BTS - Yet to come: letra en español, traducción, significado, MV y más

BTS - Yet to come (the most beautiful moment), letra en español, traducción, MV y más. Créditos: BigHit.

Se acabó la espera. A días de que inicien las celebraciones por el noveno aniversario de BTS, los intérpretes lanzaron su nuevo álbum, el cual lleva el nombre de “Proof”. Este trabajo musical ha sido esperado por ARMY. Desde que se anunció la fecha del comeback, los fans iniciaron una campaña en las redes sociales para promocionar el regreso de los exitosos artistas bajo el sello de HYBE, ex BigHit.

Este recopilatorio ha reunido populares temas que rápidamente han ganado popularidad en las plataformas de streaming. Se encuentra compuesta por 35 canciones, siendo “Yet to come” la elegida como tema principal de su regreso.

La composición se ha posicionado como una de las más reproducidas en YouTube, desde su teaser hasta el MV que se encuentra disponible en la cuenta oficial de Bangtan.

¿CUÁNDO SE ESTRENO “YET TO COME” DE BTS?

BTS estrenó la canción “Yet to come” el 9 de junio de 2022 y pertenece al disco 1. En esta misma fecha de presentó el MV que acompaña al tema, el cual reúne una serie de imágenes que nos revela el momento que están atravesando los artistas y lo que producirán para esta nueva etapa.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE “YET TO COME” DE BTS?

El tema interpretado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y JungKook está lleno de referencias, tanto visuales como auditivas, que han sido identificados por los miembros de ARMY. Si nos basamos en la letra, describe perfectamente el futuro que desean hacer realidad en su carrera como grupo, y claramente también como solistas.

Precisan que lo conocido es solo el comienzo de lo que se viene para sorprender a sus fans. Para reforzar esta idea, se especula que se estarían preparando para presentar una canción en español, por lo que su visión podría ser ingresar al mercado latino con su esencia que los caracteriza.

¿CUÁNTAS REPRODUCCIONES TIENE “YET TO COME” DE BTS?

Basándonos en los datos, el MV de “Yet to come” en YouTube ha superado los 28 millones de producciones en menos de 24 horas. La publicación de los teasers o adelantos también han acumulado más de 15 millones de visualizaciones.

¿QUIÉN ESCRIBIÓ LA LETRA DE “YET TO COME”?

La producción general recae en Pdogg, mientras que la composición de la letra fue realizada por Dan Gleyzer, J-Hope, MAX, RM y Suga.

BTS - YET TO COME (ROMANIZED)

[Intro: Jung Kook, Jimin, V y Jin]

Was it honestly the best?

‘Cause i just wanna see the next

Bujireonhi Jinaon

Eojedeul Soge Cham Areumdapge

Yeah! the past was honestly the best

But my best is what comes next

I’m not playing, nah for sure

Geunareul hyanghae sumi Beokchage

You and I, best moment is yet to come

Moment is yet to come, yeah!

[Verso 1: V y Jungkook]

Dadeul Eonjebuteonga

Malhane Uril Choegorago

Ontong Al Su Eomneun Names

Ijen Mugeopgiman Hae

Noraega Joatdago

Geujeo Dallil Ppunirago

Promise that we’ll keep on coming back for more

[Pre-coro: Jin y Jungkook]

Neoui Maeumsok Gipeun Eodinga

Yeojeonhan Sonyeoni Isseo

Myyy moment is yet to come, yet to come

[Coro: Suga, V, J-Hope, Jin, RM y Jimin]

Uhh! Dangsineun Kkumkkuneunga

Geu Girui Kkeuteun Mueosilkka

Moment is yet to come, yeah!

Uhh! Moduga Sumjugin Bam

Urin Bareul Meomchuji Ana

Yet to come

Uhh! We Gonna Touch The Sky

Before the day we die

Moment is yet to come, yeah!

Uhh! Ja Ije Sijagiya

The best yet to come

[Verso 2: Suga y RM]

Eonjengabuteo Buteun Bulpyeonhan Susigeo

Choegoran Mareun Ajikkkaji Natganjireowo

Nan Nan Mallya Gyang Eumagi Joeun Geol

Yeojeonhi Geuttaewa Dareun Ge Byeollo Eomneungeol

Ama Dareun Ge Byeollo Eopdamyeon

You’ll say it’s all a lie, yeah!

Nan Byeonhwaneun Manatjiman

Byeonhameun Eopseotda Hae, a new chapter

Mae Sungani Saeroun Choeseon

Jigeum Nan Machi Yeolse Sal

Geuttaeui Nacheoreom Baeteo, Huh!

