarca y Túnez.

PERÚ VS AUSTRALIA: TRIUNFO Y CLASIFICACIÓN

Con un agónico duelo en el que ninguna de las dos selecciones encontró la ventaja dentro de los 90 minutos y tiempos suplementario, los australianos, con más ocasiones, remates al arco y posesión, definieron su clasificación en la tanda de penales.

Tras este triunfo y clasificación directa, los australianos participarán en su quinto mundial consecutivo desde Alemania 2006, con un plantel ‘renovado’ que combina experiencia y juventud. Perú, por su parte, se queda sin Mundial después de la histórica clasificación a Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia mundialista.

Valera falla penal en el Perú vs Australia. Video: TNT Sports Chile

HISTORIAL DE DERROTAS

- Australia vs. Escocia (1985) Tras haber debutado en Alemania 1974 y habiendo culminado su participación en fase de grupos, la selección australiana sembró una nueva ilusión después de once años al haber clasificado al partido de repechaje frente a Escocia. Los australianos perdieron 2-0 en Glasgow y en Melbourne no lograron darle vuelta al marcador.

- Australia vs. Argentina (1993) Aunque con triunfo en su grupo y victoria final frente a su similar Nueva Zelanda, la selección australiana se midió a la Argentina de Diego Armando Maradona. Empataron 1-1 a la ida. En la vuelta, con Gabriel Batistuta como protagonista en un marcador 1-0 a favor del conjunto sudamericano, Australia se quedó sin Mundial nuevamente.

- Australia vs. Irán (1997) Australia seguía sin conseguir un cupo directo dentro de Oceanía. Pero con la opción de repechaje como posibilidad fija. Encaró a Irán como parte de la confederación asiática. En la comparativa, los ‘Socceroos’ eran los favoritos. Con un empate 1-1 al hilo en Melbourne, la esperanza estuvo intacta hasta el partido de vuelta. Irán empató 2-2 en su campo, por lo que, al considerarse los goles de visita, la escuadra iraní clasificó al Mundial.

- Australia vs. Uruguay (2001) Con tres repechajes jugados y habiendo estado a puertas de la Copa del Mundo, la selección australiana contaba con la confianza de reivindicarse y volver al Mundial después de 27 años. Sin embargo, ante una de las mejores selecciones sudamericanas, el negocio era difícil de afrontar. En casa, Melbourne, ganaron por la mínima los charrúas. A la vuelta en el Centenario, los ‘celestes’ golearon 3-0. Sumando, por cuarta vez, una derrota en repechajes y no clasificación a un Mundial.

Andrew Redmayne celebrando tras frenar el remate decisivo en la definición por penales ante Perú por el repechaje al Mundial. REUTERS/Mohammed Dabbous

REPECHAJES CON VICTORIA Y CLASIFICACIÓN

- Australia vs. Uruguay (2005) La selección oceánica tenía ganas de revancha con este cotejo. Al dominar el continente, solicitaron a la FIFA ser trasladados a la confederación asiática. La máxima entidad del fútbol aceptó el pedido y, en el camino a la clasificación, obtuvieron nuevamente el repechaje. Su rival se repitió después de cuatro años: Uruguay. Los ‘charrúas’ ganaron de locales y Australia en su campo en tanda de penales. 4-2 fue el global que sentenció a los sudamericanos, brindando un triunfo ansiado a los australianos. Tras cuatro repechajes, vendría la clasificación en el quinto momento.

- Australia vs. Honduras (2017) Con 2 participaciones con clasificación directa, sin repechajes, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Australia volvería al escenario donde ya era experto: el repechaje. Seguro de sí al estar en tres Mundiales de manera consecutiva, este partido de repesca tenía a los ‘Socceroos’ como favoritos. El partido de ida se mantuvo en igualdad a 0, siendo la vuelta la definición por Rusia 2018. Con un hat-trick de Mile Jedinak, el marcador le dio la razón a Australia, que volvería al Mundial sin pausa desde Brasil.

El próximo noviembre del presente año, la selección australiana se medirá con Francia, Dinamarca y Túnez por el grupo D de la primera ronda del Mundial. Es su tercera clasificación a un Mundial en la vía de repechajes, su sexta participación en una Copa del Mundo y la segunda vez que, en repesca, clasifican por tanda de penales.

