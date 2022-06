Adolfo Aguilar se confiesa y revela que tuvo romance con el ‘Chocolatito’: “Lo quiero”

Adolfo Aguilar tuvo una breve relación con el 'Chocolatito'. (Foto: Instagram)

Lo contó todo. Aunque meses atrás Adolfo Aguilar había negado cualquier tipo de vinculo con Alejandro Pino, el conductor de Yo Soy finalmente reveló que sí tuvo una breve relación con el exintegrante de Esto es Guerra. Esta confesión la hizo en el canal de YouTube, Soy Jackie Ford.

En conversación con el personaje que interpreta Arturo Chumbe, el presentador de televisión se animó a contar detalles de su vida amorosa, indicando que en estos momentos se encuentra soltero, aunque en el pasado ha sufrido por amor.

Fue en ese momento que la entrevistadora le consultó si era cierto que estuvo con el popular ‘Chocolatito’, a lo que Adolfo Aguilar solo atinó a decir que estuvieron ‘saliendo’ durante un largo tiempo, pero que finalmente su intento de relación no funcionó.

“ Salimos, no estuvimos. Salimos un tiempo, un buen tiempo en realidad. Es un tipo extraordinario, es un tipo lindo, talentoso. No lo voy a negar, creo que él tampoco lo niega. Estoy muy agradecido de haber salido con él ”, expresó.

De otro lado, Adolfo Aguilar también explicó las razones por las que decidió separarse de Alejandro Pino pese a que se tenían mucha estima y confianza, la cual se vio reflejada en las fotos que ellos publicaron en sus respectivas redes sociales.

“Tuvimos nuestras diferencias y por eso dejamos de salir, pero lo quiero un montón. Es muy disciplinado, muy dedicado, muy chambeador. (...) Baila muy bonito y está riquísimo, para qué digo que no ”, agregó.

Asimismo, el conductor de Yo Soy emocionó a más de uno al contar que tuvo un apasionado romance con un militar, con el que tuvo una intensa relación de un mes, pero inesperadamente lo dejó y hasta lo buscó sin éxito.

“ Me enamoré de un militar, salí con un marino. Me enamoré como loco, pero al mes desapareció . Yo sufría, lo buscaba y nada. Años después me lo encontré y le reclamé. Me dijo: ‘Mi carrera. Me estaba enamorando y no podía’”, señaló.

El conductor de Yo Soy relató que estuvo saliendo de manera oficial con Alejandro Pino, pero lamentablemente la relación no funcionó.

ADOLFO AGUILAR Y SU INFIDELIDAD

Hace unas semanas atrás, Adolfo Aguilar reconoció haberle sido infiel en repetidas ocasiones al cantante Daniel René, quien integró el grupo Menudo. Esta confesión la realizó durante una entrevista con Christopher Gianotti.

El actor señaló que se encontraba bastante arrepentido de sus acciones del pasado, además que sus constantes engaños motivaron su separación. “Sufrí mucho, estaba superenamorado, pero no podía no sacar los pies del plato. Me perdonó, seguimos unos meses más y volví a hacerlo”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: