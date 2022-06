Héctor Valer sobre delito de contaminación de un riachuelo: “El excremento supuestamente no contamina”

Héctor Valer acusó a Renovación Popular de estar detrás de su desafuero.

Luego de ser detenido a inicios de semana, el congresista y expremier Héctor Valer buscó explicar su situación legal y esclarecer las acusaciones en su contra. Sobre él pesa una denuncia de contaminación ambiental por vertimiento en aguas fluviales. Desde febrero de este año, los medios de comunicación dieron cuenta de las ausencias del parlamentario a las audiencias judiciales en las que estaría involucrado.

“Notificaron a Huaral donde no vivo desde hace más de veinte años y a San Borja donde no resido hace doce”, dijo Valer en conversación con Canal N. El envío de notificaciones a estos lugares fueron utilizados como excusa para señala que no había sido notificado de sus citaciones. “Esperaron la coyuntura política para imponer la orden de captura”, dijo el congresista sobre la labor de las autoridades.

Sobre la acusación de contaminación ambiental indicó que se trata de un canal construido a fin de transportar los excrementos de las vacas que asisten al camal que se encuentra concesionado a su empresa. “Yo hice un canal de arrastre del excremento de las vacas hacia un riachuelo. El excremento supuestamente no contamina, sirve de abono”, dijo en conversación con el periodista Jaime Chincha.

Valer señaló que la contaminación se habría efectuado si es que los residuos se derivaban a un estanque de agua potable, pero negó que ese sea su caso. Además aseguró que invirtió ocho millones de soles para la instalación de plantas residuales en el camal ubicado en Pucallpa. Recalcó que la planta roja es para tratamiento de sangre de los animales mientras que el verde para el paso y el excremento.

INTENCIONES POLÍTICAS

Sobre su posible salida de del Congreso frente al proceso que enfrenta, Valer señaló a dirigentes de Renovación Popular de estar detrás de las medidas tomadas en su contra. “Son indicios porque los fiscales de Pucallpa tienen mucha relación con los dirigentes de Renovación Popular”, recalcó. Al solicitarle pruebas de lo mencionado dijo estar en la búsqueda de fotos y videos para demostrar lo señalado.

Además de mencionar al excandidato al Congreso Frank Krklec como miembro de Renovación Popular que asumiría su curul, señaló que el almirante Montoya está en busca de un nuevo congresista de su bancada a fin de obtener dos presidencias en las próxima distribución de comisiones en el Parlamento. Los acuerdos de Junta de portavoces le impediría lograr las presidencias al contar solo con nueve integrantes hasta el momento.

Rafael López Aliaga también fue mencionado por Valer como involucrado en su intento de desafuero. “Mis abogados averiguaron en Pucallpa que este señor tiene relación directa con Renovación Popular y sus familiares están vinculados y son militantes de Renovación Popular. Entonces, acá huele mal porque justamente el 5 de mayo empezaron a trabajar este tema y cuando sale el primer audio de la señora presidenta del Congreso de la República, se pide la requisitoria”, aseguró.

“Aquí tienen que estar los líderes mayores. Lamentablemente tengo que decir, mi querido hermano Rafael López Aliaga, hasta ahora no se le cura la herida que le hemos abierto por no respetar el triunfo de la segunda vuelta de Pedro Castillo Terrones”, agregó. La detención efectuada en las instalaciones del Ministerio del Interior fueron calificadas como una cortina de humo ante los audios de María del Carmen Alva.

“Cortina de humo, definitivamente, pero para tapar la conducta reprochable y penosa de la presidenta del Congreso de la República que cometió al parecer el delito de sedición porque ella habla que las Fuerzas Armadas están con ella y con el Congreso de la República y hay que vacar al presidente de la República”, aseveró.