[Verso 3: J-Hope, Suga y RM]

Ajikdo Baeulge Manko

Naui Insaeng Chaeulge Mana

Geu Iyureul Mureobondamyeon

Nae Simjangi Malhajana

We ain’t about it, I Sesangui Gidae

We ain’t about it, Choegoran Gijunui, Step

(We ain’t about it)

Wanggwangwa Kkot, Sumaneun Teuropi

(We ain’t about it)

Dream, hope and going forward

(We so about it)

Gingin Woneul Dora Gyeolguk Tto Jejari back to one

[Pre-Coro: Jimin y V]

Neoui Maeumsok Gipeun Eodinga

Yeojeonhan Sonyeoni Isseo

Myyy moment is yet to come, yet to come

[Coro: Suga, V, J-Hope, Jin, RM y Jimin]

Uhh! Dangsineun Kkumkkuneunga, Geu Girui Kkeuteun Mueosilkka

Moment is yet to come, yeah!

Uhh! Moduga Sumjugin Bam, Urin Bareul Meomchuji Ana

Yet to come

Uhh! We gonna touch the sky, before the day we die

Moment is yet to come, yeah!

Uhh! Ja Ije Sijagiya, the best yet to come

[Jin, Jungkook, Jimin y V]

So was it honestly the best? (the best)

‘Cause I just wanna see the next

(’Cause I just wanna see the next, yeah!)

Nunbusige Jinaon

Gieokdeul Soge (Soge) Cham Areumdapge (Dapge)

Yeah! The past was honestly the best (the best)

But my best is what comes next

(But my best is what comes next)

We’ll be singing till the morn’

Geunareul Hyanghae (Geunareul Hyanghae; Hyanghae)

Deo Uridapge (deo Uridapge; Dapge)

You and I, best moment is yet to come

Créditos: Lyricsroll.

"Yet to come" fue elegida como la canción principal del álbum "Proof" de BTS.

BTS - YET TO COME LETRA EN ESPAÑOL

[Intro: Jung Kook, Jimin, V y Jin]

Honestamente, ¿no fue lo mejor?

Porque solo quiero pasar a lo que vendrá

Recordando ligeramente

Todos nuestros días pasados

Han sido tan hermosos

Sí, sinceramente el pasado fue lo mejor

Pero mi mejor momento es el que está por venir

No estoy jugando, no, estoy seguro

Dirigiéndome hacia ese día

En que me quede sin aliento

[Verso 1: V y Jungkook]

Tú y yo

El mejor momento aún está por venir

El momento aún está por venir, sí

No estoy seguro cuando empezó

Pero dicen que somo los mejores

Lleno de todos estos nombres desconocidos

Que ahora todos ellos se sienten pesados

Nosotros solo amábamos la música

Solo corríamos viendo hacia adelante

Prometemos que volveremos por más

[Pre-coro: Jin y Jungkook]

En algún lugar, en lo profundo de mi corazón

Aún vive un niño

Mi momento aún está por venir

Aún por venir

[Coro: Suga, V, J-Hope, Jin, RM y Jimin]

(¿Tienes algún sueño?)

(¿Qué es lo que hay al final del camino?)

El momento aún está por venir, sí

(En el silencio de la noche)

(No dejaremos de movernos)

Aún por venir

(Vamos a tocar el cielo)

(Hasta antes del día en que muramos)

El momento aún está por venir, sí

(Este es sólo el comienzo)

(Lo mejor está por venir)

[Verso 2: Suga y RM]

Ese incómodo título que nos dieron un día

Todavía nos sentimos avergonzados de ser llamados los mejores

Sabes, yo, yo, solamente amo la música

Nada ha cambiado desde entonces

Si decimos que nada ha cambiado, probablemente

Dirás que todo es una mentira, sí

Hubieron muchos cambios, pero...

Pero sigo siendo la misma persona

Es solo un nuevo capítulo

Cada momento es mi nuevo mejor momento

Es como si tuviera trece años otra vez

Escupiendo versos como lo hacía en ese entonces

[Verso 3: J-Hope, Suga y RM]

Todavía me queda mucho que aprender

Mi vida, tiene mucho por cumplir

Si me preguntas el porqué

No se trata de eso

Las expectativas del mundo

No se trata de eso

El paso para ser el mejor

(No se trata de eso)

Coronas y flores, innumerables trofeos

(No se trata de eso)

Sueña y espera y sigue adelante

(Estamos al tanto de todo)

He vuelto al punto de partida luego de hacer un largo giro

Volviendo al inicio

[Pre-Coro: Jimin y V]

En algún lugar en lo profundo de mi corazón

Aún vive un niño

Mi momento aún está por venir

Aún por venir





(Vamos a tocar el cielo)

(Hasta el día antes de morir)

Mi momento aún está por venir

(Este es sólo el comienzo)

(Lo mejor está por venir)

[Jin, Jungkook, Jimin y V]

Así que, honestamente, ¿no fue lo mejor?

Porque solo quiero pasar a lo siguiente

Recordando lo deslumbrante

Los recuerdos son tan hermosos

Sí, sinceramente el pasado fue el mejor

Pero mi mejor momento es el que está por venir

No estoy jugando, no, estoy seguro

Dirigiéndome hacia el día

En que me quede sin aliento

Tú y yo

El mejor momento aún está por venir

