Si Yoshimar Yotún no llega al Perú vs Australia por lesión: ¿quién puede reemplazarlo en repechaje?

Yoshimar Yotún se perdería el Perú vs Australia por repechaje Qatar 2022. | Foto: Difusión

La selección peruana se encuentra a un día de jugar ante Australia por el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. En un partido se definirá qué equipo será el próximo clasificado al magno evento deportivo. Sin embargo, el elenco nacional sufriría una baja importante: Yoshimar Yotún, quien sigue sin entrenar a la par de sus compañeros y el comando técnico ya tendría en la mira a un posible reemplazante.

El nombre no sería otro que el de Christofer Gonzales. De hecho, el mismo Ricardo Gareca indicó en conferencia de prensa que esta opción está latente y no la descarta. “En caso de que Yotún no llegue vamos a ver a quién ponemos, Christofer Gonzales es un jugador muy reconocido por nosotros y es una opción”, afirmó el ‘Tigre’.

Evidentemente, la importancia de ‘Yoshi’ en el esquema del estratega argentino es más que cantada. Es el volante organizador de juego y el encargado de sacar la pelota limpia desde el centro del campo para que sus compañeros de ataque puedan recibirla de la mejor manera.

Y es que las cámaras de Movistar Deportes, a través del reportero Pedro García, confirmaron este suceso con tomas reveladoras. “No es una buena señal. El hombre que estaba en duda, que es Yotún, está al costado del campo sin hacer ningún movimiento. Igual hay que esperar”, expresó el comunicador.

En la imagen se puede apreciar a ‘Yoshi’, quien se encuentra sentado con un auxiliar del comando técnico solo presenciando las prácticas de sus compañeros. Ahora, un dato que podría dejar una ligera esperanza es el hecho de que ese momento fue al inicio del entrenamiento, por lo que habrá que esperar lo que suceda en el transcurso del mismo, el cual tiene una duración de dos horas.

Pero eso no fue todo, ya que en un instante el preparador físico, Néstor Bonillo se le acercó para dialogar unos segundos, aunque no demoró mucho, lo cual podría dejar como evidencia que, hasta el momento, el mediocampista zurdo tendría pocas posibilidades de llegar al compromiso de la repesca.

El volante se mantuvo tendido a un costado del campo presenciando las prácticas. | Video: Movistar Deportes

MOMENTO DE LA LESIÓN

Cabe mencionar, que Yotún había disputado el encuentro amistoso ante Nueva Zelanda en óptimas condiciones. Incluso estrelló un remate al palo que por poco no fue gol. Sin embargo, esa misma semana, el jueves 9, no había culminado el entrenamiento y tuvo que retirarse antes de tiempo. En esa línea, se conoció que tuvo que ponerse hielo en su pantorrilla derecha producto de una sobrecarga muscular.

En un principio, las alarmas no llegaron a mayores en la delegación nacional. Aunque conforme iban transcurriendo los días, el futbolista ‘celeste’ seguía entrenando al margen hasta que, este domingo 12, se quedó sentado mientras el resto de sus colegas estaban en las prácticas.