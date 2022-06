BTS - For youth: letra en español y significado de la canción dedicada a ARMY

Álbum "Proof": BTS - For youth, letra de canción dedicada a ARMY, significado y más. Foto: Naver.

Una nueva etapa musical de Bangtan. En el mes de su aniversario, BTS lanzó su álbum “Proof”, el cual se une a su lista de trabajos exitosos que han sido reconocidos internacionalmente. Para esta edición, se han recopilado piezas interpretadas por los artistas en distintos géneros, por lo que encontraremos baladas y ritmos hip-hop que han marcado su carrera.

Entre la lista de creaciones se encuentra el tema “Yet to come”, el cual fue elegido como canción principal de este lanzamiento que coincide con su novenos aniversario de formación, por lo que esta presentación a los fans es importante, además de marcar su comeback del 2022.

Uno de los tracks que ha llamado poderosamente la atención del ARMY, nombre con que se reconoce al fandom de los Bangtan Boys, es “For youth”, el cual posee una de las letras más inspiradoras y cercanas a esta comunidad que los ha apoyado desde su debut en junio del 2013.

“PROOF”: BTS - FOR YOUTH

Esta canción es una dedicatoria de RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook a los miles de seguidores que les han expresado su apoyo en todos estos años en la industria musical. Pertenece al álbum “Proof” y se encuentra dentro de las 35 canciones elegidas para esta producción.

¿CUÁNTAS REPRODUCCIONES TIENE “FOR YOUTH” DE BTS?

Si hablamos de números, este lanzamiento -del disco 3- ha acumulado más de un millón de reproducciones en la plataforma oficial de YouTube. Pese a que no es un VM (video musical), los fans han reaccionado positivamente a la canción, la cual también se encuentra disponible en Spotify.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA CANCIÓN “FOR YOUTH” DE BTS?

La composición de este tema tiene un significado especial, ya que ha sido tomada como una celebración a la unión de los artistas con ARMY. Muestra de ello se representa en los primeros segundos de la canción, tiempo en que se puede escuchar una presentación en vivo de “Epilogue: Young Forever” que registra las voces de los fans.

Es importante resaltar que todos los miembros de BTS siempre buscan la oportunidad de agradecer este apoyo. Un ejemplo reciente fue el mensaje que emitieron desde la Casa Blanca para la juventud y al gran número de fans que siguen sus carreras, tanto como grupo y en solitario.

BTS - FOR YOUTH: LETRA (ROMANIZED VERSION)

[Intro: Jung Kook, Jin y V]

If I never met you

Oh! Nan Eotteon Moseubilkka Baby

Every time I miss you (Miss you)

Seupgwani Dwaebeorin Geu Mal

(It’s so true)

[Verso 1: V, Jin y Jimin]

Nuneul Tteoboni 10nyeon Jeon

Nonhyeondongeul Seoseongideon

Neomu Swipge Ureotgo

Neomu Swipge Utdeon Ttae

Maneun Gyejeol Dwie

Gyeou Dwidorabwasseul Ttae

You always here with us together

And every second was forever, Oh

[Verso 2: RM]

Cheukjeonghal Su Eomneun Maeum

Mikkeureojideon Nae Sal

Begaee Meoriga Daeumyeon

Kkaeji Ankil Baraetdeon Bam (Wake Up)

Ijen Nega Inneun Yeogi

This a new home to me

Eonjedeun Doraol Tenikka

Baby, don’t you worry

Uriga Geonneun I Giri

Modu Da Giri Doel Teni

[Coro: V, Jimin, Jin y Jungkook]

If I never met you

Oh! Nan Eotteon Moseubilkka Baby

Every time I miss you (miss you)

Seupgwani Dwaebeorin Geu Mal

(It’s So True)

You’re my best friend

For the rest of my life

[Verso 3: J-Hope y Suga]

Hana Dul Set

Uriui Hap

Itji Mothae

Modeun Sungan

Oh! Naui Bomnareul

Chaegimjyeojun Flower, Deokbune Nadawosseo

Nal Wirohae Jun Neoui Geu Musuhan Mal

Geuge Nal Mandeun Geoya

Geurae Neon Naui Jeoleum

Tto Naui Cheongchun

Gomaun Beot

Nae Jarang, Nae Cheonguk, Tto Love

Sabangi Kkamkkamhaetji

Geu Sai Hanjulgi Bit

Jeongmal Geudaeyeoseo Dahaengiya Cham

Hamkkeime Urin Binnajana

[Verso 4: Jimin, J-Hope, Jimin, V y Jin]

Dalligo

Tto Neomeojigo

Ireukyeojugo

Sseureojigido Oh

Geu Son Naemireo Jugenni

Myeot Beonideun Ireonal Teni

Himdeulmyeon Jamsi Swieodo Dwae

Neol Gidarimyeo Eonjena Igose

Daydreaming about us facing

Really don’t wanna say it, but...

[Coro: V, Jimin, Jin y Jungkook]

If I never met you

Oh! Nan Eotteon Moseubilkka Baby

Every time I miss you (Miss you)

Seupgwani Dwaebeorin Geu Mal

(It’s so true)

You’re my best friend

For the rest of my life

I wish I could turn back time

[Coro: V, Jimin y Jin]

Modeun Ge Swipdeon Geuttae (geuttae)

Deo Mani Haejul Geol Geu Mal (geu Mal)

I’ll be with you

For the rest of my life

Oh! Oh!

Rest of my life

BTS - FOR YOUTH: LETRA EN ESPAÑOL

[Intro: Jung Kook, Jin y V]

Si nunca te hubiera conocido

Oh, ¿cómo estaría, bebé?

En cada momento te extraño

Son palabras que se han vuelto un hábito (es la verdad)

[Verso 1: V, Jin y Jimin]

Me despierto diez años atrás

Deambulando por Nonhyeon-dong

Lloraba tan fácilmente cuando tú reías tan genuinamente

Cuando miro hacia atrás, aún después de tantas temporadas

Siempre has estado aquí, junto a nosotros

Y cada segundo era para siempre, oh

[Verso 2: RM]

Con una imaginación sin límites

Mi vida un desastre

Pero si tu cabeza toca la almohada

No quiero despertarte (despertarte)

Aquí en donde estamos

Se ha vuelto mi nuevo hogar

Volveré en cualquier momento

Bebé, no te preocupes por el camino que tomemos

Todo se convertirá en uno solo

[Coro: V, Jimin, Jin y Jungkook]

Si nunca te hubiera conocido

Oh, ¿cómo estaría, bebé?

En cada momento te extraño

Son palabras que se han vuelto un hábito (es la verdad)

Serás mi mejor amigo/a por el resto de mi vida

[Verso 3: J-Hope y Suga]

Uno, dos tres, nuestros momentos

Nuestro sol

No puedo olvidar esos momentos

Oh, el día de primavera

A la flor que cuido de mí

Te lo agradezco

Es como estar conmigo

Tus innumerables palabras que me consolaron

Eso es lo que me hizo ser yo

Sí, tu eres mi juventud

De nuevo, mi juventud, mi preciado amigo/a

Mi orgullo, mi cielo y mi amor

Estaba tan oscuro todo el tiempo

Cuando apareció un rayo de luz

Estoy tan agradecido, eres tú

Porque estando juntos podemos brillar

[Verso 4: Jimin, J-Hope, Jimin, V y Jin]

Corramos, si me caigo de nuevo

Levántame, me caeré de nuevo

¿Me ayudarás?

Esto sucederá muchas veces

Si estás cansado/a

Puedes descansar un momento

Siempre estaré justo aquí esperando por ti

Soñando despierto con nosotros superándolo

Realmente no quiero decirlo, pero...

[Coro: V, Jimin, Jin y Jungkook]

Si nunca te hubiera conocido

Oh, ¿cómo estaría, bebé?

En cada momento te extraño

Son palabras que se han vuelto un hábito

[Coro: V, Jimin y Jin]

Serás mi mejor amigo/a por el resto de mi vida

Desearía poder regresar el tiempo

A cuando todo era fácil

Debería haberte dicho más

Estaré contigo por el resto de mi vida

(Ooh-ooh) por el resto de mi vida

